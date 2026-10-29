Así fue el momento en el que encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

El lugar donde hallaron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes

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En las últimas horas se dio a conocer un video que muestra el momento del hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural asesinada en Corrientes, en un área rural cercana a la estancia “El Curupí”. Se trata de un sector de difícil acceso del paraje “El Malezal”, en el departamento de Esquina, rodeado de pantanos.

En la filmación, registrada por uno de los agentes que participó de la búsqueda y a la que accedió Infobae, se observa cómo los policías ingresan al potrero y se aproximan al cuerpo de la maestra, que estaba semisumergido en el agua. A pocos metros también encontraron un bolso azul con pertenencias de la víctima, entre ellas, el teléfono celular de la mujer.

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La ubicación marca el lugar en medio de la vegetación donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy

Cómo es la zona

En el video que encabeza esta nota se ve la profundidad del agua, a la que llegaron presumiblemente a caballo. Es un viejo potrero, ubicado a unos 2,5 kilómetros del establecimiento educativo, en una zona que aún no había sido rastrillada durante los operativos desplegados desde que se denunció la desaparición de la mujer. Fue localizado por el policía Pablo Aguirre.

En la grabación llega a verse también cómo el oficial halló lo que parecería ser una prenda de vestir negra. El silencio de la zona es completamente notorio, lo que da cuenta lo alejado que estaba el cadáver de Nancy.

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El sector forma parte de una región rural atravesada por extensos bañados, zonas anegadas y vegetación densa. En varios puntos no hay caminos transitables para vehículos convencionales, por lo que los operativos de búsqueda requirieron recorridas a caballo, además del uso de perros entrenados, helicópteros y drones. Sin embargo, la presencia de camalotes dificultó las tareas de rastrillaje aéreo.

Otra de las dificultades fue la falta de señal de telefonía celular. Esa ausencia de conectividad había complicado la reconstrucción de los últimos movimientos de la docente y las comunicaciones entre los equipos de búsqueda. Por ese mismo motivo, la notificación del hallazgo también sufrió demoras.

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La búsqueda fue a caballo (Gentileza Radio Dos Corrientes)

Al momento de ser encontrado, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y signos de alteración por la acción del agua y la fauna del lugar. Los restos fueron trasladados al Instituto Médico Forense (IMF), donde se realizó la autopsia para determinar la causa y la fecha aproximada de la muerte.

La investigación continúa con cinco detenidos: Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, por homicidio simple como coautora; y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio. Todos tienen prisión preventiva. La autopsia y los estudios sobre el bolso hallado cerca del cadáver se incorporarán a una investigación que ya reúne distintos elementos de prueba.

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Según dijeron fuentes judiciales esta mañana a Infobae, el resultado de la autopsia se le comunicará primero a la familia de la docente y luego a la opinión pública.