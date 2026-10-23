El trasfondo de la nueva jugada de Bullrich: cuáles son las chances de que se produzca su "Plan B"

La senadora Patricia Bullrich (REUTERS)

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Hace meses que Patricia Bullrich viene publicando videos que tienen un propósito comunicacional pensado hasta el más mínimo detalle, tanto por el momento en el que se lanza como por los elementos que se muestran y los que no. Ayer por la tarde reunió a cinco dirigentes de su círculo más chico en el Senado y decidió proceder con una nueva jugada. En ese instante difundió en redes una foto suya con el texto “se vienen cositas”. Ese anuncio no tardó en concretarse: este viernes por la mañana publicó un sugerente video que volvió a poner interrogantes sobre su futuro político.

El video de 28 segundos juega con diferentes tomas. Un plano aéreo del Palacio del Congreso, un paneo del recinto del Senado, la banca en la que se sienta, la silla de la Presidencia de la Cámara (ocupada por el Vicepresidente de la Nación) y, hacia el final, solo aparece la mismísima Bullrich. “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”, figura como descripción del video.

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“Hasta ahí pensaba que era otro de los videos que suele hacer, aunque me pareció que faltaba algo”, reconoció un importante legislador de La Libertad Avanza, que se enteró más tarde que la clave de todo ese montaje estaba en la música de fondo, la versión instrumental de “Es un secreto”, el clásico de reggaetón del dúo puertorriqueño Plan B. Muchos de quienes se enteraron por las redes de la existencia de esa canción, terminaron sacándose el sombrero por la elección.

La alusión al dúo Plan B remite a lo que sucedía en los albores de la administración de Mauricio Macri, cuando su popularidad se desdibujaba al calor de la crisis económica y había integrantes del PRO que impulsaban un Plan V, en referencia a una eventual candidatura de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Esto no quiere decir que haya una correlación con el panorama político-económico actual, pero la elección es sugerente.

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Quienes están cerca de Javier Milei afirman que no hay un panorama similar y que la nueva movida comunicacional de la senadora configura “otra de muchas”. “Me parece que está muy bien, está en línea con lo que viene expresando con algunos gestos particulares”, agrega otro funcionario. Al igual que en los casos anteriores, la Casa Rosada eligió no recoger el guante.

El sugestivo video de Bullrich

Esta saga de videos comenzó en febrero cuando celebró la media sanción de la reforma laboral con un clip musicalizado con “Vogue”, de Madonna. En junio recurrió a “Se dice de mí”, de Tita Merello, en la versión de La Joaqui, tras diferenciarse de Milei por el pliego de una jueza federal. En septiembre sacudió los despachos de la Casa Rosada con “No me importa”, de Lali Espósito, luego de denunciar que el Gobierno le había ocultado cambios en materia de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

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¿Cuál fue el sentido comunicacional de este nuevo video? Los estrategas de la senadora reconocen que el posteo especulativo de ayer tuvo la intención de poner el foco sobre la siguiente acción que iban a realizar. “Transmite el rol que tiene Patricia, su trabajo en el Senado y que es una dirigente que se planta”, explican. Bullrich también modificó su foto de perfil esta mañana. Se la ve con el mismo look que en el video. Su descripción de usuario solo dice “Senadora Nacional por CABA”. Ninguna alusión a La Libertad Avanza.

También afirman que hay un sentido político más determinante. En cierta manera, afirman, es un lanzamiento a un cargo que todavía no está decidido. “Ella dice que va a estar en el lugar donde la gente le diga”, sugieren. No niegan que pueda ser la Presidencia, la Vicepresidencia o su vigencia en el Senado. Agregan que habrá una pausa y que no se publicarán nuevos videos por el momento. “Tal vez otro antes de que termine el año”, convalidaba, en tono socarrón, una figura de su entorno.

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En el bullrichismo están muy atentos a los vientos que soplan de distintas latitudes, y su principal líder afirmó en múltiples oportunidades que no dio de baja su intención de competir para la Presidencia. Los oficialistas que creen que lo puede hacer afirman que la condición indispensable es que Milei se deteriore de una manera rotunda en los sondeos. “No existe lanzarse si no hay agua en la pileta”, afirma un estratega.

El clip, sin una sola palabra de la senadora de La Libertad Avanza, se difundió apenas un día después de su paso por el programa Infobae a las 9, donde la exministra de Seguridad dejó una de las frases más comentadas de la jornada: “Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”.

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Quienes la acompañan de manera casi diaria afirman que “no se va a presentar como candidata a Presidenta solo porque se lo pidan cuatro gobernadores o dos empresarios importantes”. Para ese entorno resulta indispensable que exista un correlato con las encuestas y el momento político. En las entrevistas que brindó en las últimas semanas se mostró en favor de que reelija “el modelo”, sin hacer mención puntual de Milei. Si su presentación no tiene un sentido político y facilita abiertamente las posibilidades de una vuelta del peronismo, no habrá atisbo para moverse.

Javier Milei y Patricia Bullrich

El tema del dúo integrado por Chencho Corleone y Maldy -ampliamente conocidos por temas como Candy, Fanática Sensual, Choca y Mi Vecinita- abre con la frase “Será cuestión de tiempo... De un lugar, de un momento...” y continúa con “conozco tu debilidad”. Más de un perspicaz dirigente del oficialismo especula con que esa última parte marida perfecto con la incertidumbre económica, evidenciada en la suba del Riesgo País a niveles superiores a los 700 puntos básicos.

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Los detractores de la senadora nacional basan sus críticas en que, justamente, ese momento político para lanzarse “no existe ni va a existir”. Así, consideran que Bullrich genera especulación e incertidumbre política con una eventual candidatura cuando “en realidad lo que está haciendo es negociar poder para posicionarse como compañera de fórmula de Javier Milei para 2027 y buscar lugares en las listas para incrementar poder”.

Durante el diálogo que se produjo ayer con Infobae, la legisladora esquivó cualquier compromiso formal con una futura candidatura y repitió que las postulaciones deben resolverse más cerca de los comicios. “Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente lo sienta”, planteó, en alusión a la necesidad de que la recuperación económica se traduzca en la vida cotidiana de los ciudadanos.

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La postura de Bullrich se enmarca en un debate más amplio dentro de La Libertad Avanza sobre el armado electoral para 2027. En esa línea, reivindicó el electorado que la acompañó en la interna de Juntos por el Cambio y que luego respaldó a Milei en el balotaje de 2023.

Por ese motivo, dos senadores de La Libertad Avanza que fueron contactados por este medio opinaron que la jefa de bloque comenzó a adoptar una postura conciliadora con los espacios aliados: “Su relación con los radicales y del PRO está fuertísima. Las especulaciones de que quiere sacar las PASO son lisa y llanamente falsas. Si quisiera, ella podría romper puentes poniendo otros proyectos en discusión, pero hace todo lo contrario, nos pide que consideremos las iniciativas que impulsa parte de la oposición para poder conciliar”.

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