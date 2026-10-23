El descargo de Mercedes Ninci tras la agresión que recibió durante un móvil en vivo: “Son cosas que no pueden pasar”

Durante una emisión del programa La Mañana con Moria, Mercedes Ninci realiza su descargo en directo tras haber sido increpada físicamente por un camarógrafo durante una cobertura periodística en la vía pública

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La cobertura de la llegada de Candela Arizaga a tribunales para declarar ante la Justicia derivó en un tumulto entre cronistas y camarógrafos. En medio de la concentración de medios, Mercedes Ninci recibió un golpe y un tirón de pelo, según mostraron las imágenes que emitió La mañana con Moria.

El episodio ocurrió cuando Arizaga se disponía a hablar con la prensa. Ninci, cronista del ciclo que conduce Moria Casán, intentaba obtener una declaración de la joven, quien, de acuerdo con el relato de la periodista, quería enviarle un saludo a la conductora. La situación se volvió caótica entre micrófonos, cámaras, empujones y pedidos de lugar para registrar la nota.

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Las imágenes expuestas en el programa mostraron a la cronista rodeada por trabajadores de distintos medios. En una de las secuencias, se ve cómo un hombre la desplaza en medio de la multitud, primero empujando su cabeza con la mano y luego tirándole del pelo.

Este viernes, Ninci habló al aire con Casán y el resto del panel. La periodista explicó que, durante el altercado, no pudo determinar quién la había tironeado porque se encontraba en plena salida televisiva y no había visto el registro audiovisual.

“Sentí que me tiraron el pelo con todo y era tal el lío que no escuchaba nada”, relató la cronista. En ese momento, creyó que la acción podía haber provenido de otro periodista presente en la cobertura.

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Después de ganar en el Martín Fierro de Radio, la periodista vivó un desagradable momento (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

Recién más tarde, al revisar las imágenes, identificó que se trataba de un camarógrafo. Según contó, el trabajador se acercó cerca del mediodía para pedirle disculpas, aunque inicialmente ella no entendió el motivo de ese acercamiento.

“Yo no sabía por qué me pedía disculpas, porque no sabía que había sido él el que me había tirado el pelo”, explicó Ninci. “Después, viendo las imágenes, me di cuenta de que había sido él”.

Desde el estudio, Moria Casán se refirió a lo que vio en televisión durante la cobertura y cuestionó la violencia del gesto. La conductora le preguntó a su compañera si había aceptado las disculpas y remarcó que el episodio no debía naturalizarse por el contexto de trabajo en la calle.

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Ninci señaló que recibió las disculpas, aunque remarcó que existen actitudes que no deberían ocurrir durante una cobertura. “Son cosas que no pueden pasar. Es mostrar una violencia a la sociedad muy fuerte delante de las cámaras”, sostuvo.

La periodista también aclaró que, en un primer momento, no buscó responsabilizar a nadie porque carecía de información precisa sobre lo sucedido. “No lo justifiqué, simplemente no podía mandar al frente a nadie porque no sabía quién era. No vi el video”, dijo cuando uno de los integrantes del panel le marcó que había relativizado el episodio durante las primeras horas.

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La llegada de Candela Arizaga a los tribunales para presentarse en una audiencia judicial vinculada a la orden perimetral

Durante la conversación, los integrantes del ciclo de la mañana de El Trece debatieron sobre los llamados “códigos” entre los trabajadores de prensa que cubren móviles. Nazarena Di Serio planteó que esos acuerdos no pueden utilizarse para avalar situaciones de violencia.

“Estamos viendo a un hombre haciendo eso ante una mujer que estaba trabajando”, expresó la panelista. También recordó que Ninci suele llegar antes que otros cronistas a los lugares donde se producen las noticias y sostuvo que esa dinámica no puede justificar agresiones.

Otro integrante del programa, Federico Seeber, señaló que un empujón propio de una cobertura, en el marco de conseguir las imágenes, no equivale a un tirón de pelo o a un desplazamiento brusco de la cabeza. Casán coincidió y sostuvo que se trató de una situación desagradable, más allá de la posterior disculpa del camarógrafo.

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“Candela quería hablar con Moria”, resumió Ninci sobre el origen de la entrevista que quedó interrumpida por el tumulto frente a tribunales.