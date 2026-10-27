Cómo activar el doblaje automático de YouTube para traducir tus videos a otros idiomas

YouTube amplía el alcance de los videos con doblaje automático - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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El doblaje automático de YouTube permite crear pistas de audio traducidas para que un mismo video pueda reproducirse en distintos idiomas. La función busca ampliar el alcance de los creadores sin que tengan que grabar de nuevo cada contenido ni contratar una voz para cada mercado.

Un video publicado originalmente en español puede ofrecer una versión de audio en otro idioma, mientras el espectador conserva la opción de volver a la pista original. YouTube identifica estas publicaciones con la etiqueta “con doblaje automático” en la descripción.

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YouTube genera el audio traducido tras publicar el video

El sistema de doblaje automático está disponible de forma predeterminada para los canales que cumplen los requisitos establecidos por YouTube. Cuando un creador sube un video nuevo, la plataforma puede generar las pistas de audio en idiomas compatibles y publicarlas según la configuración elegida en YouTube Studio.

Los creadores podrán revisar las traducciones antes de publicarlas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La opción no requiere una activación manual para quienes ya tienen acceso. Sin embargo, algunos canales pueden solicitar el acceso anticipado desde el apartado de configuración avanzada. La disponibilidad de idiomas se amplía de forma gradual, por lo que las opciones pueden variar entre cuentas y videos.

El proceso utiliza herramientas de reconocimiento de voz y traducción para producir un nuevo audio. Los espectadores pueden definir sus preferencias para el idioma del sonido, los títulos y las descripciones. También pueden alternar entre la pista original y cualquiera de las versiones dobladas disponibles.

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Los doblajes se generan de forma automática y pueden publicarse al mismo tiempo que el video o quedar pendientes de revisión.

Cómo habilitar el doblaje automático en un canal

Quienes hayan desactivado la función o dispongan de acceso anticipado deben entrar en YouTube Studio desde un ordenador. La ruta para habilitarla es sencilla:

YouTube incorpora voces traducidas para atraer nuevas audiencias - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Acceder a Configuración Seleccionar Canal Entrar en Configuración avanzada Marcar la casilla Permitir el doblaje automático Pulsar en Guardar

En esa misma pantalla aparece una alternativa para controlar el proceso antes de que las pistas lleguen al público. Basta con marcar la opción Revisar manualmente los doblajes antes de publicarlos.

Esta configuración permite escuchar el resultado, comprobar la transcripción y decidir si cada idioma debe publicarse, mantenerse sin publicar o eliminarse. La administración detallada de las versiones dobladas solo está disponible en la versión de escritorio de YouTube Studio.

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La revisión manual ayuda a evitar errores de traducción

Aunque la herramienta acelera la adaptación de contenidos, YouTube advierte que el doblaje automático puede cometer errores. La calidad depende de elementos como la pronunciación, los acentos, la velocidad de la voz, el ruido de fondo y la complejidad de las expresiones utilizadas en el video.

YouTube prueba una sincronización labial para sus pistas traducidas - REUTERS/Dado Ruvic/

Los nombres propios, la jerga y los modismos pueden presentar traducciones imprecisas. También pueden surgir diferencias entre la voz original y la voz sintetizada que interpreta el contenido en otro idioma.

Por ese motivo, resulta importante configurar correctamente el idioma original del video antes de publicarlo. Si ese dato es incorrecto, el sistema puede identificar mal el audio de partida y generar una traducción equivocada. El creador no puede editar directamente la pista doblada, pero sí puede corregir el idioma original para que la plataforma vuelva a generarla.

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La revisión previa permite detectar fallos antes de que el audio doblado quede disponible para la audiencia.

Qué videos no pueden usar esta herramienta

No todos los contenidos son aptos para el doblaje automático. La plataforma excluye, entre otros casos, los videos que superan los 120 minutos, aquellos sin diálogos o con predominio de música, y las publicaciones cuyo idioma original no puede detectarse.

También pueden quedar fuera los materiales con una velocidad de habla demasiado alta, ya que la versión traducida podría resultar acelerada y difícil de entender. Los reclamos por derechos de autor constituyen otro motivo de exclusión.

Para revisar un doblaje específico, el creador debe abrir el video en YouTube Studio, seleccionar la pestaña Idiomas y elegir la versión correspondiente. Desde allí puede reproducir una vista previa, consultar la transcripción y administrar su publicación.

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El lip sync busca ajustar los labios al nuevo audio

Algunos canales cuentan además con acceso anticipado a lip sync, una función experimental que adapta el movimiento de los labios de la persona que aparece en pantalla al audio doblado. La herramienta solo funciona con determinados idiomas y videos que cumplen las condiciones técnicas.

Para activarla, hay que mantener habilitado el doblaje automático en la configuración avanzada del canal y marcar la opción de sincronización labial experimental. Si el ajuste no aparece, significa que la cuenta todavía no tiene acceso.

La expansión de estas funciones dependerá de los idiomas disponibles y de las pruebas de YouTube. Mientras tanto, el doblaje automático ofrece una vía para acercar los videos a públicos de otros países, aunque exige supervisión antes de confiar por completo en la traducción generada por la plataforma.

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