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La hija de Ricardo Soulé compartió la última foto con su padre poco antes de su muerte junto a una carta conmovedora

Vicky Soulé publicó una selfie tomada en el sanatorio de Quilmes donde el fundador de Vox Dei pasó sus últimos días y la acompañó con un mensaje desde el alma

Vicky Soulé posteó la último foto junto a su padre
El posteo de Vicky Soulé con la última foto que se tomó junto a su padre, el músico Ricardo Soulé, poco antes de su muerte el 2 de octubre (Facebook Vicky Soulé)
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Un mate, una selfie y una sonrisa en medio de lo que nadie quiere vivir. Vicky Soulé compartió en sus redes sociales la que definió como la última foto que se tomó junto a su padre, Ricardo Soulé, —fundador de Vox Dei, fallecido el 2 de octubre a los 76 años— y la acompañó con un texto tan íntimo que se lee como una canción rota, una despedida que no termina de cerrarse.

La imagen fue tomada en el sanatorio de Quilmes donde el músico pasó sus últimas semanas. Vicky aparece sonriente en primer plano, con el pelo suelto y con un termo y un mate entre las manos; detrás, Ricardo Soulé se ve recostado, con una bandeja sobre la cama que ocupaba y un apósito en su brazo izquierdo. No era un buen momento, pero estaban juntos. Y para ella, eso bastaba. “Y esta Pa, nuestra última foto juntos. No estábamos pasándola bien, pero estábamos juntos y eso era todo lo que necesitábamos, éramos felices”, escribió al inicio de la publicación, que acumuló miles de reacciones.

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“Me quedé en el último beso”, el mensaje con el que Vicky detuvo el tiempo

Lo que siguió fue un recorrido por cada gesto, cada instante compartido en la despedida, como si las palabras pudieran frenar lo inevitable. “Me quedé ahí, se detuvo el tiempo, el todo: me quedé en el último beso”, expresó la cantante, compositora y productora que heredó de su padre la vocación por la música.

Cada línea del texto funcionó como un intento de aferrarse a lo que ya no está. “Me paralicé en el último abrazo, me quedé muda con la última palabra, me detuve en la última risa, me congelé en el último llanto, me fijé en la última charla, me bloqueé en la última promesa, me inmovilicé en la última mirada, me frené en la caricia final, la última vez”, enumeró Vicky, como si nombrar cada momento fuera la única forma de que no se desvaneciera del todo.

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El cierre del mensaje trazó un contraste entre un mundo que sigue funcionando y un duelo que lo paraliza todo. “(Creo) que para el resto del mundo, la tierra sigue girando / (Supongo) que para el resto del mundo, el tiempo sigue corriendo / (Imagino) que para el resto del mundo el sol sigue brillando”, escribió, antes de llegar al párrafo final: “Pero yo me fui con vos. Inseparable. Indivisible. Una tristeza imposible”. Definió su propio texto como una “triste canción del recuerdo”. Para acompañar la publicación, Vicky eligió de fondo “Triste”, un tema compuesto e interpretado por su padre e incluido en el disco solista Buddy Middler, como si la propia música de Ricardo Soulé fuera la única banda sonora posible para este recuerdo tan especial.

Los hijos de Ricardo Soulé recordaron a su padre y los despidieron con emotivas palabras
Los hijos de Ricardo Soulé recordaron a su padre y los despidieron con emotivas palabras (Instagram)

“Mi corazón está destrozado”, las primeras palabras de los hijos tras la muerte de Ricardo Soulé

La publicación se sumó a los mensajes que los hijos del músico compartieron desde que se conoció la noticia. Victoria —la menor de los cinco hermanos, de 45 años— había sido la primera en pronunciarse, apenas dos horas después de que trascendiera el fallecimiento. Eligió entonces una foto al aire libre junto a su padre y le habló directamente: “Mi papá, mi papito, mi sol, me muero con vos. Mi corazón está destrozado. No puedo aguantar tanto dolor. Pero mi amor por vos es tan grande y tu amor por mí es tan inmenso, que voy a vivir y a seguir por vos. Aunque hoy no me imagino cómo”.

Más tarde, en otra publicación, lo recordó como la luz que le enseñó todo: “Te amo papá, sos mi maestro, mi sol. Sos la música y sos todas las mañanas del mundo. Te llevo por siempre en mí, pero también te llevaste al cielo una parte de mí”, escribió, y firmó como “tu hijita, tu Vickyta”, según recogió Clarín.

Gabriel, otro de los hijos, también recurrió a Instagram para despedirlo. Compartió un retrato en blanco y negro de Buenos Aires, fechado en 1979: él de pie, Ricardo sentado, los dos con los brazos cruzados. “Pá, te voy a extrañar. Gracias por la música y por el amor. Gaby”, fue su mensaje. Victoria le dejó un comentario breve y contundente: “Él y su otro él”.

Vox Dei años 70 portada
La formación más clásica de Vox Dei como trío: Willy Quiroga, Ricardo Soulé y Rubén Basoalto (Crédito: archivo personal VAP)

Quilmes despidió a uno de sus hijos más célebres

El comunicado oficial de la familia, difundido desde la cuenta del músico, había dado a conocer la noticia con un mensaje colectivo: “Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna”. Allí precisaron que el fundador de Vox Dei “se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia”.

Según había confirmado Vicky, Ricardo Soulé falleció el viernes 2 de octubre a las 6:43 de la mañana. La cantante contó que lo tomaron de la mano y estuvieron con él hasta el último suspiro. El músico permanecía internado en un sanatorio de Quilmes tras haber anunciado, el 11 de septiembre, que haría una pausa en sus presentaciones por un problema de salud. “Tengo toda la fe puesta en Dios”, había expresado entonces, mientras pedía privacidad.

Los restos de Ricardo Soulé fueron velados en la Casa de las Culturas de Quilmes, ubicada en el Pasaje Papa Francisco (ex Rivadavia) 383, en el corazón de la ciudad donde nació el 15 de marzo de 1950 y donde construyó una carrera de casi seis décadas. Con Vox Dei grabó La Biblia en 1971 —la primera ópera rock argentina— y compuso “Presente (El momento en que estás)”, una canción que atravesó generaciones. En esa misma ciudad, su hija le dedicó un mate, una selfie y las palabras más difíciles de su vida.

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