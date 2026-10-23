Honduras: Lluvias inundan calles de Puerto Cortés y dificultan el paso de vehículos en varios sectores

Las inmediaciones de la cancha El Arenal, en el barrio El Porvenir, reportaron dificultades por las precipitaciones. El callejón Nely Brocato también figura entre los sectores afectados por las lluvias. (Foto: Cortesía redes sociales)

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Las lluvias registradas durante la mañana de este viernes provocaron inundaciones en diferentes sectores de Puerto Cortés, en el departamento de Cortés, donde las acumulaciones de agua dificultaron la circulación de vehículos y generaron complicaciones para los conductores que transitaban por calles y carreteras del municipio.

Entre los puntos afectados figuran la segunda avenida de Puerto Cortés, las inmediaciones de la cancha El Arenal, en el barrio El Porvenir, y el callejón Nely Brocato.

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En estos sectores se reportaron calles anegadas y dificultades para movilizarse, mientras las precipitaciones continuaban afectando distintas zonas del norte de Honduras.

Uno de los tramos que presentaba mayores complicaciones era la carretera a la altura del peaje, donde las condiciones de la vía impedían el paso de motocicletas y vehículos livianos, según los reportes difundidos durante la mañana.

Las imágenes compartidas desde las zonas afectadas mostraron calles cubiertas de agua, automotores avanzando con dificultad y sectores residenciales donde las acumulaciones alcanzaban los accesos de algunas viviendas.

En algunos sectores residenciales, el agua acumulada alcanzó los accesos de viviendas. Copeco reportó lluvias moderadas en Puerto Cortés y precipitaciones débiles en otros municipios de la zona norte. (Foto: Cortesía redes sociales)

Las condiciones representan un riesgo para quienes necesitan desplazarse por el municipio, especialmente en los puntos donde el nivel del agua dificulta distinguir los límites de la calzada o evaluar la profundidad de las acumulaciones.

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La situación registrada en Puerto Cortés se produjo en medio de una jornada de precipitaciones que también alcanzó otros municipios de la zona norte del país.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a las 7:45 de la mañana de este viernes se registraban lluvias de intensidad moderada en Puerto Cortés.

En contraste, en San Pedro Sula, Choloma, La Lima y Omoa se reportaban precipitaciones débiles durante el mismo periodo.

La institución también informó sobre lluvias en Tela, La Ceiba y Trujillo, donde las precipitaciones se mantenían en niveles débiles.

Las lluvias de este viernes provocaron inundaciones en diferentes sectores de Puerto Cortés, Cortés. La segunda avenida de Puerto Cortés figura entre los puntos afectados por las acumulaciones de agua. (Foto: Cortesía redes sociales)

Además, Copeco reportó lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en distintas áreas de los departamentos de Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía.

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El agua acumulada puede ocultar baches, desniveles y otros obstáculos que dificultan la conducción. Asimismo, cuando el pavimento está mojado, los neumáticos pierden adherencia y el vehículo necesita más distancia para detenerse.

En el caso de las motocicletas, el riesgo aumenta por la posibilidad de perder estabilidad al circular sobre superficies resbaladizas o atravesar zonas donde el nivel del agua impide identificar las condiciones del camino.

Ante las condiciones meteorológicas, Copeco recomendó a la población mantener las medidas de prevención y prestar especial atención a los lugares donde las lluvias puedan provocar acumulaciones de agua.

La carretera a la altura del peaje presentaba condiciones que dificultaban el paso de motocicletas y vehículos livianos. Las imágenes difundidas durante la mañana mostraron calles anegadas y vehículos avanzando con dificultad. (Foto: Cortesía redes sociales)

La institución también instó a los conductores a circular con precaución por los tramos carreteros afectados y evitar cruzar vados, quebradas o ríos cuando presenten incrementos en sus niveles.

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Las autoridades advierten sobre la importancia de no subestimar las corrientes de agua, debido a que incluso los cruces que habitualmente parecen transitables pueden volverse peligrosos después de las precipitaciones.

Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) difundió recomendaciones dirigidas a los conductores que circulan por las carreteras del Valle de Sula, ante las precipitaciones que afectan la región.

En Puerto Cortés, las acumulaciones de agua reportadas durante la mañana obligan a los conductores a evaluar las condiciones de las calles antes de desplazarse, particularmente en la carretera a la altura del peaje y en los sectores donde se ha advertido sobre dificultades para el paso de vehículos livianos.

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