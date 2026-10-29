“Mi casita cerquita del mar”: Patricio Giménez Aubert celebró sus 51 y estrenó su hogar soñado

En uno de los mejores momentos de su vida, Patricio Giménez disfruta del día de su cumpleaños número 51 @iri.sanc)

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El miércoles, el primer deseo de cumpleaños de Patricio Giménez Aubert ya estaba cumplido: celebró sus 51 años en la casa a la que llegó hace dos meses, cerca del mar de Punta del Este. Susana Giménez, Inés Hernández y Rumba lo acompañaron en una reunión íntima que abrió una sucesión de festejos familiares. La semana próxima viajarán Carolina y Federico, sus otros hermanos, para seguir la celebración.

El encuentro tuvo un valor especial para Patricio. Después de elegir Uruguay como lugar de residencia durante la pandemia, ahora vive una nueva etapa en un lugar que siente como la concreción de un anhelo personal. Entre los cambios de la casa, el diseño del jardín y las visitas de sus afectos, encontró una rutina marcada por la cercanía con la naturaleza.

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“Amo tener mi casita cerquita del mar. Es lo que siempre soñé”, dijo en diálogo con Teleshow. El cumpleaños fue también la primera ocasión en que recibió a su hermana en su flamante hogar, un espacio que empezó a armar con objetos y decisiones propias.

Susana Giménez y su hermano Patricio celebran el cumpleaños del músico frente a una tarta con vela en una secuencia de tres fotografías junto a su perro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El día acompañó el plan. “El alma llena y ayer el mundo me regaló un día de sol maravilloso, que no es poco hoy”, expresó sobre sus regalos preferidos. Lejos de las grandes reuniones, disfrutó de una mesa reducida y de la presencia de Susana, Inés y Rumba.

La visita de la diva forma parte de una costumbre que los hermanos consolidaron en estos últimos años. Cuando ella llega a verlo, Patricio le muestra las novedades que incorporó y ambos intercambian opiniones sobre los ambientes y el exterior de la propiedad.

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“Uno de los momentos más felices es cuando Susana me viene a visitar y a ver la decoración, las plantas y cómo van avanzando las cosas que le voy sumando como muebles, pérgolas, decoración, hogar, que en Uruguay se llama estufa”, relató.

Patricio Giménez plasmó en su libro "Antes de ser feliz" su proceso de sanación y contó el significado de su primer nombre (@iri.sanc)

Las plantas se convirtieron en otro de los asuntos centrales de esas charlas. Un video que compartieron en redes sociales, donde Susana se refirió con humor a los “yuyos” de su hermano, dejó en evidencia el tono distendido con el que encaran esos intercambios. Para Patricio, no se trata de un detalle menor: “Hablamos de cómo tienen que ser las plantas del jardín, en fin, las cosas importantes de la vida”, afirmó entre risas.

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La calma de Punta del Este fuera de la temporada alta es parte de lo que más disfruta. Las calles con menos tránsito, la cercanía con la playa y el sonido del mar construyen el paisaje de sus días junto a Rumba. Esa elección surgió luego de intentar retomar la rutina urbana.

“No me acostumbré a volver a la ciudad y a estar desconectado de la naturaleza”, admitió. Antes de instalarse en la costa uruguaya, también consideró una vida de campo en Córdoba o en el sur argentino. Sin embargo, el vínculo con el mar terminó por definir el rumbo.

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Desde el interior de su automóvil, el cantante entona las estrofas de su nuevo tema, reflejo de esta etapa de su vida

“Es apacible y el mar te nutre y te limpia casi tanto como el sol”, sostuvo. La búsqueda, según aclaró, tiene que ver con sostener una vida en contacto con el entorno natural y lejos de las grandes ciudades.

Aunque eligió establecerse en Uruguay, Patricio no descarta pasar parte del año en Buenos Aires. Su idea es aprovechar los momentos en que la ciudad argentina baja su ritmo y, al mismo tiempo, evitar los días de mayor movimiento turístico en Punta del Este.

“Capaz en la temporada alta de acá, que es una locura, desde Navidad hasta el 15 de enero, alquilo mi casa y disfruto de Buenos Aires vacío”, contó. También evalúa viajar en el invierno, cuando la costa entra en otra dinámica.

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A la vida doméstica y los planes familiares se suman novedades laborales. Patricio reveló que una editorial le propuso realizar una segunda edición de su libro Antes de ser feliz, con capítulos nuevos. Por ahora, la publicación está disponible por correo, mediante su cuenta de Instagram, y en Amazon para Europa y Estados Unidos.

“Una editorial grande me ofreció hacerle una segunda edición con un par de capítulos más”, adelantó. El proyecto se encuentra en etapa de ajustes, mientras definen la fecha y los países en los que se publicará.

El músico sigue además con la composición. Una de sus recientes canciones, “Hasta siempre”, habla de volver a empezar, de cerrar vínculos que a veces lastiman, de encontrar un cierre amoroso a una historia a la que se apostó en algún momento. “Hasta siempre y no me esperes, que hasta siempre es mucho tiempo para mí”, así resume Patricio su presente. Sin grandes demostraciones, sin nada eterno, con el equilibrio justo para abrir el corazón y no permitir que lo hieran. Con la paz y la calma que encuentra del otro lado de la orilla, en el sitio que eligió para volver disfrutar de la vida y acompañar el renacer que trae cada vuelta al sol.

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