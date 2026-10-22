Tecno

Avanza la demanda contra xAI de Elon Musk por contaminar con 69 turbinas de gas

Una ONG sostiene que una planta ubicada en Mississippi, Estados Unidos que alimenta el centro de datos de Grok emite más de 5.000 toneladas de óxidos de nitrógeno al año

Varias organizaciones civiles demandaron a la empresa xAI por operar 69 turbinas de gas sin permisos ambientales en Southaven. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Varias organizaciones civiles demandaron a la empresa xAI por operar 69 turbinas de gas sin permisos ambientales en Southaven. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, fue demandada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), su filial de Mississippi, el Southern Environmental Law Center (SELC) y Earthjustice, que la acusan de contaminar el aire con 69 turbinas de gas sin los permisos ambientales requeridos. La causa fue presentada en abril de 2026 y sigue en los tribunales.

Las organizaciones sostienen que la planta instalada en Southaven para abastecer al centro de datos Colossus 2 viola la Ley de Aire Limpio. El litigio cuestiona el uso de las turbinas y el impacto de sus emisiones sobre las comunidades de Memphis y del norte de Mississippi.

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Un juez federal de Mississippi rechazó el intento del Gobierno de Donald Trump de cerrar el caso.

Los documentos judiciales asocian las emisiones del centro de datos con casos de asma, afecciones cardíacas y cáncer. (REUTERS/Kevin Wurm)
Los documentos judiciales asocian las emisiones del centro de datos con casos de asma, afecciones cardíacas y cáncer. (REUTERS/Kevin Wurm)

La jueza Debra Brown, del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Mississippi, emitió su decisión el 19 de octubre después de que el Departamento de Justicia solicitara intervenir en representación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, la entidad que regula la contaminación del aire en Estados Unidos) y pidiera la desestimación total de la demanda. Brown autorizó la intervención federal, pero rechazó el cierre.

“El rol de la EPA como principal garante de la Ley de Aire Limpio no significa que el gobierno federal retenga el control total sobre todo litigio bajo esa ley”, escribió la jueza en su resolución, según informó Mississippi Today.

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La demanda fue presentada en abril de 2026 por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) y su filial de Mississippi, junto con el Southern Environmental Law Center (SELC) y Earthjustice.

Los documentos judiciales asocian las emisiones del centro de datos con casos de asma, afecciones cardíacas y cáncer. (REUTERS/David Swanson/File Photo)
Los documentos judiciales asocian las emisiones del centro de datos con casos de asma, afecciones cardíacas y cáncer. (REUTERS/David Swanson/File Photo)

Las organizaciones sostienen que la planta de turbinas instalada en Southaven para abastecer al centro de datos Colossus 2 de xAI viola la Ley de Aire Limpio.

Según el comunicado conjunto de las entidades demandantes, la planta podría emitir más de 5.000 toneladas anuales de óxidos de nitrógeno, una de las cifras más altas del país para ese contaminante.

Asimismos, generaría más de 400 toneladas de partículas finas y 47 toneladas de formaldehído por año sobre comunidades de Memphis y del norte de Mississippi.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Earthjustice, estas sustancias están vinculadas con un aumento de casos de asma, enfermedades cardíacas y respiratorias, cáncer y muertes prematuras.

El tribunal resolvió que el gobierno federal carece de atribuciones para anular unilateralmente demandas ciudadanas bajo la Ley de Aire Limpio. (REUTERS/Kevin Wurm)
El tribunal resolvió que el gobierno federal carece de atribuciones para anular unilateralmente demandas ciudadanas bajo la Ley de Aire Limpio. (REUTERS/Kevin Wurm)

Cómo inició la demanda al centro de datos de xAI

Cuando la empresa instaló las turbinas en 2025, el organismo ambiental de Mississippi le informó que no necesitaba permisos de aire porque los equipos eran “temporales” y “móviles”, según reconstruyó Mississippi Today. Las turbinas están montadas sobre remolques y pueden operar hasta doce meses seguidos.

El regulador estatal autorizó recientemente que algunas de esas unidades sigan funcionando cinco meses más, mientras se completa la instalación de turbinas permanentes que sí cuentan con permisos. El organismo estatal sostiene que los equipos temporales cumplen con la normativa vigente.

El Departamento de Justicia había argumentado en junio de 2026 que podía pedir el cierre del caso porque la instalación es “un asunto de seguridad nacional de primer orden”, en referencia al uso del centro de datos para entrenar al chatbot Grok, que xAI utilizó para apoyar el lanzamiento de misiles durante el conflicto con Irán, según el expediente citado por Mississippi Today.

El litigio continúa en los tribunales federales para determinar si la compañía de inteligencia artificial violó la normativa sobre calidad del aire. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
El litigio continúa en los tribunales federales para determinar si la compañía de inteligencia artificial violó la normativa sobre calidad del aire. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Brown rechazó ese argumento. El tribunal escribió que no existe “ninguna interpretación ‘razonablemente posible’” de la Ley de Aire Limpio que otorgue a Estados Unidos el derecho a desestimar de forma unilateral una demanda presentada por ciudadanos, de acuerdo con el texto difundido por Earthjustice.

Cómo han reaccionado las partes

“El tribunal vio a través de los argumentos profundamente defectuosos del Departamento de Justicia, que buscaban impedir que las comunidades responsabilizaran a xAI por la contaminación del aire que produce su planta ilegal”, dijo Patrick Anderson, abogado del Southern Environmental Law Center, una de las organizaciones que representa a la NAACP.

El Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Mississippi mantiene abierta la causa para definir si la empresa de Elon Musk cometió infracciones ambientales. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
El Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Mississippi mantiene abierta la causa para definir si la empresa de Elon Musk cometió infracciones ambientales. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Abre’Conner, directora de Justicia Ambiental y Climática de la NAACP, afirmó que el objetivo del caso “siempre fue responsabilizar a los contaminadores y asegurar que las entidades cumplan la ley”, y agregó que el fallo “deja en claro que la ley aplica a todos, incluido el gobierno federal”.

xAI no respondió públicamente al fallo. El litigio continúa en el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Mississippi, donde todavía debe resolverse si la empresa violó efectivamente la ley ambiental con la operación de sus turbinas.

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