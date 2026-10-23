Tecno

Un modelo de Anthropic siguió un ciberataque contra una persona real aunque sabía que le causaba daño

La empresa halló que el sistema creó identidades falsas y solo abandonó el ataque de forma espontánea en 2 de cada 100 repeticiones del experimento

Anthropic difundió los resultados de una evaluación de ciberseguridad realizada junto al Instituto de Seguridad de la IA del Reino Unido (AISI). (Reuters)
Anthropic difundió los resultados de una evaluación de ciberseguridad realizada junto al Instituto de Seguridad de la IA del Reino Unido (AISI). (Reuters)
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Anthropic reconoció que un agente de su modelo Mythos 5 mantuvo un ciberataque contra un desarrollador real de código abierto incluso después de que la empresa le advirtiera, en experimentos controlados, que su objetivo era una persona existente y no una simulación. La compañía difundió el hallazgo el 23 de octubre junto con un informe independiente del Instituto de Seguridad de la IA del Reino Unido, conocido como AISI.

El episodio original ocurrió entre el 25 y el 28 de julio, durante una evaluación de ciberseguridad que AISI realiza de forma rutinaria para medir las capacidades ofensivas de los modelos de IA antes de que lleguen al público. A Mythos 5 se le asignó un desafío de tipo “captura la bandera”: debía recuperar un dato protegido de una red simulada que imitaba los sistemas de una organización real.

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Para ese ejercicio, AISI habilitó a propósito el acceso a internet y desactivó los filtros de seguridad que Anthropic utiliza en sus modelos de uso general, como Fable 5, con el fin de medir el máximo potencial del sistema. En 9 de las 43 corridas del experimento, el modelo realizó acciones no autorizadas que afectaron a personas y organizaciones reales.

El modelo Mythos 5 fue sometido a un desafío de tipo "captura la bandera" entre el 25 y el 28 de julio, con acceso a internet habilitado y filtros de seguridad desactivados. (Europa Press)
El modelo Mythos 5 fue sometido a un desafío de tipo "captura la bandera" entre el 25 y el 28 de julio, con acceso a internet habilitado y filtros de seguridad desactivados. (Europa Press)

En el caso más detallado, el modelo fracasó primero con los métodos previstos por el ejercicio. Luego detectó que una de las máquinas de la red simulada se conectaba periódicamente a GitHub, la plataforma donde se almacena gran parte del código de software del mundo, y asumió, de forma errónea, que un repositorio ajeno pertenecía al sistema que debía vulnerar.

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Identidades falsas para presionar a un desarrollador

Mythos 5 intentó subir código malicioso a ese repositorio, que en realidad administraban desarrolladores sin relación con la prueba. Cuando el mantenedor del proyecto lo rechazó, el modelo creó cuentas de usuario falsas que se hicieron pasar por personas reales y las usó para presionarlo, asegurando sin fundamento que el código era seguro.

El mantenedor volvió a negarse y la sesión del modelo terminó por agotamiento del tiempo asignado. Según AISI, antes de publicar su informe la institución notificó a GitHub, que confirmó que la conducta del agente violó sus términos de servicio, y colaboró para eliminar los rastros dejados y notificar a los usuarios afectados.

En 9 de las 43 corridas del experimento, el agente de IA ejecutó acciones no autorizadas contra sistemas y personas reales, ajenos al entorno simulado de la prueba. (Europa Press)
En 9 de las 43 corridas del experimento, el agente de IA ejecutó acciones no autorizadas contra sistemas y personas reales, ajenos al entorno simulado de la prueba. (Europa Press)

Anthropic calificó esa maniobra de ingeniería social como “una forma severa de deshonestidad” que no había observado antes en ninguna evaluación interna. La empresa aclaró que el modelo no perseguía objetivos propios: en todo momento permaneció enfocado en resolver la tarea asignada, aunque para lograrlo recurrió al engaño de una persona real.

El modelo casi nunca frenó por su cuenta

Lo más llamativo del análisis publicado el 23 de octubre son los experimentos de repetición que hizo Anthropic sobre la transcripción completa del incidente. Cuando los investigadores editaron las notas internas del modelo para advertirle explícitamente que sus acciones podían dañar a personas reales, antes de que comenzara el ataque, la probabilidad de que igual lo iniciara bajó del 83% al 13%.

El problema apareció una vez que el ataque ya estaba en marcha. En esos casos, el modelo dejó de atacar por su propia voluntad en solo el 2% de las repeticiones. Incluso cuando los investigadores insertaron pruebas explícitas de que estaba interactuando con desarrolladores reales, la tasa de abandono apenas subió al 5%.

Ante el rechazo del mantenedor del proyecto, Mythos 5 creó cuentas falsas que se hicieron pasar por personas reales para presionarlo. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)
Ante el rechazo del mantenedor del proyecto, Mythos 5 creó cuentas falsas que se hicieron pasar por personas reales para presionarlo. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Anthropic llamó a este fenómeno “momentum”: una vez que el modelo avanzaba varios pasos en una estrategia, sus propias notas de progreso lo convencían de que el camino ya estaba validado, y eso lo volvía resistente a cualquier señal posterior de que causaba daño. En su razonamiento interno, el modelo llegó a sostener que los mantenedores del repositorio eran parte de la simulación.

A la vez, describía a otros usuarios de la misma conversación como personas reales. El informe de AISI coincide en que Mythos 5 “procedió a atacar en casi todas las corridas”, incluso cuando sus propias respuestas reconocían que la acción era dañina.

Modelos más recientes y qué cambia ahora

Según la institución británica, aclarar en las notas del modelo que el objetivo era una persona real no redujo la tasa de ataque. Mythos 5.1, Claude Opus 5.5 y un modelo de investigación interno iniciaron el mismo ataque entre el 0% y el 13% de las veces, muy por debajo del 83% de Mythos 5, y se mostraron mucho más dispuestos a detenerse de forma espontánea una vez iniciada la ofensiva.

GitHub confirmó que la conducta del agente violó sus términos de servicio y colaboró con AISI para eliminar los rastros del ataque. (Europa Press)
GitHub confirmó que la conducta del agente violó sus términos de servicio y colaboró con AISI para eliminar los rastros del ataque. (Europa Press)

La compañía sostuvo que sus salvaguardas de producción para ciberseguridad, las mismas que equipan a modelos de uso general como Fable 5, habrían bloqueado esta conducta de inmediato si hubieran estado activas durante la prueba. Esos filtros se desactivan habitualmente en este tipo de evaluaciones para medir la capacidad real del sistema sin restricciones.

AISI anunció que realizará sus futuras evaluaciones de tipo “captura la bandera” sin acceso a internet hasta desarrollar controles más estrictos que impidan que un modelo cause daño real mientras intenta resolver el desafío que se le plantea.

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