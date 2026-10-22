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Estos son los 9 juegos nuevos disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium

El servicio de suscripción de Sony renovó su catálogo con títulos como Mafia: The Old Country y el regreso de Dino Crisis 2

Los catálogos de PlayStation Plus Extra y Premium se renuevan con nueve incorporaciones, entre títulos de acción, terror y rol. (Europa Press)
Los catálogos de PlayStation Plus Extra y Premium se renuevan con nueve incorporaciones, entre títulos de acción, terror y rol. (Europa Press)
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PlayStation incorporó este mes nueve títulos nuevos a los catálogos de PlayStation Plus Extra y Premium, entre los que destacan Mafia: The Old Country y el regreso de un clásico de Capcom, Dino Crisis 2, exclusivo para los suscritos al plan más alto.

Mafia: The Old Country llega como novedad principal para PS5

Ambientado en la Sicilia de principios del siglo XX, Mafia: The Old Country retoma las raíces de la saga con una narrativa oscura centrada en los orígenes del crimen organizado. El título apuesta por un apartado visual cuidado y un enfoque cinematográfico de ritmo pausado, disponible exclusivamente en PS5.

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Horizon Forbidden West

La aventura protagonizada por Aloy expande la fórmula de su predecesor con un mundo abierto posapocalíptico y combate táctico contra máquinas imponentes. El juego está disponible tanto en PS5 como en PS4 y aprovecha a fondo el diseño técnico del hardware de Sony.

PlayStation Plus incorporará nueve juegos a los catálogos Extra y Premium o Deluxe durante octubre de 2026.
Mafia: The Old Country, ambientado en la Sicilia de principios del siglo XX, se suma al catálogo de PS Plus Extra y Premium en PS5.

Dos propuestas de terror se incorporan de cara a Halloween

Poppy Playtime: Chapter 2, disponible en PS5 y PS4, continúa el juego de terror episódico con la ampliación del mapa de una fábrica abandonada, nuevos acertijos y la herramienta GrabPack para escapar de monstruos como Mommy Long Legs.

Junto a él se suma The Midnight Walk, una experiencia de terror psicológico para PS5 con un apartado artístico realizado a mano con plastilina, donde el manejo de la luz y las sombras resulta determinante para avanzar en la historia.

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Mycopunk aporta una propuesta indie de estética retrofuturista

Este título, exclusivo para PS5, combina un estilo visual neo-noir con mecánicas dinámicas dentro de un universo retrofuturista. Se trata de la única incorporación indie del mes entre los nuevos lanzamientos de PlayStation Plus.

Dino Crisis 2 - videojuegos - PS Plus Premium - juegos clásicos - tecnología - 3 de septiembre
Mycopunk aporta una propuesta indie de estética neo-noir y retrofuturista exclusiva para PS5. (X/PlayStation)

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition, disponible en PS5 y PS4, incluye el juego base junto a su expansión argumental. El título ofrece un sistema de combate en tiempo real y una conclusión extendida para la historia de Alphen y Shionne.

Monster Energy Supercross 25 cierra la lista con su propuesta deportiva

El simulador oficial de motocross, disponible en PS5, regresa con físicas de barro y terreno mejoradas, licencias actualizadas de la temporada y un manejo exigente para los aficionados a la velocidad sobre dos ruedas.

Los suscritos a PS Plus Premium reciben dos clásicos adicionales

Además de los siete títulos mencionados, los usuarios del plan Premium suman dos juegos de generaciones anteriores. Dino Crisis 2, disponible en PS5 y PS4, abandona el tono pausado de survival horror de su entrega original para ofrecer una aventura de acción con armamento pesado y hordas de dinosaurios.

Dino Crisis 2 - videojuegos - PS Plus Premium - juegos clásicos - tecnología - 3 de septiembre
Dino Crisis 2, clásico de Capcom, se suma al catálogo exclusivo de PS Plus Premium en PS5 y PS4. (store.steampowered)

El segundo título es RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, también para PS5 y PS4, que reúne todas las expansiones del clásico gestor de parques de atracciones con una interfaz adaptada a consolas y cámara en primera persona.

Los tres planes de suscripción de PlayStation Plus

El servicio de PlayStation Plus se organiza en tres niveles. El plan Essential cuesta 9,99 euros mensuales e incluye multijugador online y juegos mensuales sin coste adicional. El plan Extra, por 15,99 euros al mes, suma acceso al catálogo de juegos como ventaja adicional. El plan Premium, con un costo de 18,99 euros mensuales, añade juego en la nube y un catálogo ampliado que incluye títulos clásicos, contenidos de PS VR2, pruebas de juego y una selección de Ubisoft+ Classic.

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