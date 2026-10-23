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Intel obtuvo una excepción para seguir usando robots extranjeros en sus plantas de chips en Estados Unidos

Se trata de vehículos automatizados que recorren rutas fijas para transportar materiales dentro de las fábricas de semiconductores, generalmente bajo supervisión humana

La Comisión Federal de Comunicaciones autorizó a Intel a operar robots de origen extranjero en sus plantas durante un año. (REUTERS/Dado Ruvic)
La Comisión Federal de Comunicaciones autorizó a Intel a operar robots de origen extranjero en sus plantas durante un año. (REUTERS/Dado Ruvic)
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La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos le otorgó a Intel una excepción por un año para que la fabricante de chips siga usando robots fabricados en el extranjero dentro de sus plantas, pese a una nueva prohibición federal sobre este tipo de dispositivos.

La agencia, conocida como FCC, publicó la orden el 22 de octubre de 2026 tras una solicitud de Intel presentada apenas seis días antes, el 16. La compañía pidió la excepción “por pura precaución”, ya que no tenía certeza de si sus vehículos quedaban alcanzados por la nueva norma.

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Los equipos en cuestión son vehículos guiados automáticamente que se desplazan sobre rieles o rutas predefinidas, casi siempre bajo la supervisión de un operador humano y que Intel utiliza para trasladar materiales dentro de sus fábricas de semiconductores.

La fábrica Fab 52 en Arizona forma parte de la estrategia de Intel para competir con firmas como TSMC y Samsung. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)
La fábrica Fab 52 en Arizona forma parte de la estrategia de Intel para competir con firmas como TSMC y Samsung. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Según Bloomberg News, este tipo de vehículos suele ser fabricado por empresas japonesas como Murata Machinery y Daifuku. Intel no reveló qué modelos específicos utiliza: esa información quedó en un anexo confidencial que acompañó su pedido ante la FCC.

Parte de esas fábricas, como la planta Fab 52 en Chandler, Arizona, son centrales en la apuesta de Intel por recuperar terreno en la manufactura de chips avanzados frente a rivales como TSMC y Samsung.

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La excepción otorgada a Intel vence en octubre de 2027, cuando la compañía deberá demostrar ante la FCC si consiguió reemplazar sus vehículos importados por equipos fabricados en Estados Unidos o si necesitará una nueva prórroga para mantener sus fábricas de chips funcionando sin interrupciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La excepción regulatoria otorgada a la compañía fabricante de chips concluirá en octubre de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Estados Unidos creó esta norma

La prohibición de la FCC apunta principalmente a modelos nuevos de robots móviles, como los humanoides y las aspiradoras robot, y todavía permite importar equipos ya aprobados previamente en Estados Unidos. La medida responde al papel de China como uno de los proveedores mundiales de robots y componentes robóticos.

La orden aclara, de todos modos, que los fabricantes no podrán introducir modificaciones mayores a esos equipos ya autorizados sin pasar antes por una nueva revisión regulatoria, un punto que generó dudas en empresas como Intel sobre el alcance real de la norma.

Intel sostuvo que no estaba claro si sus vehículos industriales entraban en esa categoría, pero prefirió pedir la excepción de todos modos. La FCC además la autorizó a realizar cambios de hardware, software y firmware necesarios para mantener los equipos en funcionamiento.

Figura humana hecha de circuitos cibernéticos que sostiene un microchip luminoso ante una bandera de Estados Unidos en código digital.
La fabricación completa de productos electrónicos en Estados Unidos elevará el costo de los teléfonos celulares en un 152%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa argumentó que esos robots son “críticos” para su producción de semiconductores en el país y que no existen alternativas fabricadas en Estados Unidos que cumplan sus requisitos técnicos. Una interrupción, advirtió, afectaría directamente la fabricación de chips.

El costo de la prohibición para la robótica de Estados Unidos

La industria robótica estadounidense en general todavía está lidiando con las consecuencias de la prohibición. Un distribuidor del sector, consultado por Ars Technica, dejó de importar robots humanoides chinos y abrió una planta propia de fabricación en Estados Unidos para reemplazarlos.

International Data Corporation proyectó una reducción del 58% en los ingresos por robots humanoides en Estados Unidos para 2030. (REUTERS/Isabel Infantes)
International Data Corporation proyectó una reducción del 58% en los ingresos por robots humanoides en Estados Unidos para 2030. (REUTERS/Isabel Infantes)

La consultora International Data Corporation proyectó que, de cara a 2030, la norma de la FCC podría reducir en un 58% los ingresos que las empresas estadounidenses esperaban obtener del despliegue de robots humanoides, en comparación con las estimaciones previas a la restricción.

Fabricar celulares y portátiles en Estados Unidos costaría hasta USD 230.000 millones

Según un informe de Consumer Technology Association, fabricar íntegramente en Estados Unidos los diez electrónicos de consumo más habituales requeriría entre 185.000 y 230.000 millones de dólares en inversión.

Consumer Technology Association planteó limitar la relocalización al ensamblaje final para contener el costo de los dispositivos. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Consumer Technology Association planteó limitar la relocalización al ensamblaje final para contener el costo de los dispositivos. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

La medida elevaría notablemente los costos de producción y los precios finales: un celular sería 152% más caro, una laptop 93% y un televisor 41%. El proyecto demandaría hasta 668.000 empleos adicionales y gran consumo eléctrico.

La asociación plantea como alternativa trasladar solo el ensamblaje final, conservando la importación de componentes. Esa opción costaría entre 16.000 y 19.000 millones, reduciría necesidades laborales y energéticas, y limitaría los aumentos de costos para consumidores estadounidenses.

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