El CTIC obtiene la Acreditación en Salud y se convierte en el hospital de alta complejidad más joven de Colombia en lograrla

El Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo obtuvo la Acreditación en Salud otorgada por la Junta Nacional de Acreditación. (CTIC)

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El Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC), ubicado en Bogotá, se convirtió, según informó la institución, en el hospital de alta complejidad más joven de Colombia en obtener la Acreditación en Salud.

La distinción fue otorgada por la Junta Nacional de Acreditación, tras una evaluación de ICONTEC, y se notificó oficialmente el 21 de octubre de 2026, poco más de cuatro años después de la apertura del centro, en julio de 2022.

Hasta septiembre de 2026, el CTIC atendió a 28.795 pacientes de Colombia y otros países de la región. El proceso de acreditación incluyó evaluaciones internas, planes de mejora y la participación directa de cerca del 70 % de sus colaboradores.

El centro médico desarrolla más de 90 proyectos de investigación y participa en 28 estudios clínicos autorizados por el Invima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué evalúa la Acreditación en Salud?

La Acreditación en Salud forma parte del Sistema Único de Acreditación (SUA) y es un proceso voluntario para las instituciones sanitarias. Su objetivo es comprobar el cumplimiento de estándares de calidad que van más allá de los requisitos básicos establecidos para operar.

La evaluación abarca la seguridad del paciente, los procedimientos asistenciales, la gestión administrativa y los procesos de apoyo que permiten el funcionamiento integral de una institución hospitalaria.

En el caso del CTIC, el proceso contempló cuatro autoevaluaciones y la ejecución de planes de mejoramiento continuo. La institución presentó la solicitud en abril de 2026, con información actualizada a diciembre de 2025. Entre el 1 y el 4 de junio, recibió la visita de evaluación externa de ICONTEC.

El hospital atendió a 28.795 pacientes de Colombia y otros países de la región entre julio de 2022 y septiembre de 2026. (CTIC)

“Es un compromiso institucional de mejora continua con el país, con la comunidad, con nuestros pacientes y sus familias”, afirmó Martha Romero, subdirectora de Calidad del CTIC.

Nueve unidades clínicas articulan la atención para cada paciente

El modelo asistencial del CTIC está compuesto por nueve Unidades Funcionales Clínicas, organizadas según el tipo de cáncer. En estos equipos participan oncólogos clínicos, cirujanos y enfermeras oncólogas, junto con profesionales de radioterapia, imágenes diagnósticas, patología, genética, nutrición, psicología y cuidados paliativos.

Los especialistas analizan los casos en juntas médicas multidisciplinarias para definir las opciones de tratamiento. Las enfermeras oncólogas, por su parte, acompañan a los pacientes y sus familias durante las distintas etapas de la atención.

La institución completó más de 9.375 estudios PET, 366 cirugías robóticas con Da Vinci Xi y más de 350 intervenciones con CyberKnife. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El trabajo de las juntas multidisciplinarias y el acompañamiento de las enfermeras permiten orientar a los pacientes y atender las barreras que puedan surgir durante el tratamiento”, señaló Sergio Cervera, líder quirúrgico de la Unidad Funcional Clínica de Mama y Tejidos Blandos.

El centro realizó más de 9.375 estudios PET desde 2022

La tecnología es uno de los componentes del modelo de atención oncológica del CTIC. Desde su apertura, la institución realizó más de 9.375 estudios PET, 366 cirugías robóticas con Da Vinci Xi y más de 350 procedimientos de radiocirugía con CyberKnife.

El Centro de Infusión cuenta además con un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo, una herramienta que puede reducir la caída del cabello en determinados tratamientos de quimioterapia. El área de radioterapia dispone de luz natural, música y elementos de comodidad para los pacientes durante los procedimientos.

Especialistas en oncología analizan los casos de los pacientes en juntas médicas multidisciplinarias para definir las opciones terapéuticas.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad científica también integra el funcionamiento del centro. Sus profesionales publicaron más de 600 artículos y la institución desarrolla más de 90 proyectos de investigación clínica. Además, participa en 28 estudios clínicos aprobados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), enfocados en nuevas alternativas para el tratamiento del cáncer.

La acreditación exige sostener procesos de mejora continua

Para el CTIC, el reconocimiento supone mantener los procesos que fueron evaluados durante la acreditación y sostener los estándares de calidad en la atención de pacientes oncológicos.

“Somos un centro monográfico: aquí todo está pensado para atender a pacientes con cáncer y a sus familias”, afirmó Rafael Sánchez París, director ejecutivo de la institución. “Contamos con instalaciones y tecnología que permiten generar mejores posibilidades de tratamiento, junto con un equipo humano especializado que trabaja de forma articulada alrededor de cada paciente”.

La acreditación se suma a la actividad asistencial, tecnológica y científica que el centro desarrolló desde su apertura en Bogotá, con una atención enfocada en pacientes con cáncer y sus familias.