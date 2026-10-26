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Microsoft ofreció retiros voluntarios a unos 60.000 empleados en cuatro países

La propuesta excluye a las áreas de ventas y a parte de los centros de datos, y la empresa no difundió montos

Microsoft ofrece un retiro voluntario a unos 60.000 trabajadores en Estados Unidos, Canadá, India y el Reino Unido. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
Microsoft ofrece un retiro voluntario a unos 60.000 trabajadores en Estados Unidos, Canadá, India y el Reino Unido. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
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Microsoft ofreció un retiro voluntario a unos 60.000 empleados de Estados Unidos, Canadá, India y el Reino Unido. La directora de personal de la compañía, Amy Coleman, informó la medida en un comunicado interno que la empresa publicó en su blog el 26 de octubre. La cifra proviene de Business Insider y Bloomberg.

La propuesta se llama Voluntary Exit Offer (oferta de salida voluntaria). Según Coleman, está dirigida a empleados de nivel 70 o inferior que trabajen en equipos participantes. Business Insider precisó que ese nivel incluye a altos directivos, y TechCrunch lo describió como el rango de vicepresidente hacia abajo.

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No todas las áreas participan. Coleman escribió que algunas organizaciones ofrecen el retiro y otras no, según sus prioridades, los compromisos con clientes y las necesidades de personal.

Los trabajadores elegibles debían recibir ese mismo día un correo con los detalles individuales de la oferta. Microsoft la definió como un programa voluntario y por tiempo limitado, que da apoyo económico y recursos para planificar la carrera a quien decida irse.

La oferta de salida voluntaria está dirigida a empleados de nivel 70 o inferior, rango que abarca hasta la categoría de vicepresidente. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
La oferta de salida voluntaria está dirigida a empleados de nivel 70 o inferior, rango que abarca hasta la categoría de vicepresidente. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Sin montos ni metas públicas

El comunicado de Microsoft no informa cuánto dinero recibirá quien acepte, ni cuántas salidas espera la empresa, ni cuál es el plazo para decidir. Los reportes de prensa señalan que los beneficios serían parecidos a los de un paquete de indemnización estándar.

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Business Insider describió la oferta como el intento más reciente de reducir la plantilla sin otra ronda de despidos forzosos. La publicación la vinculó con el gasto en infraestructura de IA y con las reducciones de personal que la empresa ya hizo este año.

Coleman presentó el programa como algo nuevo para la compañía. “Lo vamos a aprender”, escribió en el texto publicado, y explicó que se apoya en lo que la empresa aprendió con su programa de retiro voluntario de principios de año.

La participación en el retiro depende de las prioridades internas, las necesidades de personal y los compromisos de cada área con los clientes. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
La participación en el retiro depende de las prioridades internas, las necesidades de personal y los compromisos de cada área con los clientes. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

El antecedente: un retiro con más de 30% de aceptación

Ese programa anterior se anunció el 23 de abril y fue el primero de este tipo en la historia de Microsoft. Se limitó a empleados de Estados Unidos cuya edad sumada a los años de antigüedad llegara a 70, y alcanzaba a cerca del 7% de la plantilla estadounidense, unos 8.750 trabajadores.

De acuerdo con la prensa, más de 30% de esos empleados elegibles lo aceptó. En mayo, Business Insider publicó el documento interno de esa oferta: un pago único de entre ocho y 39 semanas de salario base, según la antigüedad, y hasta cinco años de cobertura médica, con el primer año pagado por la empresa.

La nueva convocatoria amplía siete veces el alcance del plan previo y reemplaza los requisitos de edad por el nivel jerárquico del puesto. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La nueva convocatoria amplía siete veces el alcance del plan previo y reemplaza los requisitos de edad por el nivel jerárquico del puesto. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La nueva oferta es siete veces más amplia en cantidad de personas alcanzadas que la de abril y no se limita a trabajadores con mucha antigüedad, ni a Estados Unidos. Tampoco exige una combinación de edad y años de servicio: el criterio es el nivel dentro de la empresa.

El comunicado no indica si la empresa prevé nuevos despidos si la cantidad de aceptaciones resulta menor a la esperada. Microsoft tampoco precisó una fecha límite para responder a la oferta; los empleados la conocerán en el correo con los términos que debían recibir el 26 de octubre.

La oferta revela cómo las grandes tecnológicas buscan ajustar sus estructuras mientras destinan recursos crecientes a la inteligencia artificial. Aunque Microsoft presenta el plan como voluntario, la ausencia de montos, metas y plazos públicos mantiene abiertas preguntas sobre su alcance real.

La respuesta de los empleados mostrará si este mecanismo puede reducir costos sin despidos obligatorios o si anticipa nuevas decisiones laborales. También deja claro que la transición tecnológica afecta tanto a productos como a puestos y trayectorias profesionales globales.

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