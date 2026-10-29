Graciela Alfano mostró su costado más íntimo en un viaje familiar por las Cataratas del Iguazú

La conductora viajó a Misiones junto a su familia para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos y una de sus nietas (Video: Instagram)

Guardar

Graciela Alfano llevó a toda su familia a las Cataratas del Iguazú para celebrar un doble cumpleaños: el de su nieta Catalina y el de su hijo Nicolás. La actriz reunió en un video las postales del viaje, desde el arribo al hotel hasta el recorrido por el Parque Nacional Iguazú, con todos los miembros de su familia como protagonistas de cada escena.

“Hoy quiero compartir con ustedes en mi rol de AbuGrace, una experiencia extraordinaria con toda mi familia”, escribió al presentar la publicación. El apodo con el que se identificó en el mensaje da cuenta del lugar que ocupa en ese círculo íntimo que eligió mostrar: el de abuela presente en cada momento del festejo.

PUBLICIDAD

Las primeras imágenes del video muestran a la familia reunida en el lobby del hotel, posando en grupo antes de salir a recorrer el lugar. En esa toma inicial se distinguen adultos, hijos y nietos agrupados frente a cámara, con la iluminación cálida del espacio y los detalles decorativos del fondo. El recorrido sigue con una vista desde el balcón: una pileta rodeada de palmeras y jardines que dejaba ver la amplitud del predio donde se alojó el grupo.

El festejo de Catalina quedó registrado con una torta de chocolate decorada con su nombre y globos rosas, dorados y blancos en el fondo de la sala. Alrededor de la torta se agruparon varios integrantes de la familia, en un momento que combinó ese cumpleaños con el de Nicolás, el hijo de la actriz. “Viajamos a las cataratas de Iguazú para festejar los cumpleaños de mi nieta, Catalina y mi hijo Nicolás”, detalló Alfano en la descripción de la publicación.

PUBLICIDAD

La tierna foto de Graciela junto a sus tres nietas

Entre las escenas más espontáneas, el video registró a una de las niñas probando la cobertura de la torta con el dedo, en un primer plano que mostraba la inicial del nombre en el decorado. En otra toma, un hombre de la familia jugaba con una de las nenas que caminaba descalza junto a un caballito de juguete rosa dentro del hotel, una imagen captada sin pose y en pleno juego.

El recorrido por el parque ocupó buena parte del video. La familia caminó con ponchos impermeables bajo la lluvia por senderos rodeados de árboles, antes de llegar a los saltos de agua. En esa secuencia se distinguen al menos tres integrantes del grupo cubiertos con ponchos transparentes y grises, avanzando bajo un cielo cubierto hacia las cataratas.

PUBLICIDAD

Alfano posó frente a los saltos en distintas tomas: con anteojos de sol apoyados sobre la cabeza y un collar tipo gargantilla, con gorra y de espaldas en una pasarela del parque, con una campera atada a la cintura y un paso distendido por el sendero. En una imagen grupal tomada con leve inclinación, varios integrantes de la familia aparecen sonriendo frente al paisaje, con los saltos de agua detrás y gestos de complicidad entre ellos.

Otra escena muestra a parte del grupo sobre una de las pasarelas metálicas del parque, asomados a la baranda para observar el curso del agua marrón que corría por debajo. En una de las últimas fotos grupales, la actriz aparece junto a varias mujeres de la familia y las niñas, con los saltos como telón de fondo. Alfano también posó con tres de las nenas sentadas frente a una escultura del parque, una de ellas con un peluche rosa entre las manos.

PUBLICIDAD

“Pudimos disfrutar del magnífico espectáculo que nos brindaron esas poderosísimas cataratas que las convierten en una de las maravillas modernas del mundo”, escribió sobre la visita. La publicación cerró con un mensaje para sus seguidores: “Los quiero y los bendigo”.