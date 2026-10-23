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Escándalo tras la muerte del Roña Castro: su hija rompió el silencio y cruzó a Noelia Vigliarolo, la última pareja del boxeador

Quimey, una de las herederas del campeón mundial, enfrentó las acusaciones públicas de quien fuera la novia de su padre

Quimey Castro, hija del boxeador Jorge "Roña" Castro, dialoga en un móvil desde Ituzaingó sobre la situación familiar tras el fallecimiento del deportista.
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A poco más de una semana de la muerte de Jorge “El Roña” Castro, ocurrida el 14 de octubre, las diferencias entre parte de la familia del exboxeador y su última pareja, Noelia Vigliarolo, quedaron expuestas en televisión. Quimey, una de las hijas del campeón mundial, cuestionó las apariciones públicas de la mujer y respondió a sus denuncias sobre el manejo de las redes sociales del deportista.

La joven estuvo como invitada en La mañana con Moria, el ciclo que conduce Moria Casán, y se refirió al dolor que atraviesa su familia, a la relación que Vigliarolo mantenía con su padre y a la discusión por las fotos que desaparecieron de la cuenta oficial del boxeador.

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Vigliarolo había asegurado días atrás que personas cercanas a Castro ingresaron a sus perfiles y eliminaron las imágenes que compartía con él. “No pueden cambiar la historia; fui su último amor”, había expresado en una entrevista con Puro Show, por El Trece, tras visibilizar la situación.

La pareja, según relató la joven, convivía, conducía el programa de streaming El Show del Roña y Noe y tenía planes de viajar a la Costa Atlántica durante el fin de semana posterior al fallecimiento de Castro para comprometerse.

Ahora, ante las acusaciones, durante la charla con Moria Casán, Quimey Castro explicó que el núcleo familiar más cercano busca atravesar el duelo en privado. “Con mi familia, mi círculo más íntimo, estamos todos calmos y tranquilos”, sostuvo.

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Durante el móvil periodístico, la pareja del difunto exboxeador se refirio al vínculo que mantenían cómo pareja y el trato que tuvo con su familia durante su velatorio (Puro Show - El Trece)

Consultada sobre el conflicto con Vigliarolo, planteó que las tensiones no nacieron dentro de su entorno directo. “Yo creo que los roces del lado de afuera vienen por el hecho de querer ser más que uno, querer creerse más que uno”, expresó.

La conductora consideró que la novia de Castro también podría sentirse desplazada ante la muerte de su pareja, con quien habría compartido sus últimos años. Quimey afirmó que comprende su dolor, aunque marcó una diferencia en la manera de transitar esa pérdida.

“Entendemos su dolor. Calculo que será el mismo dolor que tenemos todos nosotros, pero cada uno puede hacer el duelo a su manera. Puede reír, llorar, estar bien, estar mal, pero salir a dar una nota una vez por semana me parece excesivo”, declaró.

Luego, fue más directa cuando le preguntaron por la exposición mediática de Vigliarolo. “Si ella quería hacerse famosa, podría haberlo hecho con él en vida. Antes del fallecimiento de mi papá, no la vi nunca en una nota”, aseguró la hija del boxeador.

Uno de los puntos centrales de la disputa fue el reclamo de Vigliarolo por la eliminación de fotos y videos con Castro de sus cuentas oficiales. En su descargo, quien fue pareja del boxeador aclaró que no responsabilizaba de forma directa a ningún integrante de la familia, pero dijo que no le devolvieron el teléfono del deportista y desconocía quién lo manejaba.

“Todos saben la verdadera historia, que yo quise a Jorge con plata, sin plata, en las buenas, en las malas. Yo siempre estuve ahí y eso no lo va a poder negar nadie”, había dicho Vigliarolo. También negó tener intenciones de reclamar bienes y afirmó que su prioridad es enfrentar el dolor por la ausencia de quien definió como su compañero.

Así las cosas, en la mañana del viernes Quimey confirmó que las publicaciones fueron eliminadas, pero explicó que la decisión la tomó uno de sus hermanos, de 17 años. Según su relato, el adolescente recibió comentarios de compañeros del colegio y de usuarios en redes sociales luego de las declaraciones de Vigliarolo.

Fue mi hermanito, tiene 17 años, es menor de edad”, afirmó. Además, la joven aclaró que ella decidió alejarse de la televisión y las redes desde la muerte de su padre. “Hace una semana no prendo la tele, no tengo celular, no entro a Instagram, no entro a Facebook”, contó.

De acuerdo con la hija del excampeón mundial, el malestar de su hermano se originó por algunas versiones difundidas sobre el velatorio. “La mina salió a hablar por todos lados diciendo que no le permitimos entrar al velorio, cuando sí estuvo ahí todas las horas”, sostuvo.

Otra de las contradicciones públicas quedó vinculada a la duración del vínculo entre Castro y Vigliarolo. La mujer afirmó que estuvieron juntos durante casi tres años, mientras que Quimey puso en duda esa versión.

Una mujer de cabello rubio y un hombre de cabello rizado canoso posan sonriendo hacia la cámara
Noelia Vigliarolo posa en un retrato junto al deportista Jorge Castro.

“Ella dijo tres”, señaló, antes de mencionar imágenes que, según explicó, permanecen publicadas en el Facebook de su padre. “Pueden fijarse en el Facebook de él. Tiene fotos de septiembre de 2024 con Yanina, que es la ex”, indicó.

Quimey se refería a la mujer que, según contó durante la entrevista, fue pareja del exboxeador durante 10 años. La panelista Nazarena Di Serio aportó que la relación entre Castro y Vigliarolo habría durado un año y medio, un dato que no fue confirmado por la familia.

La joven evitó profundizar sobre ese aspecto, aunque planteó que las publicaciones disponibles en las redes del deportista permitirían reconstruir parte de la cronología. “Los hechos hablan por sí solos”, concluyó.

En la entrevista también surgieron versiones sobre presuntos conflictos patrimoniales y propiedades en Caleta Olivia, donde viven algunos de los hijos de Castro. Quimey negó que exista una disputa por esos asuntos y explicó que el estado civil de su padre era el de viudo, luego de la muerte de una de sus esposas hace más de dos décadas.

El exboxeador tenía alrededor de 15 hijos. Quimey contó que su círculo más cercano en Buenos Aires está integrado por ella, su madre y tres hermanos, aunque mantuvo contacto durante algunos años con otros hijos de Castro que luego se radicaron en el sur del país.

Una mujer rubia con pendientes de aro y una prenda negra con tiras cruzadas mira a la cámara
Noelia Vigliarolo posa en una fotografía personal difundida en redes sociales.

“Por lo menos nosotros, mis tres hermanos y yo, no nos interesa reclamar nada. Nosotros trabajamos todos, somos laburantes. No queremos pelear por plata ni mucho menos por bienes”, afirmó.

La hija del deportista reconoció que podrían existir derechos sucesorios, aunque sostuvo que su intención no es iniciar una disputa. “El derecho está, pero no nos interesa”, remarcó.

Hacia el final de la nota, un amigo de Castro que participó de la entrevista, Jony, aseguró que fue quien se ocupó de los preparativos del velatorio. También lamentó, según dijo, la ausencia de representantes de la Federación Argentina de Boxeo durante la despedida.

“Yo me encargué de todo lo que fue el velorio. Nadie me vino a decir: ‘Che, ¿necesitás algo?’”, manifestó. “Se merecía otra cosa”, agregó sobre el adiós al ex campeón mundial.

El hombre aprovechó el espacio televisivo para realizar un pedido público a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y al intendente de Morón, Lucas Ghi, para construir un mausoleo.

“Queremos hacer un mausoleo para que la gente lo pueda visitar”, expresó. “Que lo recuerden como fue: una leyenda del deporte y un gran ser humano”, concluyó.

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