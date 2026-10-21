Elon Musk dispara los ingresos de SpaceX a 14.600 millones de dólares: centros de datos e IA, son la clave

SpaceX facturó USD 14.600 millones en el tercer trimestre de 2026, impulsada por el crecimiento de sus centros de datos y servicios de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Los ingresos de USD 14.600 millones que SpaceX reportó en el tercer trimestre de 2026 estuvieron impulsados por sus centros de datos y negocios de inteligencia artificial, que ya representan el 52% de la facturación de la compañía dirigida por Elon Musk.

La expansión de esta área, rebautizada como Super Inteligencia, explica la transformación de SpaceX: la empresa sumó USD 7.500 millones en ingresos mediante la herramienta de programación Cursor, el bot Grok y, sobre todo, su negocio de nube para inteligencia artificial.

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Según TechCrunch, los centros de datos y los agentes de Grok generaron más ganancias de las previstas por los inversores.

Las actividades vinculadas a IA ya concentran el 52% de los ingresos de la empresa liderada por Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La división de IA obtuvo USD 431 millones de beneficio, aunque el resultado fue afectado por USD 1.200 millones en gastos extraordinarios de compensación en acciones vinculados a la compra de Cursor.

Cómo es la iniciativa de Super Inteligencia de SpaceX

La línea de Super Inteligencia combina productos de software y capacidad de cómputo a gran escala.

Su negocio de nube ya cuenta con 1,7 GW de capacidad informática, un volumen que se convirtió en el principal motor de los resultados trimestrales.

La división denominada Super Inteligencia generó USD 7.500 millones a través de Cursor, Grok y su plataforma de nube para IA. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

El crecimiento de los ingresos también estuvo acompañado por una recuperación de la rentabilidad.

SpaceX registró un beneficio neto de USD 4.400 millones, frente a la pérdida de USD 1.000 millones que había informado en el mismo trimestre del año anterior.

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Sin embargo, la expansión exige inversiones elevadas. La empresa destinó USD 19.600 millones a gastos de capital y prevé invertir entre USD 35.000 millones y USD 40.000 millones adicionales en el cuarto trimestre, mientras avanza con un segundo proyecto de centro de datos, Colossus II, y con el desarrollo del cohete Starship.

Los centros de datos y los agentes de Grok superaron las previsiones de rentabilidad que tenían los inversores. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Cuál es el rol de los centros de datos en SpaceX

Musk sostiene que el principal límite para desplegar sistemas de superinteligencia ya no está solo en los chips, sino en la energía, la refrigeración y la infraestructura necesaria para operar los centros de datos.

Por eso, pasa cuatro días por semana en Memphis, Tennessee, donde se construye Colossus II.

La compañía busca trasladar a esa infraestructura capacidades industriales desarrolladas para sus operaciones espaciales.

El empresario pasa cuatro días por semana en Memphis, Tennessee, donde avanza la construcción del centro de datos Colossus II. REUTERS/Mike Blake

Por ejemplo, utiliza técnicas de fundición de metal para fabricar componentes de turbinas y reducir las demoras de entre 12 y 18 meses que enfrentan los fabricantes para conseguir palas y álabes.

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La apuesta también se conecta con Starlink, que alcanzó 13,6 millones de clientes. Musk prevé que el crecimiento de los agentes de inteligencia artificial aumente la demanda de conectividad, mientras SpaceX proyecta desplegar una nueva generación de satélites y desarrollar centros de datos orbitales.

Elon Musk presenta la nueva línea Roadster de Tesla

Elon Musk presentó el nuevo Tesla Roadster, un deportivo eléctrico con tecnologías desarrolladas junto con SpaceX y una promesa de producción para 2028.

La exhibición buscó reposicionar al modelo como una demostración de ingeniería extrema, más que como un vehículo de producción masiva.

Tesla presentó el nuevo Roadster con tecnología de SpaceX, un vehículo eléctrico cuya producción está prevista para 2028 y que busca exhibir capacidades de aceleración y maniobras aéreas. Tesla/Handout via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

El Roadster incorpora propulsores derivados de SpaceX, que Tesla utilizó durante la presentación para exhibir maniobras aéreas breves y una aceleración fuera de los parámetros habituales de la industria.

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Musk sostuvo que el auto podrá acelerar de 0 a 60 millas por hora en menos de un segundo en algunas configuraciones.

El evento se realizó en una instalación de pruebas de SpaceX en McGregor, Texas. Allí, Tesla mostró un vehículo biplaza capaz de subir una rampa pronunciada, quedar suspendido boca abajo y completar un giro antes de aterrizar con asistencia de chorros de aire.

La compañía no informó el precio ni el volumen previsto de producción.

El proyecto refuerza la alianza tecnológica entre Tesla y SpaceX. Sin embargo, todavía quedan interrogantes sobre la homologación para circular en la vía pública y sobre si las capacidades exhibidas en el escenario podrán trasladarse al producto final.

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