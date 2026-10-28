Tecno

La versión falsa de WhatsApp de la que hay que cuidarse: ya afectó a 500 mil personas

La instalación de software falso facilita el robo de contraseñas, credenciales bancarias y archivos personales

Google Play retiró una imitación de WhatsApp que sumó más de 500.000 descargas en la plataforma. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)
Google Play retiró una imitación de WhatsApp que sumó más de 500.000 descargas en la plataforma. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)
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Google Play eliminó una aplicación que se hacía pasar por WhatsApp y que, antes de ser retirada, acumuló más de 500.000 descargas. La copia, publicada por un desarrollador identificado como Agment Assets sallu, permaneció varias semanas disponible en la tienda de Android y logró engañar a usuarios.

El caso se conoció después de que un usuario de Reddit, identificado como 2ne1cheese, alertara sobre la presencia de una aplicación llamada “WhatsApp Messenger” que replicaba casi a la perfección la app oficial de Meta. La publicación original databa de septiembre, según la información recogida en la propia ficha de la tienda.

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Cómo se infiltró la copia de WhatsApp

El desarrollador de la app falsa utilizó capturas de pantalla, íconos y textos descriptivos prácticamente idénticos a los de la versión real de WhatsApp.

Según usuarios de Reddit, la aplicación fraudulenta apareció en algunos países como resultado patrocinado cuando los usuarios buscaban WhatsApp para descargar en su teléfono. Esta visibilidad, sumada a la copia casi exacta de la ficha oficial, favoreció buena parte de las descargas fraudulentas.

La aplicación apareció como resultado patrocinado en las búsquedas de usuarios dentro de varios países. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La aplicación apareció como resultado patrocinado en las búsquedas de usuarios dentro de varios países. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La única diferencia visible entre ambas aplicaciones era el nombre del desarrollador: Agment Assets sallu en lugar de WhatsApp LLC, propiedad de Meta. Se trata de un detalle fácil de pasar por alto para cualquier usuario que busque la app de manera habitual.

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La app real de WhatsApp supera los 10.000 millones de descargas, cuenta con más de 246 millones de reseñas y exhibe la insignia “Elección del editor”. Cualquier aplicación que se presente como WhatsApp sin estos elementos corresponde a una falsificación.

Además, en este caso, la cuenta del desarrollador solo tenía publicada esta aplicación.

Los riesgos de instalar una aplicación falsa

Una aplicación que suplanta a WhatsApp sin serlo representa un peligro directo para los datos personales y la seguridad de quienes la descargan. Entre los riesgos más habituales figura la instalación de malware o la obtención de permisos para acceder a información sensible almacenada en el teléfono.

El registro de Agment Assets sallu como creador marcó la única diferencia frente a la ficha de WhatsApp LLC. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
El registro de Agment Assets sallu como creador marcó la única diferencia frente a la ficha de WhatsApp LLC. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Este tipo de software fraudulento suele utilizarse para robar contraseñas, credenciales bancarias, archivos y fotografías. La ausencia de reseñas, combinada con una ficha casi idéntica a la original, dificulta que los usuarios perciban la amenaza antes de completar la descarga.

El caso de la falsa WhatsApp no fue un hecho aislado. La misma semana se conoció otro clon, esta vez de Google Chrome, desarrollado por una cuenta identificada como Hizbartech. Esa aplicación se posicionó en los primeros resultados de búsqueda mediante campañas publicitarias y alcanzó más de 100.000 descargas antes de su eliminación.

Al igual que con WhatsApp, el imitador de Chrome replicó imágenes y descripciones oficiales para presentarse como la aplicación legítima, lo que confirma un patrón de suplantación que se repite en distintas aplicaciones populares dentro de la tienda de Android.

La respuesta de Google Play ante el fraude

Google Play eliminó la aplicación falsa de WhatsApp una vez que tomó conocimiento de la suplantación, por lo que ya no puede descargarse desde la plataforma. La cuenta de su desarrollador, Agment Assets sallu, también fue bloqueada.

La instalación de software falso facilita el robo de contraseñas, credenciales bancarias y archivos personales. (GOOGLE PLAY)
La instalación de software falso facilita el robo de contraseñas, credenciales bancarias y archivos personales. (GOOGLE PLAY)

Por el momento no se ha informado de medidas adicionales por parte de Google frente a este tipo de incidentes, más allá de la retirada puntual de las aplicaciones detectadas. Mientras tanto, se recomienda a los usuarios revisar si tienen instalada esta aplicación falsa y, en caso afirmativo, desinstalarla de inmediato para evitar riesgos en sus dispositivos.

Un caso similar a lo que sucede con WhatsApp Plus, una versión falsa de la plataforma de Meta que se promociona por fuera de Google Play, ofreciendo funciones mejoradas, pero que no cuenta con el respaldo de seguridad en su proceso descarga, instalación y uso.

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