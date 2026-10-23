Polémica por el “gol fantasma” de Cristiano Ronaldo que le permitió dar un paso más rumbo a los 1.000 tantos

La Saudi Pro League le otorgó un tanto a CR7, pero OPTA se lo da en contra a su rival del Al Faisaly

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El Al Nassr alcanzó su quinto partido sin perder en la Saudi Pro League después de su victoria 3-1 sobre Al Faisaly por la jornada 11 del campeonato, que lo tiene en el tercer lugar a un punto del líder, Al Qadisiya. Y el resultado de este viernes en condición de visitante en el Al Majma’ah Sports City Stadium quedó marcado por una acción que despertó polémica, y tuvo como principal protagonista a Cristiano Ronaldo y su batalla por alcanzar los 1.000 goles, un hito sin precedentes en la historia de este deporte en el ámbito profesional.

Hasta este compromiso, Ronaldo tenía 981 tantos y, con el resultado 1-0 a favor de su equipo, aprovechó un centro desde un tiro libre para ejecutar un cabezazo a los tres minutos del complemento, que terminó con la pelota en el fondo de la red. Rápidamente, la página oficial del torneo local de Arabia Saudita le concedió el gol a CR7, pero el portal OPTA, principal proveedor de estadísticas a nivel mundial, fue en otro sentido: le concedió el tanto en contra al brasileño Andrei Girotto.

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La acción ya fue caratulada por el diario español Marca como un “gol fantasma” y generó polémica en la carrera por alcanzar las cuatro cifras, ya que en las imágenes en cámara lenta se observa que Cristiano toca el balón levemente, pero la trayectoria del mismo se ve alterada de manera drástica por un testazo posterior del propio Girotto. Incluso, el esférico pega en el palo antes de ingresar a la valla defendida por el español Fernando Pacheco.

La captura de la página oficial de la Saudi Pro League, que le da el gol a Cristiano Ronaldo

Esto no fue analizado por la Saudi Pro League, quien le otorgó el 2-0 del Al Nassr al futbolista portugués de 41 años en la cronología del encuentro escrita en su web: “¡Gol! Al Faisaly 0, Al Nassr 2. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) remata de cabeza desde el centro del área al ángulo inferior izquierdo. Asistencia de João Félix con un centro tras una jugada a balón parado. Gol confirmado tras la revisión del VAR”.

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El delantero de la selección lusa salió raudamente a celebrarlo con la intención de acreditárselo, y lo festejó con su tradicional salto con giro en el aire seguido del “siu” de los fanáticos en las gradas.

Además, el periodista saudí Ali Al Anzi aseguró que el árbitro del encuentro, Abdullah Fahad Abdalaziz Al Owaydan, escribió en su informe que el segundo gol fue registrado a nombre de Cristiano Ronaldo. De esta manera, la controversia crece y queda la duda sobre si el Bicho alcanzó los 982 goles o se quedó en los 981 gritos.

Cristiano Ronaldo fue elegido la figura del partido, pero le entregó el premio a uno de sus compañeros (Créditos: Reuters/Stringer)

Más allá de esto, Al Nassr se llevó la victoria con los goles restantes de Abdullah Al Hamdan y Ángelo Gabriel, mientras que Théo Bongonda descontó para el dueño de casa. De hecho, Cristiano tuvo un destacado gesto con Al Hamdan porque el Bicho había sido elegido como la figura de la cancha, pero lo llevó a su compañero para darle esa distinción después de que hubiera convertido el primer tanto y asistido a Ángelo para el tercero.

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Por otro lado, Lionel Messi continúa lejos del portugués porque registra 936 goles en 1.182 encuentros como futbolista profesional. Todavía permanece a más de 40 tantos de diferencia del atacante europeo y buscará achicar la brecha este sábado desde las 18:30 (hora argentina) en el partido del Inter Miami contra New York Red Bulls por la MLS.