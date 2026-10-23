Cuba

El cubano Iván Granado muere tras presuntamente disparar contra su expareja en una vivienda de Miami-Dade

Su familia reveló que ella había intentado obtener una orden de alejamiento contra él, pero fue rechazada. El episodio sacudió a una comunidad que nunca había vivido algo tan extremo

Dibujo a lápiz de dos peritos agachados tras una cinta policial, con conos de tránsito, patrulleros y casas en una calle arbolada.
Los agentes de la Oficina del Sheriff recuperaron una pistola junto al cuerpo de Granado en la escena del suceso. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Iván Granado, de ascendencia cubana, murió después de que presuntamente disparara contra su expareja, Dayanis Lasso, el jueves 22 de octubre en una vivienda del suroeste de Miami-Dade, Florida. La mujer fue trasladada en estado crítico al Jackson South Medical Center y el caso es investigado como un presunto intento de homicidio seguido de suicidio.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 11:03 de la mañana, cerca de la intersección de Southwest 154th Avenue y Southwest 148th Street, en las proximidades del aeropuerto Miami Executive. Varias unidades de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron tras recibir una alerta por detonaciones, informó CBS News Miami.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos publicados por el Periódico Cubano, los agentes hallaron a ambos con heridas de bala dentro de la propiedad. Los servicios de emergencia confirmaron la muerte del hombre en el lugar y brindaron asistencia médica a la sobreviviente antes de su traslado al hospital.

Las primeras pesquisas establecieron que Granado llegó en bicicleta a la vivienda, discutió con la ocupante y luego presuntamente le disparó con una pistola antes de usar el arma contra sí mismo. Los investigadores recuperaron la pistola junto al cadáver.

Iván Granado murió tras presuntamente disparar contra su expareja Dayanis Lasso en una vivienda del suroeste de Miami-Dade./ (Captura de pantalla Univisión)
Iván Granado murió tras presuntamente disparar contra su expareja Dayanis Lasso en una vivienda del suroeste de Miami-Dade./ (Captura de pantalla Univisión)

El detective Daniel Castillo, portavoz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, indicó que la División de Homicidios buscaba determinar la relación entre las dos personas. Aunque el episodio apuntaba a un caso de violencia doméstica, las autoridades no habían precisado el vínculo ni confirmado si el fallecido residía en esa dirección.

PUBLICIDAD

Las identidades de los involucrados no fueron reveladas inicialmente por las autoridades, pero Univisión los identificó como Granado y Lasso. Familiares de la mujer afirmaron que eran una expareja con un historial prolongado de disputas y que ella había intentado solicitar una orden de alejamiento contra él, aunque fue rechazada.

La familia también sostuvo que el hombre tenía un empleo estable desde hacía al menos dos años. Una vecina de Lasso relató que la mujer le había dicho que Granado “hizo cosas feas”, pero no le ofreció más detalles.

La movilización policial concentró patrullas, ambulancias y helicópteros en una zona cercana a Country Walk, mientras los investigadores aseguraban el perímetro de la vivienda. Durante los primeros minutos, algunos residentes desconocían si había un sospechoso prófugo.

Casa con porche, una bicicleta en la acera, cintas amarillas cruzadas en primer plano y dos vehículos policiales al fondo.
Las pesquisas preliminares determinaron que el atacante llegó en bicicleta al inmueble antes de iniciar la discusión armada. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Debbie Sullivan, vecina del sector desde hace más de tres décadas, describió su reacción ante CBS News Miami. “Es impactante. Llevo más de 30 años en esta comunidad. Se ha oído hablar de pequeños robos, pero nunca de algo tan extremo, de que suceda algo así. Es triste para la comunidad”, afirmó.

Castillo descartó que existiera una amenaza para los residentes. “Este es un incidente aislado y no existe peligro para la comunidad”, dijo. El portavoz tampoco confirmó versiones sobre un posible embarazo de la mujer.

Durante una conferencia de prensa, según el Periódico Cubano, Castillo recordó que octubre es el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica e hizo un llamado a quienes enfrentan circunstancias de este tipo. “Si usted se encuentra en una situación en la que siente que su vida está en peligro y no se siente seguro, estamos aquí para ayudarle”, agregó. La investigación continúa abierta y no se comunicaron cambios en la condición médica de Lasso.

Temas Relacionados

Miami-DadeViolencia domésticaIntento de homicidioCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Elías González, opositor cubano, denunció que estuvo cuatro días detenido sin acceso a sus medicamentos

El hombre de 71 años afirmó que no recibió sus tratamientos para la diabetes, la hipertensión y una cardiopatía durante su arresto en La Habana

José Elías González, opositor cubano, denunció que estuvo cuatro días detenido sin acceso a sus medicamentos

Denuncian que el preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler fue golpeado y retirado inconsciente de prisión

La hermana del activista denunció que fue golpeado y sacado inconsciente del lugar donde estaba recluido. Hasta ahora, las autoridades penitenciarias no informaron sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias del hecho

Denuncian que el preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler fue golpeado y retirado inconsciente de prisión

El ministro de Transporte admite el colapso del servicio público, con solo 11 viajes diarios desde La Habana

Eduardo Rodríguez Dávila atribuyó el deterioro a la escasez energética, que ha reducido recorridos y horarios, mientras familias enfrentan obstáculos para llegar a hospitales, empleos, trámites y visitas a parientes enfermos

El ministro de Transporte admite el colapso del servicio público, con solo 11 viajes diarios desde La Habana

“Cualquier negociación sólo puede ocurrir después de liberar a los presos políticos”: la petición de 140 expresos cubanos al régimen

El documento, fechado el 10 de octubre de 2026, fue remitido a Infobae y reclama además la despenalización definitiva del disenso como requisito para iniciar un eventual diálogo con las autoridades de la isla

“Cualquier negociación sólo puede ocurrir después de liberar a los presos políticos”: la petición de 140 expresos cubanos al régimen

Llegó a Cuba el segundo vuelo humanitario de Estados Unidos con insumos para familias vulnerables de Matanzas

El cargamento aterrizó el jueves en Varadero y permitirá a Cáritas continuar la distribución de alimentos e higiene en varias localidades de la vicaría Nuestra Señora de la Caridad del territorio

Llegó a Cuba el segundo vuelo humanitario de Estados Unidos con insumos para familias vulnerables de Matanzas

TECNO

Intel obtuvo una excepción para seguir usando robots extranjeros en sus plantas de chips en Estados Unidos

Intel obtuvo una excepción para seguir usando robots extranjeros en sus plantas de chips en Estados Unidos

Carros autónomos podrían ser identificados por el color de su luz en Estados Unidos

Un grupo de ciberextorsión aseguró haber robado 590 gigabytes de datos de empleados de PwC

Elon Musk donó otros USD 76 millones a las legislativas de Estados Unidos en dos semanas

Un modelo de Anthropic siguió un ciberataque contra una persona real aunque sabía que le causaba daño

ENTRETENIMIENTO

Fin de una era en el K-pop: NMIXX cerró MIXXTOPIA con “Strange Muse” y confesó el secreto detrás de su utopía

Fin de una era en el K-pop: NMIXX cerró MIXXTOPIA con “Strange Muse” y confesó el secreto detrás de su utopía

Martin Scorsese ficha a Charli XCX para su nueva película con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Hayao Miyazaki y su hijo Gorō: una relación marcada por la distancia y reparada a través de la animación

Rosalía revive el meme de la doctora Polo en pleno discurso de los Latin Billboard: “Ningún hello, ni ningún good afternoon”

Jenna Ortega y su futuro tras ‘Merlina’: “Estaré fuera de la televisión por un tiempo”

MUNDO

El petróleo cerró su quinta jornada consecutiva de alzas y tocó máximos de varios meses

El petróleo cerró su quinta jornada consecutiva de alzas y tocó máximos de varios meses

Emmanuel Macron calificó el tiroteo cerca de París como un “punto de inflexión” para Francia

El gobierno ucraniano informó que las fallas de Starshield persisten pese al anuncio de restitución de Trump

Los cancilleres de ocho países piden en Estambul una salida diplomática para frenar la escalada en Medio Oriente

Un reconocido youtuber estadounidense podría enfrentar dos años de prisión por pescar un tiburón protegido