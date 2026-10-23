Carros autónomos podrían ser identificados por el color de su luz en Estados Unidos

NHTSA publicó el jueves una propuesta para modificar la norma federal de iluminación FMVSS 108 en vehículos autónomos. (Reuters)

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La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) propuso un cambio en las normas de iluminación vehicular para que los autos sin conductor emitan una luz color cian cuando el sistema automatizado esté al mando. La agencia, que depende del Departamento de Transporte, publicó el jueves los cambios propuestos a la norma federal de iluminación FMVSS 108, pensada originalmente para vehículos con un conductor humano al volante.

Durante años, cada fabricante probó por su cuenta distintas formas de avisar que no había nadie al mando: carteles de texto, alertas sonoras y luces de diseño propio, sin que surgiera un estándar común entre las empresas del sector.

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Las luces cian serían opcionales para los fabricantes. NHTSA fijaría estándares de color, brillo y ubicación para que cualquier automotriz que decida instalarlas use una configuración uniforme, en lugar de una mezcla de señales distintas entre marcas. Operadores de robotaxis como Waymo, Nuro y Zoox, junto con automotrices como General Motors y Mercedes-Benz, podrían sumar la señal si eligen equipar sus vehículos con ella.

La luz color cian, un tono entre azul y verde, buscaría señalar cuando un sistema automatizado esté al mando del vehículo. (Reuters)

“Como la tecnología automotriz sigue evolucionando, nuestras normas de seguridad deben mantener el ritmo de la innovación sin comprometer la seguridad pública”, afirmó el administrador de NHTSA, Jonathan Morrison, en el comunicado oficial de la agencia.

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Por qué el color cian

NHTSA explicó que el cian, un tono entre azul y verde, evita confundirse con los colores que ya cumplen funciones específicas: el rojo de las luces de freno, el ámbar de los giros, el blanco de los faros y el azul o rojo intermitente de los vehículos de emergencia.

La agencia citó también la norma técnica SAE J3134, que recoge estudios de fabricantes y centros de investigación según los cuales un color exclusivo facilita que otros conductores reconozcan al vehículo autónomo, algo que no ocurre si se reutiliza un color ya asignado a otra función.

El color fue elegido para evitar confusiones con las luces de freno, giro, faros y vehículos de emergencia, que ya tienen funciones asignadas. (Reuters)

La elección se apoya en una investigación de Mercedes-Benz, que validó luces turquesa en carreteras de California entre 2023 y 2025 con cinco vehículos para estudiar la reacción de otros conductores. La automotriz había logrado antes una aprobación estatal para ese color en su sistema Drive Pilot de nivel 3, aunque luego lo discontinuó en favor de un sistema de asistencia de nivel 2.

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Menos controles pensados para humanos

La propuesta también elimina exigencias que no tienen sentido en un vehículo sin conductor humano. Las normas vigentes piden interruptores físicos de emergencia, palancas manuales para las luces altas y bajas, y controles de giro dentro del habitáculo.

NHTSA plantea quitar esos requisitos y actualizar el estándar de prueba de 12,8 voltios para los faros, de forma que los fabricantes puedan certificar sistemas LED modernos sin trámites adicionales. La agencia también evalúa eliminar la regla que fija si las luces altas deben ir por encima o por debajo de las bajas.

Operadores de robotaxis como Waymo, Nuro y Zoox podrían adoptar la señal si equipan sus vehículos con esta tecnología. (Reuters)

Parte de un plan más amplio

El cambio es independiente del proceso de reglamentación negociada que NHTSA anunció a comienzos de octubre para modernizar por completo la norma FMVSS 108, un trámite separado que abordará otros aspectos de la iluminación vehicular.

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La propuesta se suma a otras medidas del Departamento de Transporte para facilitar el despliegue de vehículos autónomos, como la actualización de normas sobre el cambio de marchas, el desempañado del parabrisas y los sistemas de frenado, todas pensadas para autos sin volante ni pedales.

La agencia, de todas formas, sigue aplicando las reglas vigentes. En septiembre, NHTSA abrió una auditoría sobre el Cybercab de Tesla para revisar el proceso con el que la empresa certificó el vehículo, que carece de espejos laterales, pedales y volante, elementos exigidos por la norma federal.

NHTSA audita desde septiembre el proceso de certificación del Cybercab de Tesla, un vehículo sin volante, pedales ni espejos laterales, elementos que aún exige la norma federal vigente. (Reuters)

Los interesados podrán presentar comentarios sobre la propuesta en el expediente NHTSA-2026-1519, disponible en regulations.gov, durante los 30 días posteriores a su publicación en el Registro Federal, prevista para el 26 de octubre.

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