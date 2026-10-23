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Una fusión entre SpaceX y Tesla podría aumentar la fortuna de Elon Musk en al menos 70.000 millones de dólares

Las compañías de Elon Musk analizan una posible integración que modificaría sus acuerdos de compensación y podría liberar cientos de millones de acciones del fabricante de vehículos eléctricos

Si SpaceX y Tesla se fusionan, Elon Musk aumentaría su fortuna. (SpaceX - Tesla)
Si SpaceX y Tesla se fusionan, Elon Musk aumentaría su fortuna. (SpaceX - Tesla)
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Una posible fusión entre SpaceX y Tesla podría incrementar la fortuna de Elon Musk en al menos 70.000 millones de dólares, una operación que también modificaría las condiciones de sus millonarios paquetes de compensación como director ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos.

Aunque el empresario podría perder parte de los incentivos vinculados a su desempeño en Tesla, especialistas en derecho corporativo consideran que esa renuncia tendría un impacto limitado sobre su patrimonio.

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Durante una conferencia telefónica sobre los resultados de SpaceX, Musk confirmó que ambas compañías formaron comités especiales para analizar una posible integración. La empresa aeroespacial está valorada en unos 2 billones de dólares, mientras que Tesla alcanza una capitalización bursátil aproximada de 1,5 billones de dólares.

Elon Musk podría aumentar su fortuna en 70.000 millones de dólares si SpaceX y Tesla se fusionan. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Elon Musk podría aumentar su fortuna en 70.000 millones de dólares si SpaceX y Tesla se fusionan. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

La operación tendría consecuencias directas sobre los acuerdos que vinculan la remuneración de Musk con el desempeño financiero de sus empresas. Entre ellas figura una cláusula que permitiría liberar acciones restringidas de Tesla antes de la fecha prevista originalmente.

De acuerdo con las estimaciones recogidas por Forbes, esas acciones podrían representar unos 70.000 millones de dólares después de las retenciones fiscales. La cifra, sin embargo, depende de las condiciones de la transacción y del precio de los títulos en el mercado.

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Por qué Musk podría recibir 70.000 millones de dólares

El paquete de compensación que Tesla aprobó para Musk en 2018 contempla condiciones específicas para la entrega de acciones. Entre ellas se encuentra una cláusula de cambio de control que se activaría si la compañía fuera adquirida o se integrara en otra empresa bajo determinadas condiciones.

Sin esa disposición, Musk habría tenido que permanecer al frente de Tesla, como director ejecutivo o en un cargo equivalente, hasta enero de 2028 para consolidar las acciones correspondientes.

Elon Musk vestido con una camiseta negra con la palabra Roadster, sosteniendo un micrófono frente a un fondo oscuro
Elon Musk recibiría más acciones de Tesla si la compañía de autos eléctricos se fusiona con SpaceX. (Tesla)

La fusión con SpaceX podría adelantar la liberación de aproximadamente 286 millones de acciones restringidas de Tesla. Su valor estimado ronda los 70.000 millones de dólares, después de considerar los impuestos y los títulos utilizados para cubrir el precio de ejercicio de opciones convertidas en acciones restringidas.

La suma es considerable, pero representa una proporción relativamente pequeña de la fortuna del empresario. Según las estimaciones citadas en el reporte, su patrimonio se acercaba a los 989.000 millones de dólares al cierre del miércoles.

La posible fusión también afectaría su bono de 2025

La operación tendría otro efecto: Musk probablemente tendría que renunciar a buena parte del paquete de incentivos aprobado por Tesla en 2025.

Ese acuerdo contempla la entrega potencial de 424 millones de acciones restringidas, antes de impuestos y costos de ejercicio, si la empresa alcanza objetivos financieros y operativos ambiciosos durante la próxima década.

Entre las metas figura elevar la capitalización bursátil de Tesla hasta los 8,5 billones de dólares y aumentar su EBITDA ajustado —un indicador de rentabilidad que mide los resultados operativos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones— desde cerca de 15.000 millones de dólares en 2025 hasta 400.000 millones de dólares en septiembre de 2035.

Elon Musk cuenta con diferentes bonos en Tesla que no se le será entregado hasta 2028. (Europa Press)
Elon Musk cuenta con diferentes bonos en Tesla que no se le será entregado hasta 2028. (Europa Press)

Una cláusula de cambio de control podría dejar sin efecto la mayoría de esos objetivos. El único tramo que Musk podría conservar, según el análisis citado, estaría vinculado a que Tesla alcance una valoración de 2 billones de dólares. Ese objetivo permitiría desbloquear 35 millones de acciones, valoradas actualmente en unos 13.500 millones de dólares.

Sin embargo, especialistas consultados por Forbes consideran que el empresario podría negociar un nuevo paquete de compensación con la compañía resultante de la fusión para compensar parte de los incentivos que perdería.

SpaceX concentra una parte creciente de su patrimonio

Musk también dispone de incentivos vinculados a SpaceX, que podrían otorgarle hasta 1.300 millones de acciones restringidas si la compañía alcanza determinados objetivos. Entre ellos figuran elevar su valoración a 7,5 billones de dólares, establecer una colonia permanente en Marte con un millón de habitantes y desarrollar centros de datos fuera de la Tierra.

El empresario ya posee participaciones importantes en ambas compañías: sus acciones de SpaceX están valoradas en cientos de miles de millones de dólares, mientras que sus títulos ordinarios de Tesla representan una parte menor de su patrimonio.

Elon Musk cuenta con millones de acciones en SpaceX y su fusión con Tesla podría darle más ganancias. REUTERS/Steve Nesius/File Photo
Elon Musk cuenta con millones de acciones en SpaceX y su fusión con Tesla podría darle más ganancias. REUTERS/Steve Nesius/File Photo

Más allá de la compensación económica, la operación podría reforzar el control de Musk sobre Tesla. Actualmente, su poder de voto en el fabricante de vehículos eléctricos es inferior al 20%, mientras que en SpaceX supera el 80%.

Esa diferencia resulta relevante porque Musk ha expresado preocupación por no tener suficiente control sobre la estrategia de inteligencia artificial y robótica de Tesla. Una fusión podría permitirle concentrar bajo una misma estructura sus proyectos aeroespaciales, automotrices y tecnológicos.

Por ahora, la operación permanece en fase de análisis y no constituye un acuerdo definitivo. Su impacto financiero dependerá de los términos que negocien ambas empresas y de las condiciones que finalmente aprueben sus órganos de gobierno y accionistas.

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