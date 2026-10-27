Últimas horas para inscribirse al “Encuentro con los jóvenes” de León XIV: los artistas, los horarios y todas las actividades

Guardar

La organización del “Encuentro con los jóvenes” del papa León XIV entró en su tramo final antes de la convocatoria del martes 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Este miércoles 28 de octubre vence el plazo de inscripción para que jóvenes de 15 a 35 años accedan a los sectores próximos al escenario y al recorrido del papamóvil.

La jornada tendrá como eje una frase del Evangelio según San Marcos: “Ánimo, levántate, que te llama”. El mensaje, inspirado en la historia de Bartimeo —un hombre ciego al que Jesús escuchó y ayudó a recuperar la vista— atravesará los espectáculos, los testimonios, las preguntas al pontífice y los momentos de oración.

PUBLICIDAD

El papa León saluda a los fieles a su llegada para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro tras su operación de cáncer, en el Vaticano. 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Los organizadores preparan espacios para más de 100.000 jóvenes, distribuidos en sectores delimitados e identificados por colores. El sistema busca ordenar los ingresos y facilitar el recorrido que hará el Papa a bordo del papamóvil antes de subir al escenario.

Los accesos abrirán al mediodía. Desde las 16 habrá espectáculos musicales, entrevistas, testimonios y actividades de preparación espiritual. León XIV llegará a las 20.15 y el encuentro terminará cerca de las 22.

Los seminaristas Pablo Nieto y Juan Ignacio Gambacorta, integrantes del equipo de contenidos, explicaron a Infobae que la propuesta combinará expresiones culturales, relatos personales de jóvenes, preguntas al pontífice y una oración comunitaria.

PUBLICIDAD

La conducción estará a cargo de Nacho Girón y Sofi Martínez. En la programación participarán Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Tati Domínguez, Banuev, Alan Madanes, Luquitas Rodríguez y otras figuras de la música y el entretenimiento.

La inscripción permite acceder a los sectores más cercanos al escenario

La inscripción es gratuita y se realiza en el sitio oficial www.elpapaenargentina.com.ar, donde está disponible el formulario correspondiente al “Encuentro con los jóvenes”.

El trámite está destinado a personas de 15 a 35 años. Los adolescentes de 15 años deben ser registrados por un adulto responsable, de acuerdo con las indicaciones del sistema oficial.

El plazo original fue extendido una semana y vence este miércoles. Según explicaron los organizadores, hasta el momento de la entrevista no había información sobre una nueva prórroga.

PUBLICIDAD

“Es un encuentro de jóvenes, es buscarle prioridad a los jóvenes. Y que estén adelante, pero para eso tienen que inscribirse ya”, explicó Nieto.

La inscripción no es obligatoria para asistir, pero sí para solicitar el acceso a los sectores reservados para jóvenes, ubicados delante del espacio destinado al público general.

Quienes no se registren podrán concurrir y participar desde los sectores generales. También habrá una inscripción específica para personas con discapacidad, sin el límite de edad previsto para el espacio juvenil.

Los sectores para jóvenes estarán divididos en espacios delimitados que los organizadores denominan “corralitos”. Cada uno tendrá un color y una ubicación determinada. El papamóvil circulará por esos espacios cuando León XIV llegue al predio, lo que permitirá una mayor cercanía de los asistentes con el pontífice.

PUBLICIDAD

La organización definirá la distribución según la capacidad disponible. Los jóvenes no podrán elegir individualmente el sector: recibirán la asignación mediante el sistema de acreditaciones.

El registro requiere la verificación del correo electrónico y la aprobación correspondiente. Luego, cada inscripto recibirá un código QR individual e intransferible para ingresar al sector asignado.

Desde el 1 de noviembre comenzará el envío de información sobre los colores, las ubicaciones y los accesos de cada participante.

Los inscriptos deberán llevar el QR y el DNI físico. Los organizadores recomendaron descargar el código para evitar inconvenientes ante eventuales problemas de conectividad.

Los accesos abrirán a las 12 y la programación previa comenzará a las 16

La apertura de los ingresos está prevista para las 12 del martes 10 de noviembre, ocho horas y 15 minutos antes de la llegada de León XIV.

PUBLICIDAD

Habrá tres accesos principales: dos sobre la avenida Santa Fe, cerca de su intersección con Sarmiento, y otro por la avenida Figueroa Alcorta y Sarmiento. La información específica de cada puerta será comunicada a quienes reciban su acreditación.

Los organizadores insistieron en la necesidad de llegar con anticipación. El horario de las 20.15 corresponde a la llegada del Papa, no al inicio del ingreso al predio.

Entre el mediodía y las 16 se ordenará el ingreso del público. A partir de esa hora habrá una programación continua con música, entrevistas, intervenciones de los conductores y momentos de oración.

La actividad previa tendrá un formato dinámico, similar al de los contenidos transmitidos por plataformas de streaming, para facilitar la participación de los jóvenes.

También habrá entrevistas con integrantes de la Pastoral de Juventud Nacional y conversaciones con algunos de los artistas que participarán de la jornada.

Los organizadores enviarán por correo electrónico recomendaciones sobre hidratación, alimentación, elementos permitidos y otras cuestiones vinculadas con la permanencia de varias horas en el lugar.

PUBLICIDAD

En principio, la lluvia no suspenderá el encuentro, aunque condiciones meteorológicas extremas podrían obligar a modificar la organización.

Valentino Merlo, Nahuel Pennisi y Maggie Cullen estarán entre los artistas confirmados

La propuesta artística reunirá música popular, folclore, danza, percusión y figuras vinculadas con el entretenimiento digital.

Entre los participantes confirmados están Valentino Merlo, Tati Domínguez, Banuev, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Alan Madanes, Luquitas Rodríguez, Dos Más Uno, Choque Urbano y el Ballet Maia Roldán.

Las actuaciones se distribuirán entre la programación previa y los momentos artísticos previstos durante el encuentro con el Papa. Todavía no se difundieron los horarios individuales de las presentaciones.

La selección respondió a dos criterios: sumar figuras cercanas a las audiencias juveniles y ofrecer una representación cultural de distintas regiones argentinas.

Valentino Merlo, el joven cantante rosarino, integra una programación orientada a las preferencias musicales de las nuevas generaciones.

La presencia de Tati Domínguez, oriunda de Jujuy, y de intérpretes de folclore como Maggie Cullen y Dos Más Uno responde a la intención de representar expresiones culturales del interior del país.

PUBLICIDAD

Nahuel Pennisi será una de las figuras destacadas. También participarán Luquitas Rodríguez, conocido por su trayectoria en el entretenimiento digital, y Alan Madanes. Choque Urbano llevará su propuesta de percusión, mientras que el Ballet Maia Roldán tendrá una intervención de danza.

Nieto explicó que la selección fue pensada para representar distintas edades, estilos y regiones del país.

“Este evento es de Argentina, no es de Buenos Aires”, señaló el seminarista, al destacar que la convocatoria busca reunir a jóvenes de distintas provincias.

La programación incluirá además momentos de reflexión y oración para preparar la llegada del pontífice. La propuesta combinará las expresiones culturales con actividades vinculadas con el sentido religioso de la visita.

PUBLICIDAD

El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano

León XIV escuchará testimonios y responderá preguntas de jóvenes

El momento central comenzará a las 20.15, cuando León XIV llegue al Monumento de los Españoles después de cumplir las actividades previstas durante la jornada en Córdoba.

El pontífice ingresará en papamóvil y recorrerá los sectores delimitados para los jóvenes inscriptos. Luego subirá al escenario, donde se desarrollará una programación de aproximadamente una hora y 45 minutos.

Uno de los segmentos principales estará integrado por dos o tres testimonios personales de jóvenes, elegidos para representar diferentes experiencias de vida.

Según anticiparon los organizadores, algunos testimonios estarán relacionados con situaciones de vulnerabilidad social y otros con experiencias vocacionales, en especial vinculadas con la vida religiosa y consagrada.

La intención es exponer historias concretas de dificultades, decisiones personales y superación, en diálogo con el mensaje que inspira el encuentro.

Además, otros dos o tres jóvenes tendrán la oportunidad de formular preguntas directamente a León XIV.

Los interrogantes estarán relacionados con preocupaciones sociales de las nuevas generaciones y con las orientaciones que puede ofrecer el pontífice ante distintas realidades contemporáneas.

Al momento de la entrevista, las preguntas aún estaban en elaboración y no se habían difundido los nombres de quienes las harán.

La interacción con el Papa estará acompañada por expresiones musicales y artísticas. La producción prepara también intervenciones adicionales que se mantienen en reserva.

Un coro de 200 jóvenes de distintas provincias acompañará los momentos de oración

Otro componente del encuentro será la participación de un coro integrado por cerca de 200 jóvenes de diferentes regiones argentinas, seleccionados mediante audiciones.

No se trata de una agrupación preexistente, sino de un conjunto conformado especialmente para acompañar la actividad.

Sus integrantes estarán en un espacio propio, a un costado del escenario, y participarán de los momentos de oración y de las intervenciones que requieran acompañamiento musical.

El repertorio incluirá canciones religiosas y composiciones vinculadas con la fe.

La convocatoria para integrar el coro forma parte del propósito de representar a jóvenes de distintas provincias, más allá de que la actividad se realice en la Ciudad de Buenos Aires.

La organización del encuentro también involucra a más de 200 personas en tareas de producción, elaboración de contenidos, coordinación artística y otras responsabilidades.

El relato de Bartimeo inspira el mensaje espiritual de la jornada

Más allá de los espectáculos, los organizadores buscan que todas las actividades respondan a un mismo mensaje espiritual.

La inspiración proviene del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52, que relata el encuentro de Jesús con Bartimeo, un hombre ciego que pedía limosna a un costado del camino, cerca de Jericó.

Cuando Bartimeo escuchó que Jesús pasaba, comenzó a llamarlo. Varias personas intentaron silenciarlo, pero Jesús se detuvo y pidió que lo llamaran.

Entonces le transmitieron la frase que será el eje de la jornada: “Ánimo, levántate, que te llama” (Marcos 10,49).

Bartimeo dejó su manto, se levantó y se acercó a Jesús. Ante la pregunta sobre qué quería que hiciera por él, respondió que deseaba recuperar la vista. El relato concluye con su curación y con su decisión de seguir a Jesús por el camino.

La historia fue elegida como una invitación a recuperar la esperanza, reconocer las dificultades de otras personas y acompañar a quienes necesitan ayuda.

Nieto explicó que la propuesta busca representar las distintas situaciones que atraviesan los jóvenes, tanto las de quienes necesitan apoyo como las de quienes están en condiciones de ayudar.

“Algunos jóvenes están levantando, otros jóvenes necesitan ser levantados”, señaló. Y agregó: “Jesús hoy está acá y a vos te pide que levantes a otros y a vos te dice levantate. Y entre todos levantémonos”.

El contenido estará presente en las entrevistas, las preguntas al Papa, los testimonios y los momentos de oración.

Gambacorta sostuvo que el encuentro busca expresar la decisión de la Iglesia de acercarse a las nuevas generaciones, en especial a quienes atraviesan situaciones difíciles.

“Es un encuentro de esperanza”, afirmó. Para el seminarista, la visita de León XIV expresa también “la Iglesia que sale al encuentro”, con una invitación a que cada persona descubra que puede recibir ayuda y contribuir a levantar a otros.

El mensaje bíblico tiene además un antecedente reciente en las palabras del propio pontífice. El 22 de octubre, durante un discurso a participantes de un congreso internacional de pastoral escolar y universitaria, León XIV recurrió al mismo pasaje de Bartimeo para destacar la importancia de acompañar a los jóvenes, fortalecer su confianza y ayudarlos a reconocer sus capacidades.

La coincidencia refuerza el sentido pastoral que los organizadores buscan transmitir durante la jornada en Palermo.

Las fotos de jóvenes de todo el país se proyectarán en las pantallas del escenario

La organización prepara una iniciativa para incorporar de manera simbólica a jóvenes que no puedan viajar a Buenos Aires.

Hasta el domingo 1 de noviembre podrán enviarse fotografías con prendas o elementos que representen los colores argentinos. Las imágenes integrarán una composición visual que se proyectará en las pantallas gigantes del escenario.

La convocatoria abarca fotos con camisetas de la Selección, banderas, gorros u otros elementos celestes y blancos.

No será necesario estar inscripto en el encuentro para participar. Los interesados podrán acceder al formulario mediante las comunicaciones de la Vicaría de Jóvenes de Buenos Aires. La Pastoral de Juventud Argentina también difunde información sobre las actividades de preparación.

El plazo permitirá seleccionar y editar el material antes del encuentro.

El Papa cerrará la jornada con una oración comunitaria y un discurso

La última parte de la programación estará dedicada a una oración comunitaria preparada para compartir con León XIV.

Los organizadores aclararon que no será una misa, sino una celebración de oración con la participación del pontífice y de los jóvenes presentes, nuevamente vinculada con el pasaje evangélico de Bartimeo.

El coro acompañará musicalmente ese momento, que se integrará a la secuencia de testimonios, preguntas e intervenciones artísticas.

El cierre estará a cargo de León XIV, quien pronunciará un discurso dirigido a los jóvenes de la Argentina y del mundo. Según anticiparon los integrantes del equipo de contenidos, será una intervención de cierta extensión y no un saludo protocolar.

La finalización está prevista para cerca de las 22. Todavía no está definido si el Papa hará un nuevo recorrido en papamóvil después de su mensaje.

Mientras avanzan los últimos preparativos, la prioridad inmediata de la organización es completar la inscripción para los sectores juveniles antes del cierre de este miércoles.

Gambacorta resumió el espíritu de la convocatoria con una invitación que busca alcanzar también a quienes no estén físicamente presentes: “Estamos todos invitados a esta fiesta. Hay lugar realmente para todos, y es el Papa el que quiere encontrarse con los jóvenes”.

El martes 10 de noviembre, la propuesta buscará reunir a jóvenes de todo el país alrededor de un mensaje de esperanza, encuentro y compromiso con los demás.