Ante la llegada de GTA 6, Rockstar retira GTA V y Red Dead Redemption 2 de PlayStation Plus

El lanzamiento de GTA VI está programado para el 19 de noviembre de 2026, dos días después del retiro de los títulos previos. (ROCKSTAR GAMES)

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PlayStation Plus se despedirá de dos de los mundos abiertos más aclamados de Rockstar Games justo antes de que el estudio presente su próximo gran lanzamiento. GTA V y Red Dead Redemption 2 dejarán el catálogo de PS Plus Extra y Premium el 17 de noviembre de 2026, apenas dos días antes del estreno de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre.

La salida de ambos títulos se suma a otros cinco juegos que también abandonan el servicio ese mismo día, por lo que los usuarios deben tener en cuenta el listado para disfrutar de estas experiencias.

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La salida de los juegos de Rockstar Games de PS Plus

GTA V y Red Dead Redemption 2 son, según distintos rankings de la industria, dos de los videojuegos mejor valorados de la historia: el primero ocupa el puesto número 6 y el segundo el número 10. Ambos recibieron puntuaciones perfectas y premios al Juego del Año en el momento de su lanzamiento.

Red Dead Redemption 2 funciona como antecesor temático de GTA VI dentro del catálogo de Rockstar Games, mientras que GTA V es, de manera directa, el juego previo de la saga principal. Su éxito se explica en gran parte por GTA Online, el modo multijugador masivo que impulsó la popularidad de este tipo de títulos y que anticipó la magnitud que se espera para el próximo lanzamiento de la compañía.

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GTA V y Red Dead Redemption 2 abandonarán el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium el 17 de noviembre de 2026.

La salida de ambos títulos de PS Plus no implica su desaparición del mercado. Siguen disponibles para compra, tanto en formato digital como en ediciones físicas, que con los años han bajado de precio.

El listado completo de juegos que abandonan el servicio

Sony confirmó que, además de los dos títulos de Rockstar, otros cinco juegos dejarán PS Plus Extra y Premium el 17 de noviembre de 2026 en España y Latinoamérica:

Red Dead Redemption 2.

GTA V.

The Talos Principle 2.

Football Manager 26 Console.

Rock of Ages 3: Make & Break.

Cricket 24.

Thank Goodness You’re Here.

El listado varía según la región. En Japón se mantienen los mismos siete títulos, pero en Norteamérica y Australia la cifra sube a once juegos. En esos mercados se suman Monster Boy y el Reino Maldito, Hotshot Racing, Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair, Rapala Fishing Pro Series y Yet Another Zombie Defense HD, aunque en esa versión de la lista no figura Thank Goodness You’re Here.

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La lista de bajas de PlayStation Plus asciende a once títulos en los mercados de Norteamérica y Australia.

Para quienes busquen una alternativa antes del lanzamiento de GTA VI, The Talos Principle 2 y Football Manager 26 ofrecen experiencias alejadas del formato de mundo abierto. Todos los títulos salientes pueden consultarse en la sección “Última oportunidad para jugar” dentro de la aplicación de PlayStation, pero para continuarlos después de la fecha limite habrá que comprarlos.

Qué juegos llegan a PlayStation Plus

Mientras se prepara la salida de estos siete juegos, el catálogo de PS Plus Extra y Premium ya sumó nuevas incorporaciones. Los suscriptores pueden acceder actualmente a Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West y Mycopunk.

A esa lista se añadirán, a partir del 27 de octubre, Poppy Playtime: Capítulo 2, Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition y Monster Energy Supercross 25.

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PlayStation Plus incorporará nueve juegos a los catálogos Extra y Premium o Deluxe durante octubre de 2026.

El 28 de octubre está marcado como la fecha en la que Sony suele anunciar los juegos gratuitos del nivel Esencial para el mes siguiente, por lo que se espera que ese día se confirme la selección correspondiente a noviembre de 2026.

A diferencia de los títulos de los niveles Extra y Premium, que entran y salen de forma rotativa, los juegos reclamados a través del nivel Esencial permanecen disponibles de manera indefinida mientras la suscripción continúe activa.