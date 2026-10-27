Economía

La industria sigue sin repuntar: volvió a caer en septiembre y acumula nueve meses con un balance negativo

Según estimaciones de la UIA, la producción manufacturera retrocedió 0,2% mensual y 3,4% interanual. La entidad fabril se prepara para su 32° Conferencia Industrial, que se realizará el 3 de noviembre con la participación de empresarios, gobernadores y funcionarios nacionales

La producción industrial acumuló una caída del 2,8% en los primeros nueve meses de 2026, según estimaciones de la UIA EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo
La producción industrial acumuló una caída del 2,8% en los primeros nueve meses de 2026, según estimaciones de la UIA EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo
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La actividad industrial argentina volvió a caer en septiembre y no logró sostener la recuperación registrada durante agosto. Según estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la producción manufacturera retrocedió 0,2% mensual, en términos desestacionalizados, mientras que en la comparación interanual registró una contracción del 3,4 por ciento.

Con estos resultados, la industria acumuló una caída del 2,8% durante los primeros nueve meses de 2026 frente al mismo período del año pasado y se ubicó 11% por debajo de los niveles de producción de 2022 y 2023. Las cifras reflejan las dificultades del sector para recuperar los volúmenes de actividad de años anteriores, con diferencias importantes entre las distintas ramas manufactureras.

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Las estimaciones se elaboraron a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes del sector. El retroceso de septiembre se produjo después de la mejora mensual del 1,9% registrada en agosto, según los datos oficiales del Indec, que respondió en parte a una base de comparación baja tras la caída del 5% de julio.

Los sectores más afectados

Los indicadores de septiembre mostraron comportamientos dispares. Uno de los casos más significativos fue el de la industria automotriz, cuya producción creció 1% respecto de agosto, pero se mantuvo en el nivel más bajo para un mes de septiembre de los últimos seis años. En el acumulado de 2026, el sector registró una contracción del 17% frente al mismo período de 2025 y se ubicó 20% por debajo de los niveles de 2022.

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La industria metalmecánica registró una mejora mensual del 2,5%, aunque no alcanzó para compensar la caída de agosto. En los primeros nueve meses del año, acumuló un retroceso del 5,3% frente a 2025 y se ubicó 18% por debajo de 2022.

Trabajador industrial arrodillado soldando una viga de metal en una fábrica, usando casco de protección, guantes y mandil. Se observan chispas emergiendo del punto de soldadura y carteles de seguridad en la pared, mientras otros trabajadores al fondo usan equipo de protección.
La industria metalmecánica registró una mejora mensual del 2,5%, aunque no alcanzó para compensar la caída de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

En metales básicos, la producción de acero cayó 4% mensual, mientras que la de aluminio primario creció 4,4%. Ambos segmentos mostraron resultados positivos en el acumulado del año frente a 2025, con incrementos del 7,9% y 1,6%, respectivamente.

La construcción también presentó resultados contrapuestos. Los despachos de cemento aumentaron 14,3% respecto de agosto, impulsados por una mayor demanda y por los envíos a granel, asociados a obras de mayor escala. En cambio, las ventas de insumos para la construcción, medidas por el Índice Construya, retrocedieron 1%.

En los primeros nueve meses del año, ambos indicadores acumularon bajas del 2,7% y 1,5%, respectivamente, y permanecieron entre 25% y 30% por debajo de los niveles de 2022.

Por su parte, la refinación de petróleo cayó 4,9% mensual, aunque continuó entre las actividades con mejor desempeño acumulado, con un crecimiento del 6% frente a 2025 y del 16% respecto de 2022.

En alimentos y bebidas predominaron las mejoras mensuales. La producción de bebidas aumentó 8,5%, la faena vacuna creció 3,3%, la porcina avanzó 1,9% y la producción láctea subió 0,4%. La excepción fue la molienda de oleaginosas, que retrocedió 5,1%.

Sin embargo, en el acumulado del año persistieron diferencias: mientras que la producción láctea creció 4,1% y la faena porcina avanzó 12,1%, las bebidas registraron una caída del 3,3% y la faena vacuna retrocedió 6,2%.

Otro indicador relevante fue el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales, que aumentó 1% mensual y acumuló un crecimiento del 5,3% frente a 2025, aunque permaneció 5,7% por debajo de 2022.

El panorama industrial de agosto

Los datos de septiembre se sumaron a los resultados oficiales de agosto, cuando la producción industrial cayó 3,2% interanual, pese a registrar una recuperación mensual desestacionalizada del 1,9%.

Según el Indec, 11 de los 16 sectores industriales registraron retrocesos interanuales. Entre los más afectados se destacó maquinaria y equipo, con una caída del 24%, impulsada por la menor producción de maquinaria agrícola. También retrocedieron otros equipos e instrumentos eléctricos (-20,6%), prendas de vestir, cuero y calzado (-14,7%), productos textiles (-9,4%) y productos de metal (-9,6%).

En contraste, otros equipos de transporte crecieron 12,1%, principalmente por la producción de motocicletas, mientras que la refinación de petróleo avanzó 4,7% y los productos químicos aumentaron 4%.

El informe de la UIA señaló que la producción de bienes durables y semidurables acumuló una caída del 21% durante los primeros ocho meses del año, con una incidencia negativa de 1,6 puntos porcentuales sobre el resultado general. Dentro de este grupo se registraron bajas en equipos informáticos, telecomunicaciones, electrodomésticos y otros productos de uso doméstico.

También incidieron negativamente la indumentaria, el calzado y las industrias vinculadas a la cosecha. En cambio, el consumo masivo fue el único agregado con una contribución positiva, impulsado por productos farmacéuticos, artículos de higiene y limpieza, edición e impresión.

La UIA prepara su conferencia industrial

En este contexto, la UIA realizará el próximo 3 de noviembre la 32° Conferencia Industrial, bajo el lema “Talento argentino: la fuerza que transforma”, en el Golden Center. El encuentro reunirá a empresarios, funcionarios nacionales y gobernadores para debatir sobre competitividad, desarrollo federal y desafíos productivos. Entre los participantes anunciados figuran el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El presidente de la conferencia es, esta vez, Silvio Zurzolo.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, prepara la 32° Conferencia Industrial para el martes próximo
El presidente de la UIA, Martín Rappallini, prepara la 32° Conferencia Industrial para el martes próximo

El programa contempla paneles sobre energía, minería, cadenas de valor regionales, macroeconomía y competitividad, además de un debate sobre un Pacto Fiscal Industrial Federal, reducción de impuestos y simplificación tributaria. También se abordará el impacto de la inteligencia artificial en la productividad. El cierre previsto incluye la participación del presidente de la UIA, Martín Rappallini, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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