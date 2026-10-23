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Fue blanco de burlas por errar “el penal más lento del mundo” y 8 días después repitió la secuencia: el desenlace que lo puso otra vez en el foco

El jamaiquino Trayvone Reid dio la nota nuevamente en un duelo de semifinales por la Copa Caribeña

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El jamaiquino Trayvone Reid fue noticia hace unos días después de haber malogrado el “penal más lento del mundo”. Con una carrera parsimoniosa con la que no consiguió engañar al arquero rival, el delantero del Mount Pleasant privó a los suyos de aumentar la ventaja en la serie de semifinales de la Copa Caribeña de la Concacaf contra Club Sando de Trinidad y Tobago. Ocho días después, en la revancha disputada en condición de local, volvió a ejecutar de la misma forma y... ¡falló otra vez!

Reid se tapó el rostro con su camiseta en señal de vergüenza ya que su ejecución, esta vez al otro palo tras abrir su pie derecho, también fue desviada por el guardameta trinitense Teshorne Ragoo, que mantuvo hasta allí su valla en cero. Por fortuna para el número 11 de los Azules, sus compañeros hicieron los deberes y consiguieron la victoria 2-0 que los llevó a la final del certamen. “No se puede creer lo de este muchacho”, comentó el relator del encuentro en la transmisión oficial.

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¿Qué había pasado en el partido de ida? Un penal ejecutado por Trayvone Reid terminó en las manos del arquero y dejó al Pleasant sin la posibilidad de ampliar su ventaja en el cotejo que acabó 1-1 ante Club Sando en Puerto España, Trinidad y Tobago. El delantero jamaiquino de 26 años dispuso de la ocasión para establecer el 2-0 a la media hora de juego. Tras una carrera lenta y prolongada, su disparo careció de potencia y dirección suficiente para superar al guardameta rival, quien controló la pelota sin dificultades. El yerro modificó el desarrollo de un encuentro en el que el conjunto visitante había tomado la delantera temprano y luego debió resistir para conservar el empate.

El futbolista del Mount Pleasant tuvo un fallo que da la vuelta al mundo

Mount Pleasant abrió el marcador en el Hasely Crawford Stadium a los 10 minutos. Daniel Green envió un balón largo a espaldas de la defensa y Warner Brown ganó la posición para definir ante la salida de Teshorne Ragoo. Green volvió a intervenir en la jugada que derivó en el penal. Su pase filtrado habilitó a Reid, que ingresó al área, recortó y provocó una mano de Joshua Alexander. El defensor de Club Sando fue amonestado y el propio atacante asumió la ejecución. El remate de Reid impidió que el equipo jamaicano consiguiera una diferencia de dos goles. Diez minutos después del descanso, Club Sando aprovechó una pérdida en la salida rival para igualar el duelo.

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Jaron Pascall remató cruzado desde el borde del área y la pelota impactó en un palo. En la segunda acción, Daniel David controló el rebote, amagó ante un marcador y definió bajo para vencer a Shaquan Davis. El tramo final expuso aún más al equipo jamaiquino. A seis minutos del cierre, Davis salió mal y Marc Wharfe intentó definir con el arco libre, pero el zaguero Kyle Ming despejó de cabeza sobre la línea. Poco después, Shackiel Henry estrelló un remate en el travesaño. El 1-1 había dejado abierta la serie en la que finalmente Mount Pleasant se clasificó tras la victoria 2-0 en el Sabina Park de Jamaica.

Reid llegó al club en julio, después de convertir 21 goles en la anterior edición de la Jamaica Premier League con Harbour View. Esa cifra lo ubicó como segundo goleador del torneo, a dos tantos de Raheem Edwards, atacante de Mount Pleasant. El conjunto jamaicano fue campeón de la Premier League en 2023 y conquistó la Copa Caribeña el año pasado tras imponerse a Universidad O&M FC, de República Dominicana. En la otra semifinal de esta edición, Portmore United venció 3-1 como local a Violette Athletic Club, de Haití. Ahora restará la revancha para conocer al otro finalista.

EL RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL MOUNT PLEASANT

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