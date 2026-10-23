Conductor sobrevive ileso a un ataque armado durante un presunto robo en la zona 7 de la ciudad de Guatemala

Imágenes captadas desde un automóvil muestran el momento en que un individuo armado en motocicleta intercepta a una camioneta en medio del tránsito detenido. Durante la escena, el sujeto realiza señas con un arma de fuego levantada y luego se aproxima a la ventanilla del vehículo para consumar el asalto sobre la vía pública. Redes Sociales

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Héctor René Sánchez Aquino, de 47 años, sobrevivió ileso a un ataque armado durante un presunto intento de robo en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, después de agacharse dentro de su automóvil para recoger su teléfono cuando los agresores dispararon contra el vehículo.

El episodio ocurrió el viernes 23 de octubre, cerca de las 7:30, en la intersección de la 7.ª avenida y la 9.ª calle de la colonia Quinta Samayoa, junto a una gasolinera Puma. El conductor circulaba en un automóvil negro y quedó detenido en el tránsito cuando fue abordado.

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Sánchez Aquino relató que dos individuos se acercaron a su ventanilla con aparentes intenciones de despojarlo de sus pertenencias. La tensión del momento hizo que el teléfono cayera al piso del vehículo y el conductor se inclinó para recuperarlo.

Los atacantes abrieron fuego cuando el hombre no abrió la ventana. El vehículo recibió tres disparos y sufrió perforaciones en el lado del conductor, aunque los proyectiles no alcanzaron a Sánchez Aquino.

Una grabación captada desde otro automóvil muestra a dos personas a bordo de una motocicleta junto a una camioneta en circulación lenta. El acompañante de la motocicleta, con casco y vestimenta oscura, apunta con un arma de fuego a través de la ventanilla del vehículo para despojar a los ocupantes de sus pertenencias antes de retirarse del lugar. Redes Sociales

Disparos junto a la ventanilla del automóvil

Un video grabado desde otro vehículo captó parte del incidente en medio de la fila de automóviles. En las imágenes se observa a un hombre con casco y sudadera que se aproxima a la ventanilla del Mazda negro y permanece junto al conductor.

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El individuo forcejeó con la víctima e hizo detonaciones para intimidarlo antes de escapar entre los vehículos detenidos. Las imágenes también muestran impactos de bala en la carrocería del automóvil.

El conductor indicó que los responsables dispararon después de que se resistiera al posible asalto. El hecho fue consignado de manera preliminar como un intento de robo.

Las autoridades localizaron tres casquillos en el lugar, además de los daños ocasionados por proyectiles de arma de fuego en el vehículo. La escena fue resguardada para preservar los indicios balísticos.

Héctor René Sánchez Aquino sobrevivió a un ataque armado durante un intento de asalto en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. (Bomberos Municipales)

Crisis nerviosa y diligencias en la escena

Tras varias llamadas a la línea de emergencia 123, unidades del Cuerpo de Bomberos Municipales llegaron al sector y encontraron a Sánchez Aquino dentro de su automóvil. Los socorristas confirmaron que no tenía heridas, pero presentaba una crisis nerviosa.

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El conductor recibió atención en el lugar y no requirió traslado a un centro asistencial. No se reportaron otras personas heridas ni fallecidas a causa del ataque.

El director de Emetra, Amílcar Montejo, informó que el conductor habría sido atacado luego de oponerse al posible asalto. Las unidades de emergencia atendieron la situación mientras agentes policiales controlaban el área.

La Policía Nacional Civil acordonó el sector a la espera de que el Ministerio Público realizara las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se reportaron capturas vinculadas con el caso.

Héctor René Sánchez Aquino sobrevivió a un ataque armado durante un intento de asalto en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. (Bomberos Municipales)

Una noche de violencia armada en Ciudad de Guatemala

Una serie de ataques armados y otros hechos violentos dejó al menos seis personas heridas y dos fallecidos durante la noche del 22 de octubre en Ciudad de Guatemala, según los reportes de los cuerpos de socorro.

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La mayoría de los episodios con armas de fuego ocurrió en la zona 18, donde hubo agresiones contra peatones y unidades de transporte público. Los ataques ocurrieron en distintos puntos de la capital guatemalteca. Las autoridades no informaron detenciones, identidades de los agresores ni posibles móviles de los hechos.

Dos ataques contra buses dejaron cinco personas lesionadas en la zona 18

Uno de los hechos se registró en el bulevar Los Olivos, en el sector El Limón de la zona 18, donde desconocidos dispararon contra un bus extraurbano que cubría la ruta entre San Pedro Ayampuc y la capital.

El piloto y su ayudante resultaron heridos tras el ataque contra la unidad de transporte colectivo. Socorristas atendieron a las víctimas y confirmaron el traslado de dos de ellas a un centro asistencial.

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