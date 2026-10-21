Tecno

Ante la llegada de GTA 6, Rockstar retira GTA V y Red Dead Redemption 2 de PlayStation Plus

En total serán siete juegos los que abandonen el cátalogo del servicio en noviembre de 2026

El lanzamiento de GTA VI está programado para el 19 de noviembre de 2026, dos días después del retiro de los títulos previos. (ROCKSTAR GAMES)
El lanzamiento de GTA VI está programado para el 19 de noviembre de 2026, dos días después del retiro de los títulos previos. (ROCKSTAR GAMES)
Guardar

PlayStation Plus se despedirá de dos de los mundos abiertos más aclamados de Rockstar Games justo antes de que el estudio presente su próximo gran lanzamiento. GTA V y Red Dead Redemption 2 dejarán el catálogo de PS Plus Extra y Premium el 17 de noviembre de 2026, apenas dos días antes del estreno de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre.

La salida de ambos títulos se suma a otros cinco juegos que también abandonan el servicio ese mismo día, por lo que los usuarios deben tener en cuenta el listado para disfrutar de estas experiencias.

PUBLICIDAD

La salida de los juegos de Rockstar Games de PS Plus

GTA V y Red Dead Redemption 2 son, según distintos rankings de la industria, dos de los videojuegos mejor valorados de la historia: el primero ocupa el puesto número 6 y el segundo el número 10. Ambos recibieron puntuaciones perfectas y premios al Juego del Año en el momento de su lanzamiento.

Red Dead Redemption 2 funciona como antecesor temático de GTA VI dentro del catálogo de Rockstar Games, mientras que GTA V es, de manera directa, el juego previo de la saga principal. Su éxito se explica en gran parte por GTA Online, el modo multijugador masivo que impulsó la popularidad de este tipo de títulos y que anticipó la magnitud que se espera para el próximo lanzamiento de la compañía.

PUBLICIDAD

Red Dead Redemption 2, de Rockstar Games.
GTA V y Red Dead Redemption 2 abandonarán el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium el 17 de noviembre de 2026.

La salida de ambos títulos de PS Plus no implica su desaparición del mercado. Siguen disponibles para compra, tanto en formato digital como en ediciones físicas, que con los años han bajado de precio.

El listado completo de juegos que abandonan el servicio

Sony confirmó que, además de los dos títulos de Rockstar, otros cinco juegos dejarán PS Plus Extra y Premium el 17 de noviembre de 2026 en España y Latinoamérica:

  • Red Dead Redemption 2.
  • GTA V.
  • The Talos Principle 2.
  • Football Manager 26 Console.
  • Rock of Ages 3: Make & Break.
  • Cricket 24.
  • Thank Goodness You’re Here.

El listado varía según la región. En Japón se mantienen los mismos siete títulos, pero en Norteamérica y Australia la cifra sube a once juegos. En esos mercados se suman Monster Boy y el Reino Maldito, Hotshot Racing, Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair, Rapala Fishing Pro Series y Yet Another Zombie Defense HD, aunque en esa versión de la lista no figura Thank Goodness You’re Here.

La lista de bajas de PlayStation Plus asciende a once títulos en los mercados de Norteamérica y Australia.
La lista de bajas de PlayStation Plus asciende a once títulos en los mercados de Norteamérica y Australia.

Para quienes busquen una alternativa antes del lanzamiento de GTA VI, The Talos Principle 2 y Football Manager 26 ofrecen experiencias alejadas del formato de mundo abierto. Todos los títulos salientes pueden consultarse en la sección “Última oportunidad para jugar” dentro de la aplicación de PlayStation, pero para continuarlos después de la fecha limite habrá que comprarlos.

Qué juegos llegan a PlayStation Plus

Mientras se prepara la salida de estos siete juegos, el catálogo de PS Plus Extra y Premium ya sumó nuevas incorporaciones. Los suscriptores pueden acceder actualmente a Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West y Mycopunk.

A esa lista se añadirán, a partir del 27 de octubre, Poppy Playtime: Capítulo 2, Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition y Monster Energy Supercross 25.

PlayStation Plus incorporará nueve juegos a los catálogos Extra y Premium o Deluxe durante octubre de 2026.
PlayStation Plus incorporará nueve juegos a los catálogos Extra y Premium o Deluxe durante octubre de 2026.

El 28 de octubre está marcado como la fecha en la que Sony suele anunciar los juegos gratuitos del nivel Esencial para el mes siguiente, por lo que se espera que ese día se confirme la selección correspondiente a noviembre de 2026.

A diferencia de los títulos de los niveles Extra y Premium, que entran y salen de forma rotativa, los juegos reclamados a través del nivel Esencial permanecen disponibles de manera indefinida mientras la suscripción continúe activa.

Temas Relacionados

Red Dead Redemption 2GTA VGTA 6PlayStation PlusRockstar GamesPlayStationVideojuegosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Tener un romance en GTA 6 es infidelidad? Encuesta pone a prueba los límites de los jugadores

Durante el juego, el usuario deberá construir la relación amorosa de los dos protagonistas a su gusto

¿Tener un romance en GTA 6 es infidelidad? Encuesta pone a prueba los límites de los jugadores

Alerta por nueva estafa de WhatsApp en España: “Podrías votar por Elisk“

Una nueva campaña de phishing se encuentra circulando entre los móviles españoles; su objetivo, hackear teléfonos y robar datos

Alerta por nueva estafa de WhatsApp en España: “Podrías votar por Elisk“

Cuatro formas en las que las gafas inteligentes pueden ayudar a las personas con problemas de visión

Los lentes utilizan cámaras e inteligencia artificial para reconocer objetos y describir el entorno mediante audio

Cuatro formas en las que las gafas inteligentes pueden ayudar a las personas con problemas de visión

Ver online Palmeiras vs. Fluminense: Tarjeta Roja, Fútbol Libre, Xuper TV y otras URL peligrosas que no debes visitar

Portales que prometen una señal sin costo podrían incorporar archivos modificados, extensiones invasivas o formularios fraudulentos capaces de comprometer credenciales

Ver online Palmeiras vs. Fluminense: Tarjeta Roja, Fútbol Libre, Xuper TV y otras URL peligrosas que no debes visitar

Inteligencia artificial y empleo: por qué las empresas buscan aumentar la productividad antes que reemplazar trabajadores

El especialista en IA Fredi Vivas explicó cómo las compañías incorporan estas herramientas para optimizar tareas, analizar datos y mejorar decisiones

Inteligencia artificial y empleo: por qué las empresas buscan aumentar la productividad antes que reemplazar trabajadores

DEPORTES

El provocador posteo de una figura de Boca contra Vasco da Gama que tuvo que borrar tras el reto en vivo de Arruabarrena

El provocador posteo de una figura de Boca contra Vasco da Gama que tuvo que borrar tras el reto en vivo de Arruabarrena

El sentido mensaje de Camila Galante a Leandro Paredes tras la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

El Como de Nico Paz jugará ante Manchester United y el Leipzig de Demichelis contra Real Madrid: la agenda del cierre de la fecha 3 de la Champions League

Paola Suárez confirmó un sorpresivo equipo argentino para la serie ante Japón: citó a cuatro tenistas que debutarán en la Billie Jean King Cup

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera

TELESHOW

Reapareció Cecilia Milone tras su denuncia contra Nito Artaza: "Hay que elegir el momento para contarlo"

Reapareció Cecilia Milone tras su denuncia contra Nito Artaza: "Hay que elegir el momento para contarlo"

José María Muscari unió dos departamentos y creó una casa de película para vivir con su hijo Lucio

Furor por U2: agotó la preventa para sus shows en River en sólo dos horas y reunió a más de un millón de personas en la fila virtual

Alfredo Casero reavivó su pelea con Julio Chávez y recordó cómo era trabajar con él: “No te miraba a la cara”

Qué pasará con la obra de Fabián Gianola luego del accidente: “Le pedí al cirujano que me deje trabajar”

INFOBAE AMÉRICA

El Reino Unido aprobó la extracción de un importante yacimiento de gas en el mar del Norte

El Reino Unido aprobó la extracción de un importante yacimiento de gas en el mar del Norte

Tres de cada cuatro procesos por lavado de activos en Ecuador no llegan a sentencia, revela un estudio

Rodrigo Paz anunció una reunión con Keiko Fujimori a finales de noviembre

Sigue la violencia en Bolivia: Acribillan a dos brasileños cerca del aeropuerto de Viru Viru

Costa Rica se prepara para un diciembre más caluroso, pese a la llegada de los empujes fríos