El cubano Iván Granado muere tras presuntamente disparar contra su expareja en una vivienda de Miami-Dade

Los agentes de la Oficina del Sheriff recuperaron una pistola junto al cuerpo de Granado en la escena del suceso. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Iván Granado, de ascendencia cubana, murió después de que presuntamente disparara contra su expareja, Dayanis Lasso, el jueves 22 de octubre en una vivienda del suroeste de Miami-Dade, Florida. La mujer fue trasladada en estado crítico al Jackson South Medical Center y el caso es investigado como un presunto intento de homicidio seguido de suicidio.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 11:03 de la mañana, cerca de la intersección de Southwest 154th Avenue y Southwest 148th Street, en las proximidades del aeropuerto Miami Executive. Varias unidades de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron tras recibir una alerta por detonaciones, informó CBS News Miami.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos publicados por el Periódico Cubano, los agentes hallaron a ambos con heridas de bala dentro de la propiedad. Los servicios de emergencia confirmaron la muerte del hombre en el lugar y brindaron asistencia médica a la sobreviviente antes de su traslado al hospital.

Las primeras pesquisas establecieron que Granado llegó en bicicleta a la vivienda, discutió con la ocupante y luego presuntamente le disparó con una pistola antes de usar el arma contra sí mismo. Los investigadores recuperaron la pistola junto al cadáver.

Iván Granado murió tras presuntamente disparar contra su expareja Dayanis Lasso en una vivienda del suroeste de Miami-Dade./ (Captura de pantalla Univisión)

El detective Daniel Castillo, portavoz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, indicó que la División de Homicidios buscaba determinar la relación entre las dos personas. Aunque el episodio apuntaba a un caso de violencia doméstica, las autoridades no habían precisado el vínculo ni confirmado si el fallecido residía en esa dirección.

PUBLICIDAD

Las identidades de los involucrados no fueron reveladas inicialmente por las autoridades, pero Univisión los identificó como Granado y Lasso. Familiares de la mujer afirmaron que eran una expareja con un historial prolongado de disputas y que ella había intentado solicitar una orden de alejamiento contra él, aunque fue rechazada.

La familia también sostuvo que el hombre tenía un empleo estable desde hacía al menos dos años. Una vecina de Lasso relató que la mujer le había dicho que Granado “hizo cosas feas”, pero no le ofreció más detalles.

La movilización policial concentró patrullas, ambulancias y helicópteros en una zona cercana a Country Walk, mientras los investigadores aseguraban el perímetro de la vivienda. Durante los primeros minutos, algunos residentes desconocían si había un sospechoso prófugo.

PUBLICIDAD

Las pesquisas preliminares determinaron que el atacante llegó en bicicleta al inmueble antes de iniciar la discusión armada. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Debbie Sullivan, vecina del sector desde hace más de tres décadas, describió su reacción ante CBS News Miami. “Es impactante. Llevo más de 30 años en esta comunidad. Se ha oído hablar de pequeños robos, pero nunca de algo tan extremo, de que suceda algo así. Es triste para la comunidad”, afirmó.

Castillo descartó que existiera una amenaza para los residentes. “Este es un incidente aislado y no existe peligro para la comunidad”, dijo. El portavoz tampoco confirmó versiones sobre un posible embarazo de la mujer.

Durante una conferencia de prensa, según el Periódico Cubano, Castillo recordó que octubre es el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica e hizo un llamado a quienes enfrentan circunstancias de este tipo. “Si usted se encuentra en una situación en la que siente que su vida está en peligro y no se siente seguro, estamos aquí para ayudarle”, agregó. La investigación continúa abierta y no se comunicaron cambios en la condición médica de Lasso.

PUBLICIDAD