El BCRA ya compró más de USD 1.200 millones en octubre y las reservas se consolidan por encima de los USD 50.000 millones

El BCRA acumula compras por casi USD 16.000 millones en lo que va del año. (Foto: Reuters)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió USD 42 millones este viernes y superó los USD 1.200 millones en lo que va de octubre. En tanto, las reservas internacionales brutas se consolidan por encima de los 50.000 millones de dólares.

Desde que comenzó la cuarta fase del programa monetario, en enero de 2026, el Banco Central acumuló compras por USD 15821 millones, tanto dentro como fuera del mercado cambiario. El monto ya rebasa en más de un 50% la meta anual de USD 10.000 millones contemplada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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De hecho, el Gobierno prevé finalizar el año con adquisiciones próximas a los USD 20.000 millones, con el objetivo de reforzar el poder de intervención ante eventuales presiones sobre el dólar en 2027.

El ritmo de compras tomó impulso tras el cierre de septiembre. Esta semana, el organismo encabezado por Santiago Bausili sumó 270 millones de dólares. Cabe destacar que la semana previa, la entidad había incorporado USD 642 millones, el mayor registro semanal desde mediados de julio. En lo que va de octubre, el saldo alcanza USD 1.253 millones, casi tres veces el volumen comprado durante septiembre.

Septiembre había mostrado una menor participación oficial: las adquisiciones llegaron a USD 473 millones, el menor nivel mensual de 2026. En agosto, el Banco Central había comprado USD 768 millones; en julio, USD 2.162 millones. La secuencia previa incluyó USD 1.418 millones en junio, USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

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La disponibilidad de divisas aumentó por las liquidaciones del sector agroexportador, que en el transcurso del año superaron los USD 22.000 millones. También aportaron las exportaciones energéticas, impulsadas por la suba del precio internacional del crudo a raíz de la guerra en Medio Oriente.

A ese flujo se sumaron las colocaciones de deuda externa de provincias y empresas argentinas. Según cálculos oficiales, esas emisiones superaron los USD 20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término. Los recursos ingresaron a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que elevó la oferta de dólares disponible para las operaciones del Central.

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En tanto, las reservas internacionales brutas se ubicaron en USD 50.203 millones este viernes, lo que se traduce en un leve incremento de USD 37 millones respecto a la jornada anterior.

Volvió a subir el dólar

El dólar mayorista extendió este viernes su racha alcista con una sexta rueda consecutiva de subas, aunque de magnitud acotada. La evolución del tipo de cambio sugiere un esquema similar a un nuevo crawling peg, en un contexto en el que la inflación anual todavía supera el 33% y el dólar oficial mantiene un atraso relativo frente a los precios.

En el segmento mayorista, la divisa avanzó $1,50, equivalente a 0,1%, hasta los $1.529,50, un nuevo récord nominal. El mercado de contado operó USD 565,4 millones, un volumen elevado para el cuarto trimestre, cuando suele reducirse la liquidación de exportaciones del sector agropecuario.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el límite superior de la banda cambiaria en $1.943,56. De este modo, el tipo de cambio oficial se ubicó $414,06, o 27,1%, por debajo del techo previsto para el régimen de flotación administrada.

Durante octubre, el dólar mayorista acumuló un incremento de $12,50, equivalente a 0,8%. En el transcurso de 2026, la suba llega a $74,50, o 5,1%, mientras que en los últimos 12 meses avanzó $50,50, un 3,4%.

Las cotizaciones financieras también cerraron al alza y marcaron máximos nominales. El contado con liquidación (CCL) terminó en $1.562, mientras que el dólar MEP alcanzó los $1.556, ambos con aumentos cercanos a $5.

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El dólar minorista permaneció en $1.550 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de la semana, el billete registró un avance de $15, equivalente a 1%. El BCRA precisó que el promedio en las entidades financieras fue de $1.549,77 para la venta y $1.496,32 para la compra.

El dólar blue, en tanto, se mantuvo en $1.565. En la semana, acumuló una suba de $10, o 0,7 por ciento.