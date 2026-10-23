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Elon Musk donó otros USD 76 millones a las legislativas de Estados Unidos en dos semanas

Su aporte total a los republicanos en este ciclo electoral ya supera los USD 445 millones

Elon Musk aportó más de USD 76 millones a America PAC durante las dos primeras semanas de octubre de 2026. (REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)
Elon Musk aportó más de USD 76 millones a America PAC durante las dos primeras semanas de octubre de 2026. (REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)
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Elon Musk entregó más de USD 76 millones a America PAC, el comité de acción política que fundó y controla, en las primeras dos semanas de octubre de 2026, según una presentación ante la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos.

El dinero busca reforzar a los candidatos republicanos antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre del año mencionado.

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El reporte, que el comité presentó el 22 de octubre de 2026, detalla tres transferencias directas del empresario por un total de USD 74,8 millones entre el 6 y el 14 de octubre, más otros USD 1,98 millones canalizados a través de su firma United States of America Inc.

Con ese aporte, Musk ya entregó más de USD 445 millones a grupos republicanos en este ciclo electoral, según un análisis de Wired sobre los registros de la comisión. Eso lo convierte en el mayor donante individual conocido de las legislativas de este año.

El empresario sumó más de USD 445 millones en donaciones a grupos republicanos y se convirtió en el principal aportante individual del ciclo electoral. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
El empresario sumó más de USD 445 millones en donaciones a grupos republicanos y se convirtió en el principal aportante individual del ciclo electoral. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

La cifra ya superó los cerca de USD 288 millones que el líder de Tesla, SpaceX y xAI había destinado a la campaña presidencial de 2024, un gasto que entonces no tuvo precedentes en la historia política reciente de Estados Unidos.

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Cómo se repartió el dinero de Elon Musk

America PAC gastó cerca de USD 43 millones durante esas dos semanas mencionadas y llegó al tramo final de la campaña con casi USD 47 millones disponibles en caja, de acuerdo con la misma presentación.

La carrera por el Senado en Texas concentró el mayor desembolso: USD 15,2 millones, el doble de lo que el comité había gastado allí en todo el verano boreal. De ese total, USD 12,4 millones se usaron para atacar al candidato demócrata James Talarico y USD 2,8 millones para promover al republicano Ken Paxton.

El monto destinado a las elecciones legislativas superó los USD 288 millones que el magnate invirtió en la campaña presidencial de 2024. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
El monto destinado a las elecciones legislativas superó los USD 288 millones que el magnate invirtió en la campaña presidencial de 2024. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Registros posteriores muestran otros USD 9,1 millones contra Talarico, lo que eleva el gasto del comité contra ese candidato a casi USD 28 millones en todo el ciclo, cerca del 40% de todo lo que invirtió en apoyar u oponerse a postulantes al Congreso.

El empresario vive cerca de Austin y sus compañías Tesla, SpaceX y The Boring Company tienen su sede en Texas, el estado donde también se concentra buena parte de la infraestructura de cómputo de xAI, su firma de inteligencia artificial.

Un gasto sin precedentes en la historia reciente

El comité también giró su estrategia hacia la publicidad digital, con USD 11,4 millones invertidos en anuncios en línea durante las mismas dos semanas, una cifra cercana a lo que gastó en correo postal y mensajes de texto combinados.

Texas alberga las sedes principales de Tesla, SpaceX y The Boring Company, además de la infraestructura de cómputo de xAI. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
Texas alberga las sedes principales de Tesla, SpaceX y The Boring Company, además de la infraestructura de cómputo de xAI. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Del total acumulado por Musk este ciclo, más de USD 165 millones fueron a parar a America PAC desde julio de 2026. El resto se repartió entre otros grupos republicanos, incluido el Senate Leadership Fund, el principal comité que respalda a los candidatos del partido en la disputa por el Senado.

Ese comité recibió USD 158 millones del empresario desde julio, según había confirmado antes una vocera de America PAC a la cadena CNBC. Parte de ese dinero se transfirió luego a un comité específico creado en Texas para apoyar la candidatura de Paxton.

America PAC no respondió a los pedidos de comentario de Wired sobre el nuevo desembolso.

Elon Musk aumenta los ingresos de SpaceX a 14.600 millones de dólares

SpaceX reportó ingresos por USD 14.600 millones durante el tercer trimestre de 2026, impulsados por su negocio de centros de datos e inteligencia artificial, que aportó el 52% de la facturación.

SpaceX registró ingresos trimestrales de USD 14.600 millones con el impulso de su división de centros de datos e inteligencia artificial. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)
SpaceX registró ingresos trimestrales de USD 14.600 millones con el impulso de su división de centros de datos e inteligencia artificial. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

La división Super Inteligencia sumó USD 7.500 millones con Cursor, Grok y servicios de nube, y registró USD 431 millones de beneficio.

El resultado neto total alcanzó USD 4.400 millones, frente a pérdidas un año antes. La empresa invirtió USD 19.600 millones en capital y planea destinar hasta USD 40.000 millones más en el cuarto trimestre. Elon Musk atribuyó los límites de expansión a energía, refrigeración e infraestructura operativa.

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