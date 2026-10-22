Cómo borrar el historial de Google en distintos dispositivos y para qué sirve hacerlo

Borrar el historial cumple varias funciones a la vez. La primera es la privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El historial de Google reúne en un solo registro las búsquedas, los sitios visitados, las ubicaciones, los videos reproducidos y la actividad de las apps vinculadas a una cuenta. Borrarlo es posible desde dos frentes: la cuenta de Google, que sincroniza los datos entre todos los dispositivos, y el navegador instalado en cada equipo, que guarda su propia copia local de la navegación.

Eliminar esa información no es solo una cuestión de orden. Permite resguardar la privacidad frente a terceros que comparten un mismo dispositivo, reduce la publicidad dirigida basada en búsquedas recientes y ayuda a liberar memoria local al limpiar la caché y las cookies acumuladas.

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Para qué sirve eliminar el historial de búsquedas

Borrar el historial cumple varias funciones a la vez. La primera es la privacidad: evita que familiares o compañeros de trabajo con acceso físico a un dispositivo puedan ver qué se buscó o qué páginas se visitaron.

Permite borrar el historial de páginas y descargas, las cookies guardadas y los archivos en caché para liberar espacio o proteger tu privacidad. (Captura de Google)

También incide en los algoritmos de recomendación. Plataformas como YouTube, Google News o el feed de Discover construyen sus sugerencias a partir del consumo previo, de modo que limpiar el historial permite reiniciar esas recomendaciones desde cero.

Existe además un efecto sobre la publicidad. Al eliminar el rastro de búsquedas recientes, se reduce la cantidad de anuncios asociados a productos o servicios investigados poco tiempo atrás.

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Por último, cumple una función de seguridad y rendimiento: disminuye los datos personales almacenados en la nube ante un eventual acceso no autorizado a la cuenta, y en el plano local soluciona errores de carga al liberar espacio ocupado por la caché y las cookies del navegador.

La herramienta Mi Actividad permite eliminar de forma centralizada lo que Google almacena en sus servidores. (Composición Infobae: captura de Google)

Cómo borrar la actividad desde la cuenta de Google

La herramienta Mi Actividad permite eliminar de forma centralizada lo que Google almacena en sus servidores, sin importar desde qué dispositivo se generó esa información.

El procedimiento comienza al ingresar a myactivity.google.com con el correo y la contraseña de la cuenta. Dentro de esa página aparece un botón para eliminar actividad, ubicado debajo de la barra de búsqueda.

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Ahí se puede elegir el período a borrar: la última hora, el último día, un rango personalizado o la totalidad del historial acumulado desde el principio. También es posible filtrar por servicio, ya sea Búsqueda, Maps, YouTube u otra aplicación vinculada.

La misma sección ofrece una opción de eliminación automática, que programa el borrado periódico de los datos cada tres, 18 o 36 meses sin necesidad de repetir el proceso manualmente.

Quienes utilizan la aplicación oficial de Google para realizar búsquedas, en lugar del navegador, pueden borrar ese registro de forma independiente. REUTERS/Carlos Jasso

Cómo limpiar el historial local en computadoras con Chrome

En Windows, Mac o Linux, el borrado local se realiza desde la configuración del navegador. El atajo de teclado varía según el sistema: Ctrl + Shift + Supr en Windows y Linux, o Cmd + Shift + Backspace en Mac. También puede accederse desde el menú de tres puntos, la opción Historial y luego Borrar datos de navegación.

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Dentro de la pestaña de configuración avanzada conviene seleccionar el intervalo de tiempo “Todos” para eliminar la totalidad de los registros guardados. Las casillas a marcar incluyen el historial de navegación, las cookies y otros datos de sitios, además de los archivos e imágenes almacenados en caché.

Una vez seleccionadas esas opciones, el botón Borrar datos ejecuta la limpieza en ese equipo específico, sin afectar lo que Google haya guardado en la nube bajo la cuenta sincronizada.

El historial de Google es un registro digital que almacena la actividad que realizas mientras usas los servicios de Google. REUTERS/Arnd Wiegmann

Cómo eliminar el historial en celulares Android e iPhone

En dispositivos Android con Chrome, el proceso se inicia desde los tres puntos verticales de la esquina superior derecha, seguido de la opción Historial. Desde ahí se accede a Borrar datos de navegación, donde se define el intervalo de tiempo y se marcan las casillas de historial, cookies y archivos en caché, antes de confirmar con el botón Borrar datos.

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En iPhone y iPad, el camino dentro de Chrome es similar pero con el menú ubicado en los tres puntos horizontales de la esquina inferior derecha. Tras seleccionar Historial y luego Borrar datos de navegación, se elige el rango de tiempo y se confirma la acción desde el botón correspondiente.

Quienes utilizan la aplicación oficial de Google para realizar búsquedas, en lugar del navegador, pueden borrar ese registro de forma independiente. El camino es tocar la foto de perfil en la esquina superior derecha, ingresar a Historial de búsqueda y presionar el botón Eliminar, donde aparecen opciones como eliminar lo del día o borrar todo el historial acumulado.

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