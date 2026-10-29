El Salvador

Diciembre y enero elevan los casos de parvovirus y moquillo en perros, según experto salvadoreño

El director general del Hospital Veterinario Chivo Pets atribuyó la mayor circulación de estos patógenos a los cambios climáticos y las corrientes de viento, y recomendó revisar las dosis preventivas, especialmente en cachorros pequeños

Hocico de un perro con moquillo (Experto Animal)
Los casos de parvovirus y moquillo canino aumentan entre diciembre y enero por las corrientes de viento y los cambios de clima. (Experto Animal)
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Ante la llegada de la temporada de fin de año, los dueños de perros deben reforzar las medidas de prevención frente a enfermedades como el parvovirus y el distemper, también llamado moquillo.

Melvyn Rogel, director general del Hospital Veterinario Chivo Pets, explicó en una entrevista en Diálogo que los cambios de clima y las corrientes de viento favorecen la circulación de patógenos que pueden afectar a las mascotas.

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Rogel recomendó a los propietarios revisar el esquema de vacunación de sus animales, sobre todo si tienen cachorros o si se acerca la fecha de una dosis de refuerzo. Sostuvo que la prevención es la principal herramienta ante enfermedades que suelen presentar una mayor presencia entre finales de diciembre, enero y febrero.

“Si tenemos cachorros o estamos próximos a aplicar la vacuna de refuerzo, lo hagamos”, afirmó el director. También pidió mantener la desparasitación al día, pues esa medida forma parte del cuidado preventivo de perros y gatos.

Rogel señaló que El Salvador registró el año anterior una alta presencia de panleucopenia felina, una enfermedad que ataca el sistema inmunológico de los gatos y que puede ser mortal. El director comparó esa afección con un tipo de parvovirus que afecta a los felinos.

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Alertan contra la automedicación de mascotas

El director general del Hospital Veterinario Chivo Pets identificó la automedicación como uno de los errores más graves de los propietarios cuando un perro o un gato presenta fiebre, decaimiento u otros síntomas. Según relató, algunas personas administran fármacos de uso humano antes de buscar una valoración profesional.

perro enfermo
El suministro de fármacos como acetaminofén o ibuprofeno causa insuficiencia hepática en mascotas en plazos de 24 a 72 horas. (Foto: Freepik)

Rogel mencionó el acetaminofén y el ibuprofeno entre los medicamentos que pueden causar intoxicaciones severas en animales. Explicó que esos productos son altamente tóxicos para perros y gatos, con efectos que pueden ser más graves que la condición que se pretendía atender.

“Es más fácil que se muera porque le diste un acetaminofén a que se muera por lo que en verdad tenía”, afirmó Rogel. El funcionario pidió no suministrar tratamientos por cuenta propia y acudir a un veterinario para determinar la causa de los síntomas.

El director explicó que el hospital recibe pacientes con insuficiencia hepática después de que sus dueños les han dado medicamentos destinados a humanos. Aseguró que estos cuadros pueden avanzar con rapidez y causar la muerte.

“Destruyen el hígado y terminan muriendo en pocas horas, 24, 48, 72 horas, por haber brindado una pastilla de este tipo”, expresó. Rogel subrayó que perros y gatos no deben ser tratados como niños al momento de medicarlos.

Chivo Pets supera los seis millones de servicios

El Hospital Veterinario ha brindado más de seis millones de servicios desde su inauguración, en febrero de 2022. Rogel indicó que, durante sus casi cinco años de funcionamiento, el centro ha ampliado sus prestaciones a partir de las necesidades médicas que detecta entre los pacientes.

El hospital ofrece consultas, atención de emergencias, cirugías, rehabilitación y hospitalización para animales en condición crítica. Rogel añadió que también se han desarrollado áreas como ortopedia, cardiología y oncología debido a la demanda de tratamientos especializados.

El Hospital Veterinario Chivo Pets superó los seis millones de atenciones desde su apertura en febrero de 2022. (REUTERS/Jose Cabezas/File Photo)
El Hospital Veterinario Chivo Pets superó los seis millones de atenciones desde su apertura en febrero de 2022. (REUTERS/Jose Cabezas/File Photo)

El centro dispone de análisis de sangre, ultrasonografías y radiografías. Según planteó Rogel, reunir estos servicios en un solo lugar permite que las familias no tengan que trasladarse a distintos establecimientos para completar estudios y tratamientos.

De acuerdo con los datos mencionados durante el programa, los perros representan cerca del 70% de los servicios y los gatos, alrededor del 25%. El resto corresponde a animales que el hospital clasifica como mascotas no convencionales.

Rogel mencionó entre estas especies a conejos, tortugas, hámsters, iguanas, burros, gallos y gallinas. También destacó que cada servicio tiene un costo de $ 0.25, una tarifa que, según afirmó, facilita el acceso de las familias a la atención veterinaria.

Chivo Pets realiza entre 60 y 80 operaciones diarias

El recinto cuenta con cuatro quirófanos que funcionan las 24 horas, los siete días de la semana. Rogel aseguró que estas áreas mantienen una actividad constante por la cantidad de procedimientos que recibe el centro.

El director estimó que el hospital realiza entre 60 y 80 procedimientos quirúrgicos diarios. Las intervenciones se dividen entre cirugías electivas, como castraciones y esterilizaciones en animales sanos, y operaciones de emergencia para pacientes que requieren atención inmediata.

El centro veterinario realiza entre 60 y 80 cirugías diarias en cuatro quirófanos con servicio continuo. (REUTERS/Jose Cabezas)
El centro veterinario realiza entre 60 y 80 cirugías diarias en cuatro quirófanos con servicio continuo. (REUTERS/Jose Cabezas)

Entre los casos de emergencia, Rogel mencionó a animales atropellados, con fracturas o traumatismos. En esas situaciones, explicó, los pacientes pueden requerir la intervención de un especialista en ortopedia.

El funcionario también se refirió a la piómetra, una infección uterina que afecta a perras y que puede ser mortal si no se atiende a tiempo. Señaló que el uso de inyecciones para impedir que una mascota entre en celo puede favorecer la aparición de esa condición.

“Es el error más grave que uno puede cometer con su mascota”, afirmó Rogel sobre esa práctica. Según explicó, las cirugías por piómetra figuran entre las emergencias que recibe el hospital.

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