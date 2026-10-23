Qué condecora el Premio Princesa de Asturias y por qué eligieron a Lionel Messi

Lionel Messi recibe de manos de la princesa Leonor el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

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Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en el Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo, España, durante una conmovedora ceremonia y bajo la emocionada mirada de su esposa Antonela Roccuzzo.

El futbolista de 39 años viajó desde los Estados Unidos para ser parte de la entrega de este singular premio, que se brinda en la rama deportiva desde 1987. la Fundación Princesa de Asturias manifiesta en sus fundamentos que está “destinado a las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos”.

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Esta tarde, Messi se llevó la ovación del día cuando se subió al escenario del recinto ovetense y, minutos después, la presentadora del evento le extendió unas elogiosas palabras antes de dar paso a la entrega del diploma acreditativo en manos de Leonor de Borbón, princesa de Asturias: “Premio Princesa de Asturias de los Deportes: por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, por su excepcional trayectoria deportiva, su deslumbrante talento y su continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y al cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos, y porque se ha ganado el respeto y la admiración de todos por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, el jurado ha concedido el galardón a Leo Messi”.

Acto seguido, el mejor jugador del mundo se mostró muy animado porque saludó al auditorio y exhibió una ancha sonrisa en señal de felicidad por este logro único en su carrera. Su esposa, Antonela Roccuzzo, tampoco se perdió la ocasión para extenderle un sentido mensaje en redes sociales: “Qué emoción verte recibir el Premio Princesa de Asturias. Un reconocimiento a tu increíble trayectoria, pero también a tus valores y a la persona que sos. Orgullosos de vos siempre. Te amamos”.

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Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en la ceremonia realizada en Oviedo

Los fundamentos detrás de la obtención de este reconocimiento a la Pulga también integraron el acta de comunicación de este galardón, ya que el 3 de junio pasado se dio a conocer que el rosarino de 39 años se iba a sumar a la lista de premiados. Así lo decidió un jurado integrado por 11 personas y presidido por Teresa Perales Fernández, marquesa de Perales, quien es nadadora, tiene 28 medallas paralímpicas y se quedó con esta distinción en 2021.

“El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, manifestaron.

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En idéntico sentido, la Fundación hizo un repaso sobre su carrera para ampliar sus argumentos a la hora de decantarse por “el futbolista más exitoso de todos los tiempos”. “Su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo. Messi es el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con el FC Barcelona, y protagonizó una de las etapas más gloriosas en la historia del club y del fútbol europeo con 35 trofeos entre 2005 y 2021, destacando por su liderazgo dentro del campo y su visión del juego”.

El camino del campeón del mundo en Qatar 2022 con la Albiceleste tampoco se quedó afuera de estas menciones: “Es también el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con la selección argentina, de los cuales destacan en su palmarés dos Copas América y, especialmente, el triunfo en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, logro que consolidó definitivamente su legado deportivo”.

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La felicidad de Lionel Messi mientras saludaba a los presentes en el Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo (Créditos: Reuters/Vincent West)

En otra de las líneas, destacaron los 8 Balones de Oro ganados por el delantero del Inter Miami, quien está nominado para la entrega del próximo lunes en Inglaterra. “Entre muchos hitos, posee también el récord Guinness como máximo goleador en un año natural con 91 goles en 2012. Galardonado con el premio Laureus en dos ocasiones, es el único futbolista masculino que lo ha recibido en la categoría de mejor deportista del año (2020 y 2023)”, añadieron.

Sin embargo, la faceta deportiva solo es una fracción de esta distinción, que también elogió su costado humanitario, social y solidario como embajador de UNICEF y a través de la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad: “Messi ha representado un modelo de superación —tras sufrir en la infancia un problema de crecimiento— y está considerado un referente global del deporte por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.

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El Gobierno de España ponderó a los Premios Princesa de Asturias por su “prestigio nacional e internacional” y la UNESCO los declaró “de excepcional aportación al patrimonio cultural de la humanidad”, citó el portal Relevo.

Días atrás, la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández, brindó más precisiones sobre el galardón en diálogo con Vanity Fair: “Desde su origen, los Premios Princesa de Asturias han contado con una marcada vocación internacional. Aunque nacieron estrechamente vinculados al ámbito iberoamericano, con el propósito de reforzar los lazos culturales e históricos entre España y América, han ido ampliando su alcance paulatinamente hasta incorporar a personas e instituciones de todo el mundo, sin límites geográficos”.

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Messi ha afirmado que su padre, fallecido el 8 de agosto, estaba "muy ilusionado" con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que recogerá mañana en Oviedo.

La asistencia de Lionel Messi también significó culminar un pedido de su padre, quien fue una de las personas que más insistió para que viaje a Oviedo, aunque no lo pudo ver en vida después de morir el 8 de agosto a los 68 años. “Él estaba muy ilusionado con este premio. Sabíamos que era difícil por los partidos que yo tenía y él insistía mucho para que viniera a pasar estos días y recibirlo por el significado de este premio, que va más allá de lo que hace uno adentro de la cancha. Él estaba muy feliz con este reconocimiento. Seguramente lo estará disfrutando también”, manifestó Leo en la antesala a la velada de este viernes.

Cabe remarcar que el Premio Princesa de Asturias se distribuye en ocho categorías: Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica, Letras y Deportes. En la última rama, Serena Williams había sido su ganadora más reciente en 2025, y Messi se sumó a una larga lista de laureados, que posee a los tenistas Martina Navratilova (1994) y Rafael Nadal (2008); el ciclista Lance Armstrong (2000); los campeones de Fórmula 1 Fernando Alonso (2005) y Michael Schumacher (2007); los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández (2012), Pau y Marc Gasol (2015) y los All Blacks (2017), entre otros. Es la primera vez en la historia del galardón que se otorgó a un futbolista de manera individual.

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A todos los elegidos de cada edición se les entrega una escultura de Joan Miró (símbolo de este galardón), un diploma acreditativo, una insignia y un monto económico de 50.000 euros (USD 56.000). Si uno de los premiados no asiste a la ceremonia, se le da únicamente el diploma.

El Teatro Campoamor rendido a los pies del Messías

Ahora, Lionel Messi regresará a los Estados Unidos para ponerse a disposición del Kily González en el Inter Miami, que jugará este sábado desde las 18:30 (hora argentina) contra New York Red Bulls por la MLS en condición de visitante. Así lo confirmó su entrenador: “Tiene este compromiso y me encanta que lo asuma de esta manera. Todo el club está totalmente de acuerdo en que concurra ahí porque es un premio terriblemente importante no solamente para él sino para su familia. Después obvio que sí cuento con él”.

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El acta completa del jurado que le concedió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes a Lionel Messi

Reunido en Oviedo el jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, integrado por Teresa Bernadas Porto, José Félix Díaz Fernández, Joaquín Folch-Rusiñol Corachán, Andrea Fuentes Fache, Juan Ignacio Gallardo Tomé, Patricia García Rodríguez, Santiago Nolla Zayas, Jennifer Pareja Lisalde, Alberto Suárez Laso, Joan Vehils Guasch y Theresa Zabell Lucas, presidido por Teresa Perales Fernández, marquesa de Perales, y actuando como secretaria Paloma del Río Cañadas, ha decidido conceder el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Leo Messi.

El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos.

Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo.

Oviedo, 3 de junio de 2026

La Princesa Leonor le hizo entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes a Lionel Messi

La lista de ganadores del Premio Princesa de Asturias de los Deportes

1987 Sebastian Coe (Atletismo)

1988 Juan Antonio Samaranch (Olimpismo)

1989 Severiano Ballesteros (Golf)

1990 Sito Pons (Motociclismo)

1991 Serguéi Bubka (Atletismo)

1992 Miguel Induráin (Ciclismo)

1993 Javier Sotomayor (Atletismo)

1994 Martina Navratilova (Tenis)

1995 Hassiba Boulmerka (Atletismo)

1996 Carl Lewis (Atletismo)

1997 Equipo español de maratón (Atletismo)

1998 Arantxa Sánchez-Vicario (Tenis)

1999 Steffi Graf (Tenis)

2000 Lance Armstrong (Ciclismo)

2001 Manel Estiarte (Waterpolo)

2002 Selección de fútbol de Brasil (Fútbol)

2003 Tour de Francia (Ciclismo)

2004 Hicham El Guerrouj (Atletismo)

2005 Fernando Alonso (Automovilismo)

2006 Selección de baloncesto de España (Baloncesto)

2007 Michael Schumacher (Automovilismo)

2008 Rafael Nadal (Tenis)

2009 Yelena Isinbáyeva (Atletismo)

2010 Selección de fútbol de España (Fútbol)

2011 Haile Gebrselassie (Atletismo)

2012 Iker Casillas/Xavi Hernández (Fútbol)

2013 José María Olazábal (Golf)

2014 Maratón de Nueva York (Atletismo)

2015 Pau Gasol / Marc Gasol (Baloncesto)

2016 Javier Gómez Noya (Triatlón)

2017 Selección de rugby de Nueva Zelanda (Rugby)

2018 Reinhold Messner / Krzysztof Wielicki (Alpinismo)

2019 Lindsey Vonn (Esquí)

2020 Carlos Sainz (Rallies)

2021 Teresa Perales (Natación paralímpica)

2022 Fundación y Equipo Olímpico de Refugiados (Olimpismo)

2023 Eliud Kipchoge (Atletismo)

2024 Carolina Marín (Bádminton)

2025 Serena Williams (Tenis)

2026 Lionel Messi (Fútbol)

El Premio Princesa de Asturias 2026

Deportes: Lionel Messi

Artes: Patti Smith

Comunicación y Humanidades: Studio Ghibli

Investigación Científica y Técnica: David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer

Cooperación Internacional: Bóveda Global de Semillas de Svalbard

Ciencias Sociales: Timothy Garton Ash

Letras: Julian Barnes

Concordia: Christina Koch