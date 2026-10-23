La sorprendente reacción de la hija de Hernán Casciari cuando la consultaron por las denuncias contra su padre

"No me incumbe esta situación": la declaración de la hija de Hernán Casciari tras conocerse las denuncias (Infobae en Vivo)

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La denuncia penal por estafa y administración fraudulenta contra el escritor Hernán Casciari irrumpió esta semana en las noticias policiales y de espectáculos de la Argentina, con quince testimonios que ya pesan contra el fundador de Orsai Audiovisuales y una lista de famosos involucrados. En ese contexto, el periodista Juan Etchegoyen decidió comunicarse con Nina Casciari, una de las hijas del escritor, y relató el contenido del intercambio en su columna de los viernes en Infobae en Vivo.

El columnista contó que Nina tiene 22 años y vive en Barcelona, ciudad donde nació fruto de la relación de Casciari con su primera mujer, durante los años en que el escritor residía instalado allí. Etchegoyen señaló que, al consultarla sobre la causa, Nina Casciari respondió: “Gracias por la pregunta, pero el tema no me incumbe, ni tampoco quiero dar comentarios al respecto”. El periodista insistió y le preguntó si tenía alguna sensación sobre lo ocurrido y si pensaba salir a defender a su padre. La respuesta de la joven fue breve: “Prefiero no meterme”.

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Uno de los denunciantes de Casciari contó en Infobae en Vivo cómo se acercó al proyecto

La lectura de Etchegoyen sobre el hermetismo familiar

“Me llamó la atención la reacción de Nina”, planteó Etchegoyen al reconstruir el intercambio. El periodista explicó que, ante una acusación de este tipo, suele esperar de los familiares directos al menos un respaldo condicionado al avance judicial, con frases como “hay que ver qué dice la Justicia” o “yo creo en mi papá”.

Por eso, marcó como un dato la falta de una defensa explícita de la joven. “Que no defienda a su papá es un dato curioso”, sostuvo, y vinculó esa respuesta con el “hermetismo total” que, según dijo, rodea al entorno de Casciari.

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Andy Kusnetzoff también opinó sobre el escritor

La situación de Casciari también motivó una reflexión de Andy Kusnetzoff, quien compartió durante años el aire de Perros de la calle con el escritor. En el programa repasaron las declaraciones del conductor a Desayuno Americano, donde expresó su malestar por el conflicto, aunque separó ese episodio de la valoración que mantiene sobre el proyecto cultural de Casciari: “No me gusta que se haya generado esta situación, sobre todo porque a mí me gusta mucho lo que es Orsai y lo que significa”.

Kusnetzoff repasó el recorrido del escritor al frente del emprendimiento y destacó que “le dio oportunidad a mucha gente que las editoriales no le hubieran dado”, además de recordar la expansión de sus proyectos hacia el teatro y el terreno audiovisual. Sin embargo, también respaldó el reclamo de quienes aportaron dinero y pidió que el caso se esclarezca por la vía judicial: “Cuando las cosas llegan a la Justicia, me parece que es ahí donde se tienen que aclarar, más allá de mi percepción personal”.

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Andy Kusnetzoff habló sobre la polémica en torno a Hernán Casciari (Desayuno Americano. América)

El estado de la causa judicial

La fiscal Mónica Cuñarro, a cargo de la investigación, ordenó en los últimos días una serie de medidas para avanzar en la causa. Requirió a la Inspección General de Justicia el legajo oficial de la firma de Casciari, con el fin de determinar su constitución y directorio, y citó a declarar a 24 presuntas víctimas que forman parte de la acusación, con fechas programadas entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre.

Los denunciantes, representados por el abogado Marcelo Ariel Gil Ces, aseguran haber invertido dinero, en algunos casos por miles de dólares, en los proyectos de cine impulsados por Casciari y promocionados en programas de televisión, para luego recibir retornos mínimos. La acusación habla de 23.640 participaciones en proyectos y señala irregularidades como la “ausencia de presupuestos desglosados por rubro”, “rendiciones económicas incompletas”, “modificaciones presupuestarias sin explicación suficiente” e “información económica suministrada de manera parcial o tardía”.

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Con las medidas ordenadas, Cuñarro deberá definir el objeto procesal de la causa, es decir, qué delito investigar: si se trata de estafa, tal como sostiene la querella, de un hecho de administración fraudulenta, o de un incumplimiento contractual vinculado a un negocio que salió mal. El Juzgado N°34, a cargo de la magistrada Laura Bruniard, que recibió originalmente la denuncia, delegó la investigación en Cuñarro, reconocida por su intervención en causas por presuntas megaestafas como la del clan L’Abbate o la del holding Wenance.

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