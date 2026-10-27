Cómo convertir una pelea entre Las Guerreras K-pop vs Los caballeros del Zodiaco en una lámina para colorear

En pocos minutos se puede recrear una escena de pelea entre las dos agrupaciones. (Foto: Gemini)

Guardar

Una escena de Las Guerreras K-pop de Netflix frente a Los caballeros del Zodiaco puede convertirse en una lámina para colorear si la imagen se diseña desde el inicio para impresión.

Gemini, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google, permite crear una composición original con referencias generales a ambos universos y adaptarla luego a un dibujo de contornos negros.

PUBLICIDAD

El resultado depende del texto que se entregue a la plataforma. La indicación debe evitar la reproducción exacta de rostros, armaduras, trajes, logotipos y escenarios reconocibles.

Se le debe suministrar a la IA indicaciones que no tengan nombres de personajes para evitar problemas de derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su lugar, conviene describir guerreras ficticias de pop coreano y caballeros inspirados en constelaciones, con una escena de acción simple y espacios amplios para que los niños puedan pintar.

Cuál es el primer paso para crear imágenes con IA

El primer paso es abrir Gemini desde un navegador o desde la aplicación para celulares e iniciar sesión con una cuenta de Google. La plataforma recibe instrucciones escritas en el cuadro de conversación, genera una propuesta visual y ofrece opciones para revisarla o descargarla.

PUBLICIDAD

Aunque el teléfono permite completar todo el proceso, una computadora o una tableta facilitan la revisión de los contornos. Antes de escribir el prompt, hay que decidir el tamaño de papel, la orientación y el tipo de enfrentamiento que mostrará la lámina digital.

Es ideal que en las imágenes de referencia aparezcan las tres protagonistas de Las Guerreras K-pop. (Netflix)

Qué escena funciona mejor para una hoja destinada a niños pequeños

Una composición clara puede mostrar a tres guerreras ficticias de pop coreano en un extremo y a tres caballeros con armaduras inspiradas en el cielo nocturno en el otro. Cada grupo puede sostener elementos separados, como micrófonos, espadas estilizadas, escudos, amuletos o símbolos de constelaciones.

Para niños pequeños, es preferible reducir el número de personajes y objetos. Una escena con seis figuras principales y un fondo limitado permite reconocer mejor cada sector. Estrellas, notas musicales, planetas sencillos o rayos de energía pueden completar el espacio sin cubrir la hoja con detalles difíciles de colorear.

PUBLICIDAD

Cómo redactar un prompt que no infrinja derechos de autor

El prompt debe describir características amplias, sin solicitar copias de personajes existentes. En lugar de mencionar nombres concretos o atuendos idénticos, se puede pedir un grupo de heroínas con vestuario futurista de escenario y un equipo de guerreros con cascos, capas y armaduras vinculadas con signos astrales.

Convertir una imagen en blanco y negro para colorear toma pocos segundos. (Foto: Gemini)

Un ejemplo de prompt puede ser: “Crea una página para colorear en blanco y negro de tres guerreras ficticias de pop coreano enfrentadas a tres caballeros fantásticos con armaduras inspiradas en constelaciones. Las heroínas usan accesorios musicales y espadas estilizadas. Los caballeros llevan escudos y capas”.

Qué instrucciones convierten la imagen en una lámina para colorear

La frase “lámina para colorear” debe aparecer de forma expresa. Ayudan indicaciones como “dibujo en blanco y negro”, “líneas gruesas y limpias”, “sin color”, “sin sombras”, “sin degradados”, “espacios amplios para pintar” y “contornos nítidos”.

PUBLICIDAD

Si la escena está orientada a chicos de menor edad, se pueden añadir pedidos como “rostros simples”, “figuras redondeadas”, “pocos detalles en las armaduras” y “objetos separados entre sí”. Las líneas anchas y los sectores despejados facilitan el uso de lápices, crayones o marcadores.

Gemini permite descargar la creación en los archivos del dispositivo. (Foto: Europa Press)

Asimismo, la orientación del papel forma parte del prompt. Una pelea con dos equipos ubicados frente a frente suele funcionar en formato horizontal. Una figura central acompañada por criaturas, símbolos musicales o elementos celestes puede adaptarse mejor a una hoja vertical tamaño carta.

Cómo descargar y preparar la imagen para imprimir

Cuando se elige una versión, hay que utilizar la opción de descarga junto a la imagen generada. Desde la versión web, el archivo puede guardarse en el dispositivo; en la aplicación, queda disponible en la galería o en el gestor de archivos.

PUBLICIDAD

Antes de imprimir, hay que comprobar que los contornos estén definidos, no haya logotipos ni textos y las figuras entren completas en la página. La impresión puede hacerse en papel común, en tamaño A4 o carta según el formato solicitado.