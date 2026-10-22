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Elon Musk invirtió USD 1.000 millones en Skydance, la nueva dueña de Paramount y Warner Bros

La inyección de capital, busca aliviar una deuda cercana a los USD 80.000 millones y reforzar el vínculo con Starlink

Elon Musk invirtió aproximadamente 1.000 millones de dólares en la compañía de medios Skydance. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
Elon Musk invirtió aproximadamente 1.000 millones de dólares en la compañía de medios Skydance. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
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Elon Musk invirtió aproximadamente USD 1.000 millones en Skydance, la compañía de medios que nació de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, según informó este 22 de octubre de 2026 el medio estadounidense Semafor citando a personas con conocimiento directo de la operación.

El aporte de capital se concretó casi al mismo tiempo que otras inyecciones de accionistas de Skydance, entre ellos Laurene Powell Jobs, viuda del cofundador de Apple Steve Jobs e integrante del directorio de la compañía, según la misma fuente. Ni Musk ni Paramount respondieron a los pedidos de comentarios de la prensa norteamericana.

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La operación llega dos semanas y media después de que Paramount cerrara, el 6 de octubre, la adquisición de Warner Bros. Discovery por USD 110.000 millones, un movimiento que unificó bajo un mismo techo corporativo a Paramount+, HBO Max y una cartera de canales que incluye CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central y Food Network.

Paramount concretó la adquisición de Warner Bros. Discovery por 110.000 millones de dólares para unificar plataformas como Paramount+ y HBO Max. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Paramount concretó la adquisición de Warner Bros. Discovery por 110.000 millones de dólares para unificar plataformas como Paramount+ y HBO Max. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Los codirectores ejecutivos David Ellison y Ynon Kreiz, llegado desde Mattel en septiembre, deben integrar dos estudios y dos plataformas de streaming mientras ejecutan un recorte de costos de USD 6.000 millones en tres años. Según la prensa económica estadounidense, la compañía combinada arrastra una deuda cercana a los USD 80.000 millones.

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Una relación que viene de la compra de Twitter

El vínculo entre Musk y la familia Ellison no es nuevo. Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, invirtió USD 1.000 millones en 2022 para ayudar a Musk a comprar Twitter, hoy rebautizada X, y también integró el directorio de Tesla tras una inversión personal en la automotriz en 2018.

Larry Ellison, además, garantizó personalmente más de USD 40.000 millones del financiamiento accionario que permitió a Paramount quedarse con Warner Bros. Discovery, de acuerdo con lo publicado por el medio citado. Esa cercanía alimentó meses de especulación sobre una eventual entrada de Musk al capital de la nueva Skydance.

Skydance y Elon Musk evitaron emitir confirmaciones oficiales sobre los términos de la inyección de capital reportada por Semafor. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
Skydance y Elon Musk evitaron emitir confirmaciones oficiales sobre los términos de la inyección de capital reportada por Semafor. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

El empresario y multimillonario de cable John Malone, fundador de Liberty Media, había anticipado el martes en un encuentro del Paley Center que un acuerdo entre Musk y los Ellison estaba cerca. “Creo que hay un acuerdo en camino”, dijo Malone, quien calculó que la inversión de SpaceX podría llegar a entre USD 8.000 y 10.000 millones.

La acción de Skydance, con un salto y una caída

Las acciones de Skydance llegaron a subir hasta 6% tras conocerse la noticia, pero revirtieron esa ganancia y cerraron con una baja de alrededor de 2% luego de una breve suspensión de la cotización, según datos del mercado citados por agencias financieras.

Más allá del alivio financiero inmediato, la entrada de Musk reavivó las especulaciones sobre una alianza más amplia entre Starlink, la red satelital de SpaceX, y los contenidos de Skydance, que incluyen franquicias como Yellowstone, The Last of Us y NCIS, además de los noticieros de CNN.

Las acciones de Skydance subieron un 6% inicial y concluyeron la rueda bursátil con un descenso de alrededor del 2%. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las acciones de Skydance subieron un 6% inicial y concluyeron la rueda bursátil con un descenso de alrededor del 2%. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

David Ellison había dado pistas sobre la dirección tecnológica de la compañía semanas antes del anuncio. “Estamos construyendo un verdadero equipo de producto y tecnología”, dijo en una entrevista con la cadena CNBC a comienzos de octubre, y agregó que la inteligencia artificial debía ser “una herramienta para los artistas, no al revés”.

La inversión de Musk se suma a la lista de apuestas cruzadas entre sus compañías y el resto del sector de medios y tecnología: SpaceX ya había sumado a inversores como Apollo y Nvidia a un programa de asociación vinculado a Grok, el chatbot de xAI, mientras Tesla explora en paralelo una eventual fusión con la propia SpaceX.

Skydance no confirmó de manera oficial el monto ni los términos de la operación, y Semafor precisó que su información surge de fuentes con conocimiento directo de las negociaciones, no de un comunicado de la empresa. Por ahora, el mercado quedó a la espera de una confirmación formal por parte de la compañía o de Musk.

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