Economía

El BCRA ya compró más de USD 1.200 millones en octubre y las reservas se consolidan por encima de los USD 50.000 millones

La autoridad monetaria sumó USD 270 millones esta semana y apunta a llegar a los USD 20.000 millones en lo que resta del año

El BCRA acumula compras por casi USD 16.000 millones en lo que va del año. (Foto: Reuters)
El BCRA acumula compras por casi USD 16.000 millones en lo que va del año. (Foto: Reuters)
Guardar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió USD 42 millones este viernes y superó los USD 1.200 millones en lo que va de octubre. En tanto, las reservas internacionales brutas se consolidan por encima de los 50.000 millones de dólares.

Desde que comenzó la cuarta fase del programa monetario, en enero de 2026, el Banco Central acumuló compras por USD 15821 millones, tanto dentro como fuera del mercado cambiario. El monto ya rebasa en más de un 50% la meta anual de USD 10.000 millones contemplada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

PUBLICIDAD

De hecho, el Gobierno prevé finalizar el año con adquisiciones próximas a los USD 20.000 millones, con el objetivo de reforzar el poder de intervención ante eventuales presiones sobre el dólar en 2027.

El ritmo de compras tomó impulso tras el cierre de septiembre. Esta semana, el organismo encabezado por Santiago Bausili sumó 270 millones de dólares. Cabe destacar que la semana previa, la entidad había incorporado USD 642 millones, el mayor registro semanal desde mediados de julio. En lo que va de octubre, el saldo alcanza USD 1.253 millones, casi tres veces el volumen comprado durante septiembre.

Septiembre había mostrado una menor participación oficial: las adquisiciones llegaron a USD 473 millones, el menor nivel mensual de 2026. En agosto, el Banco Central había comprado USD 768 millones; en julio, USD 2.162 millones. La secuencia previa incluyó USD 1.418 millones en junio, USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

PUBLICIDAD

La disponibilidad de divisas aumentó por las liquidaciones del sector agroexportador, que en el transcurso del año superaron los USD 22.000 millones. También aportaron las exportaciones energéticas, impulsadas por la suba del precio internacional del crudo a raíz de la guerra en Medio Oriente.

A ese flujo se sumaron las colocaciones de deuda externa de provincias y empresas argentinas. Según cálculos oficiales, esas emisiones superaron los USD 20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término. Los recursos ingresaron a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que elevó la oferta de dólares disponible para las operaciones del Central.

En tanto, las reservas internacionales brutas se ubicaron en USD 50.203 millones este viernes, lo que se traduce en un leve incremento de USD 37 millones respecto a la jornada anterior.

Volvió a subir el dólar

El dólar mayorista extendió este viernes su racha alcista con una sexta rueda consecutiva de subas, aunque de magnitud acotada. La evolución del tipo de cambio sugiere un esquema similar a un nuevo crawling peg, en un contexto en el que la inflación anual todavía supera el 33% y el dólar oficial mantiene un atraso relativo frente a los precios.

En el segmento mayorista, la divisa avanzó $1,50, equivalente a 0,1%, hasta los $1.529,50, un nuevo récord nominal. El mercado de contado operó USD 565,4 millones, un volumen elevado para el cuarto trimestre, cuando suele reducirse la liquidación de exportaciones del sector agropecuario.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el límite superior de la banda cambiaria en $1.943,56. De este modo, el tipo de cambio oficial se ubicó $414,06, o 27,1%, por debajo del techo previsto para el régimen de flotación administrada.

Durante octubre, el dólar mayorista acumuló un incremento de $12,50, equivalente a 0,8%. En el transcurso de 2026, la suba llega a $74,50, o 5,1%, mientras que en los últimos 12 meses avanzó $50,50, un 3,4%.

Las cotizaciones financieras también cerraron al alza y marcaron máximos nominales. El contado con liquidación (CCL) terminó en $1.562, mientras que el dólar MEP alcanzó los $1.556, ambos con aumentos cercanos a $5.

El dólar minorista permaneció en $1.550 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de la semana, el billete registró un avance de $15, equivalente a 1%. El BCRA precisó que el promedio en las entidades financieras fue de $1.549,77 para la venta y $1.496,32 para la compra.

El dólar blue, en tanto, se mantuvo en $1.565. En la semana, acumuló una suba de $10, o 0,7 por ciento.

Temas Relacionados

Banco CentralBCRAReservasDólarSantiago BausiliBandas cambiariasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los bancos proyectan una mayor demanda de crédito por parte de las familias pese a la mora en niveles récord

La expectativa para el último trimestre alcanza a hipotecas, tarjetas y préstamos al consumo, aunque las entidades no anticipan una flexibilización general de los requisitos de aprobación

Los bancos proyectan una mayor demanda de crédito por parte de las familias pese a la mora en niveles récord

Jornada financiera: las acciones argentinas rebotaron hasta 6% en Wall Street, pero el riesgo país volvió a subir

Los ADR bancarios lideraron la recuperación pese a la rueda negativa en EEUU. Los bonos cayeron 0,2% y el índice de JP Morgan se mantuvo en máximos del último año sobre los 700 puntos. El BCRA compró USD 42 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones argentinas rebotaron hasta 6% en Wall Street, pero el riesgo país volvió a subir

El dólar terminó la semana con nuevo récord nominal tras seis alzas consecutivas

La divisa mayorista avanzó a $1.529,50, con un volumen cercano a los USD 600 millones. Al público siguió a $1.550 para la venta en el Banco Nación

El dólar terminó la semana con nuevo récord nominal tras seis alzas consecutivas

El Gobierno destraba el acuerdo automotriz con México: qué vehículos podrán volver a importarse sin arancel

Después de un año con las tratativas casi paralizadas, una reunión en Estados Unidos allanó el camino y ambos Gobiernos acercaron posiciones. Sería por cinco años y podría firmarse la semana próxima

El Gobierno destraba el acuerdo automotriz con México: qué vehículos podrán volver a importarse sin arancel

Menos demanda: la automotriz que vende las marcas FIAT, Peugeot y Citroën parará su planta de Córdoba por siete semanas

En la fábrica de Ferreyra se producen el Fiat Cronos y las pickup Titano y Ram Dakota. Las dos camionetas serán los vehículos que cesarán mientras el Cronos continúará tras el receso habitual.

Menos demanda: la automotriz que vende las marcas FIAT, Peugeot y Citroën parará su planta de Córdoba por siete semanas

DEPORTES

Tras confirmarse que será penalizado, Franco Colapinto afronta la segunda práctica del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Tras confirmarse que será penalizado, Franco Colapinto afronta la segunda práctica del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Sarmiento enfrenta a Gimnasia en La Plata en el inicio de la fecha 14 del Torneo Clausura

El “ambicioso” plan que impulsa la Fórmula 1 y provocaría un cambio drástico en los monoplazas

Polémica por el “gol fantasma” de Cristiano Ronaldo que le permitió dar un paso más rumbo a los 1.000 tantos

Con un show de goles de Mercedes Diz, Argentina superó 5-1 a Marruecos y firmó una histórica clasificación en el Mundial Sub 17 femenino

TELESHOW

La historia de Serú Girán, la banda que cambió el rock argentino: innovación, masividad y censura en plena dictadura

La historia de Serú Girán, la banda que cambió el rock argentino: innovación, masividad y censura en plena dictadura

El descargo de Emanuel Ortega tras la palabra de Julieta Prandi: “Mi vínculo terminó, pero las formas no fueron como quería”

Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre de 100 años por maltrato: “No tuvo reparo en cachetearla y empujarla”

Rosario Ortega reveló cómo tomaron Palito y Evangelina Salazar la separación de su hijo Emanuel y Julieta Prandi

La sorprendente reacción de la hija de Hernán Casciari cuando la consultaron por las denuncias contra su padre

INFOBAE AMÉRICA

‘En mi vida hubiera pensado meterme aquí’: Muralistas cambian marcas de las pandillas por arte en un barrio de El Salvador

‘En mi vida hubiera pensado meterme aquí’: Muralistas cambian marcas de las pandillas por arte en un barrio de El Salvador

Francia desplegó 70.000 agentes para contrarrestar las protestas del sábado

Estados Unidos vincula la minería china en Nicaragua con presión fronteriza sobre Costa Rica

Panamá llama a fortalecer las políticas sociales para enfrentar la pobreza y construir sociedades más resilientes

Panamá enfrenta un déficit de recaudación de casi $1,000 millones al cierre de agosto de 2026