El Salvador

“Las pandillas de Haití son satánicas”: Bukele rechaza las advertencias y ratifica el rescate de cuatro militares salvadoreños

El mandatario envió comandos especializados a Puerto Príncipe para ubicar a cuatro técnicos castrenses retenidos tras una emboscada callejera, mientras la banda 400 Mawozo mostró municiones y prometió resistencia armada

El presidente Nayib Bukele desestimó las advertencias sobre los peligros de intervenir en Haití y ratificó la orden de rescatar a los uniformados. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo)
El presidente Nayib Bukele desestimó las advertencias sobre los peligros de intervenir en Haití y ratificó la orden de rescatar a los uniformados. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo)
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó las advertencias sobre el peligro de intervenir contra las bandas en Haití y ratificó las operaciones para rescatar a cuatro militares salvadoreños retenidos en ese país.

A través de su cuenta de X, el mandatario confrontó los análisis que pronosticaban un fracaso operativo para las fuerzas enviadas desde San Salvador, a las que algunos críticos habían augurado un desenlace adverso frente a las organizaciones criminales de Puerto Príncipe.

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El Jefe de Estado también desestimó los comentarios que sostienen que las estructuras criminales haitianas superan en armamento y ferocidad a las pandillas neutralizadas en su nación.

Bukele aseveró que los sectores que hoy predicen una derrota cambiarán su discurso cuando sus tropas alcancen el objetivo militar. “Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba”, afirmó el gobernante.

Frente a la desaparición del personal castrense, el gobierno de El Salvador dispuso el traslado urgente de un contingente de 100 soldados de fuerzas especiales hacia Haití. Fuentes gubernamentales indicaron que la administración prevé el envío de un centenar adicional de efectivos para reforzar las labores de rastreo en la zona de Plaine du Cul-de-Sac. Las tropas salvadoreñas se sumaron a las labores de campo bajo la premisa operativa de que los cuatro especialistas permanecen con vida.

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Bukele emitió un ultimátum a los cabecillas de las pandillas para exigir la entrega inmediata y con vida de los cuatro efectivos de la Fuerza Aérea.
Bukele emitió un ultimátum a los cabecillas de las pandillas para exigir la entrega inmediata y con vida de los cuatro efectivos de la Fuerza Aérea.

Los cuatro uniformados pertenecen a la Fuerza Aérea Salvadoreña y formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, los efectivos sufrieron una emboscada el 18 de octubre cuando retornaban a su base desde un mercado en la comuna de Croix-des-Bouquets. Los atacantes dispararon centenares de proyectiles e impactaron el vehículo blindado con explosivos, lo que obligó a los ocupantes a evacuar la unidad en llamas.

Por lo que, Bukele remarcó que los cuatro rehenes no son combatientes de choque, sino técnicos de aviación destinados a labores humanitarias y evacuaciones aeromédicas dentro del contingente internacional. El mandatario lanzó una advertencia directa a los líderes de estas bandas: exigió la entrega inmediata de los militares con vida y advirtió que la fuerza empleada hasta el momento resultará mínima comparada con la ofensiva que desatará si sus hombres sufren daños.

El líder de 400 Mawozo exhibió municiones y desafió a Bukele

La respuesta de las estructuras armadas caribeñas no tardó en manifestarse. El cabecilla del grupo delictivo 400 Mawozo, Wilson Joseph, conocido con el alias de Lanmò San Jou, difundió un video de 90 segundos en redes sociales en el que mostró recipientes y bandejas colmadas de municiones de diversos calibres.

En la grabación, Joseph rechazó el ultimátum salvadoreño, aseguró que no abandonará su territorio y afirmó que sus hombres están preparados para combatir a las fuerzas que intenten ingresar a sus bastiones.

Un líder de la banda haitiana 400 Mawozo muestra una gran cantidad de municiones en un video, lanzando un desafío al presidente Nayib Bukele. La situación de violencia y crimen organizado en Haití se agrava.

Joseph, quien enfrenta sanciones económicas y órdenes de captura emitidas por EE.UU., y la ONU, emitió estas declaraciones en coincidencia con intensas operaciones terrestres ejecutadas por la Policía Nacional de Haití y efectivos de la fuerza multinacional en los sectores de Butte Boyer y Cité Doudoune.

El despliegue de rescate expone las complejidades que enfrenta la misión respaldada por la ONU, que apenas cuenta con cerca de 2,000 efectivos desplegados de los 5,500 autorizados por el Consejo de Seguridad. Mientras las autoridades de Washington y Puerto Príncipe coordinan apoyos logísticos para recuperar a los cuatro soldados, Nayib Bukele sostiene que su administración no cederá en el teatro de operaciones caribeño.

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