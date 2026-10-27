Guatemala

Mujeres empresarias de Guatemala reciben créditos por USD 2,27 millones entre enero y septiembre de 2026, según el Ministerio de Economía

El mecanismo CREDIMUJER canalizó los recursos mediante entidades financieras calificadas, que evalúan las solicitudes y realizan los desembolsos para propietarias de micro y pequeñas empresas mayores de 18 años en todo el país

Infografía con ilustraciones de mujeres trabajadoras, gráficos de sectores porcentuales, iconos comerciales y bloques con cifras sobre créditos.
Una infografía detalla la asignación de créditos de CREDIMUJER y la brecha financiera para pequeñas empresas en Guatemala, según datos del Ministerio de Economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Economía de Guatemala otorgó mediante CREDIMUJER 178 créditos a mujeres empresarias entre enero y septiembre de 2026, por un total de Q 17,38 millones (USD 2,27 millones) con tasas preferenciales orientadas a reducir la desigualdad de acceso al financiamiento productivo.

El mecanismo está dirigido a propietarias de micro y pequeñas empresas mayores de 18 años en cualquier punto del país. Los recursos no se entregan de manera directa: el Ministerio de Economía los canaliza mediante entidades financieras calificadas, que evalúan las solicitudes y realizan los desembolsos.

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Los créditos pueden alcanzar Q 100 mil para emprendedoras (USD 13.100) y hasta Q 250 mil (USD 32.700), para micro y pequeñas empresas ya constituidas. La cartera económica incorporó el programa a la Iniciativa Intersectorial para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, que reúne acciones estatales vinculadas al empleo, el desarrollo rural y el crecimiento empresarial femenino.

Dos mujeres posan en un patio exterior, una con huipil tradicional y otra con blusa fucsia y gafas, sosteniendo una caja de chocolate artesanal
El Ministerio de Economía de Guatemala entregó 178 créditos por más de Q 17 millones a mujeres empresarias mediante el programa CREDIMUJER. (Agencia Guatemalteca de Noticias )

Financiamiento para comercio, industria, turismo y agroindustria

Las beneficiarias pueden destinar los fondos a negocios de comercio, servicios, artesanías, industria, agroindustria y turismo. El financiamiento también permite cubrir capital de trabajo, comprar maquinaria o vehículos de uso productivo, mejorar infraestructura y desarrollar procesos de internacionalización.

CREDIMUJER funciona bajo el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME y forma parte de la Aceleradora Empresa Mujer, uno de los tres ejes de la iniciativa intersectorial. Los otros dos son Empleo Mujer y Mujer Rural.

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Entre 2025 y 2026, el programa acumuló 281 créditos por Q 26,69 millones y llegó a 17 de los 22 departamentos guatemaltecos. La cifra fue presentada en agosto de 2026 durante una revisión del Grupo de Coordinación Técnico Político de la iniciativa, según documentación institucional del Ministerio de Economía.

El alcance territorial del fondo convive con una brecha persistente en el sistema de crédito empresarial. Los registros de CrediMIPYME, otro instrumento financiero de la cartera, muestran que durante 2025 se colocaron 1.004 préstamos por Q 115,7 millones.

De ese total, 545 créditos fueron otorgados a hombres y 459 a mujeres. La diferencia fue mayor al medir el dinero desembolsado: los hombres concentraron el 61% de los recursos, equivalentes a Q 70,5 millones, mientras las mujeres recibieron el 39%, por Q 45,2 millones.

Mujeres al frente del 39% de las empresas formales

Las mujeres lideran el 39% de las micro, pequeñas y medianas empresas formales de Guatemala, de acuerdo con un estudio de mercado elaborado en el marco de un programa del Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo de Taiwán, conocido como TaiwanICDF.

El banco regional y TaiwanICDF señalaron en agosto de 2025 que las empresarias guatemaltecas enfrentan condiciones desiguales para acceder a productos financieros asequibles, pese a que mantienen un comportamiento de pago sólido. La proporción de empresas encabezadas por mujeres es similar a la participación femenina en los montos colocados por CrediMIPYME.

Para atender esa diferencia, ambas entidades lanzaron en 2025 un Programa Financiero para MIPYME lideradas por mujeres. La iniciativa combina un fondo de crédito de USD 14,2 millones con USD 10 millones no reembolsables para garantías y asistencia técnica.

Los recursos se canalizan a través de instituciones financieras guatemaltecas que mantienen líneas de crédito activas con el banco regional. El esquema busca ampliar las opciones de financiamiento para negocios liderados por mujeres y fortalecer las capacidades de las entidades que los atienden.

En marzo de 2026, el Banco Centroamericano de Integración Económica y TaiwanICDF presentaron también Visionarias: mujeres que trascienden. Hasta ese momento, la iniciativa había colocado USD 14,28 millones en el sistema financiero nacional para fortalecer el capital de trabajo y la inversión productiva del sector MIPYME.

El programa incluye asistencia técnica para que las instituciones financieras aliadas diseñen productos con enfoque de género y prevé espacios de articulación entre empresarias.

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