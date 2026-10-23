Política

Kicillof profundiza su armado nacional tras la cumbre de unidad del peronismo

El gobernador bonaerense avanza en una gira que incluye provincias opositoras y aliadas. La estrategia apunta a darle volumen a su estructura política antes de la definición de candidaturas

Axel Kicillof en la 5° marcha federal universitaria
Axel Kicillof
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este viernes su agenda propia de construcción política con el cierre del Congreso Productivo de la Ciudad de Buenos Aires, apenas horas después de la reunión que compartió con gobernadores peronistas, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Juan Manuel Olmos para coordinar una posición común frente al Gobierno nacional. Un encuentro del que también participaron los jefes de las bancadas del PJ en el Congreso: José Luis Mayans por el Senado y Germán Martínez por Diputados.

El encuentro de la noche del jueves en la Casa de La Pampa dejó una foto de unidad dentro del peronismo, con coincidencias sobre la defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el reclamo por recursos para las provincias y la discusión del Presupuesto 2027. La presencia de Kicillof en esa mesa no modificó, sin embargo, la hoja de ruta que impulsa con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su armado político con proyección nacional.

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La próxima escala será Jujuy, donde el mandatario bonaerense prevé llegar el 30 de octubre. Será su primera visita a la provincia gobernada por el radical Carlos Sadir y se inscribe en una gira que ya incluyó actividades en distritos administrados por fuerzas opositoras y aliados del peronismo.

Axel Kicillof en Córdoba
Kicillof con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque

La agenda jujeña todavía está en elaboración, aunque se prevén reuniones con dirigentes políticos, sindicales y municipales, además de posibles encuentros con sectores productivos y universidades. El objetivo es ampliar la presencia federal del MDF y consolidar vínculos propios fuera de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof ya recorrió distintas provincias durante el año y recibió invitaciones para sumar nuevas escalas en Entre Ríos, Santa Fe y Chubut. La estrategia apunta a darle volumen nacional a una estructura que el gobernador proyecta hacia la discusión electoral de 2027.

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Como contó Infobae, si las primarias continúan vigentes, la alternativa que hoy analiza el Ejecutivo bonaerense es realizar los comicios provinciales y nacionales en una misma jornada, aunque con urnas y boletas diferenciadas. Si el Gobierno logra suspenderlas, volvería a cobrar fuerza la posibilidad de un desdoblamiento electoral.

Antes de viajar al norte, Kicillof cerró este viernes el Congreso Productivo porteño, organizado por el MDF en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad reunió a empresarios, representantes de pequeñas y medianas empresas, sindicatos, cooperativas, universidades, especialistas y organizaciones sociales.

El encuentro incluyó 14 paneles de debate sobre empleo, industria, desarrollo urbano, economía circular, ciencia y tecnología, banca pública, política tributaria e integración económica entre la Ciudad y el conurbano bonaerense.

La convocatoria tuvo como lema “El futuro de la Ciudad se proyecta y se produce” y buscó instalar el debate sobre el perfil productivo porteño. Sirvió, también, para potenciar la figura del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, como referente porteño del MDF. “Tenemos que construir una alternativa para la ciudad, para cada una de las provincias y para toda la Argentina, con un objetivo central: la felicidad de un pueblo que comprende que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza en su conjunto”, planteó el mandatario en la jornada de cierre.

Axel Kicillof acto con Augusto Costa en el Movimiento Derecho al Futuro
Con Augusto Costa como referente, el MDF busca hacer pie en la Ciudad

En la cumbre del jueves, Kicillof compartió mesa con Massa, Kirchner, los gobernadores Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella, además de los jefes de los bloques peronistas en el Congreso.

Los participantes acordaron sostener una estrategia parlamentaria común frente al Presupuesto 2027, con reclamos vinculados a la obra pública, el financiamiento universitario, las prestaciones para personas con discapacidad y la asistencia a las provincias ante el impacto del fenómeno climático de El Niño.

También hubo una postura mayoritaria en defensa de las PASO. “Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei”, había dicho Kicillof en una entrevista televisiva.

La coincidencia en el Congreso convive con las diferencias sobre el futuro liderazgo del peronismo. El gobernador bonaerense sostiene su estrategia territorial mientras intenta fortalecer el MDF como una estructura con presencia fuera de Buenos Aires, en un escenario donde la definición de candidaturas para 2027 sigue abierta.

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