Rosario Ortega reveló cómo tomaron Palito y Evangelina Salazar la separación de su hijo Emanuel y Julieta Prandi

La hija de Palito hizo referencia a la separación de la pareja y le respondió a su excuñada (Video: Intrusos-América TV)

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A menos de un mes de haberse casado y tras seis años de relación, la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi sigue generando repercusiones en el entorno familiar, en especial luego de que la conductora radial regresará al país y hablará largo y tendido acerca del duelo que atraviesa. Rosario Ortega, hermana del músico, habló por primera vez sobre la ruptura en Intrusos (América TV) y, aunque evitó entrar en detalles sobre los motivos de la misma, dejó en claro que la familia está al lado de Emanuel en este momento difícil.

Consultada por un cronista del programa, Rosario fue tajante al marcar los límites de lo que estaba dispuesta a compartir públicamente. “Ya lo dijimos todos de muchas maneras y es que no es nuestro tema ese. Y lo que tengamos que hablar importante no lo vamos a hablar en una cámara, lo vamos a hablar con mi hermano, que es la persona que nos importa”, afirmó.

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Sobre el estado anímico de Emanuel, su hermana contó que lo vio recientemente con motivo de una doble celebración: el Día de la Madre y el cumpleaños del cantante, que coinciden en la misma fecha. “Lo vi para el Día de la Madre y para su cumpleaños, que fue el mismo día, y la pasamos muy bien en un asado”, relató.

El posteo que compartió Julieta para dar a conocer su separación de Emanuel (Instagram)

Cuando el cronista le señaló que en sus últimas apariciones se lo había notado triste y cabizbajo, Rosario no esquivó la observación, pero prefirió destacar la fortaleza de su hermano. “Él es fuerte y va a hacer lo que tenga que hacer y se va a recuperar. Es un mal momento, como puede tener cualquiera. Todos pasamos por cosas así, nada más que cuando estás tan expuesto, bueno, es una lástima”, reconoció.

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La cantante también se refirió al impacto que la situación tuvo en sus padres, Ramón “Palito” Ortega y Evangelina Salazar. “Un padre cuando un hijo no está bien, es totalmente natural que se preocupe, pero están bien, lo estamos acompañando”, señaló. Y agregó: “Me parece que hay que atravesarlo de una manera lo mejor posible y listo”.

En otro tramo de la entrevista, el cronista mencionó que a Prandi le había molestado que Josefina Lynch diera detalles sobre la situación de pareja, incluido el dato de que Emanuel habría pasado tres días en el estudio de grabación y no sólo uno. La actriz reconoció que la crisis venía de antes: “Probablemente, porque algo así no puede terminar con todo. Algo más había. No lo sabemos, son temas de pareja”, admitió.

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Sin embargo, defendió la trayectoria profesional de su hermano y la calidad del estudio en cuestión. “Es un estudio muy serio y mi hermano es una persona muy seria. No estaría bueno, porque es meterse también con el trabajo de las personas”, sostuvo. Y cerró: “Él trabaja muy bien y el estudio también, y el estudio está buenísimo, por eso se usa tanto para filmar y todo. No tengo ni idea cual fue el arreglo con esta chica”.

Qué había dicho Julieta Prandi al volver al país

La animadora se refirió a las versiones de infidelidad y habló de las mujeres con las que el cantante fue vinculado (Video: LAM/ América TV)

El jueves por la noche, Julieta llegó luego de unos días en Brasil, que estaban pensados para su luna de miel, consultada por el cronista Fede Flowers sobre la versión de Lynch, Prandi confirmó que había tomado conocimiento del relato pese a estar de vacaciones. “La escuché. Imposible no hacerlo, sí. Fue tan clara y tan detallista que de hecho me terminé enterando que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”, expresó la conductora, filosa.

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Sobre ese punto, Prandi evitó profundizar en los detalles de la relación entre Ortega y la joven y remarcó que prefería no opinar sobre terceros involucrados en la situación. “No me interesa hablar de nadie más. Creo que, nada, él y yo sabemos lo que pasó, sabemos que estuvo mal”, sostuvo, al tiempo que dejó en claro su postura frente a la exposición pública que tomó el supuesto affaire. “Yo creo que tenía muchas ganas de salir a dar detalles, pero está perfecto, es un tema de ella. En definitiva, ella a mí no me debe nada, ni respeto ni nada. No la conozco, no puedo hablar”.

Sobre el vínculo con la familia del cantante, la conductora optó por no profundizar en las versiones que circularon acerca de una mala relación con los miembros del clan Ortega, que tomaron más fuerza luego de que no asistieran al casamiento. “No sabía que me había casado con tanta gente. Todos los que salieron a opinar y a distorsionar los hechos que no conocen en realidad, y tampoco conocen la intimidad de la pareja ni cómo éramos nosotros y mucho menos me conocen a mí, les mando mucho amor y les deseo mucha suerte”, sostuvo.

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