California exige revisión humana obligatoria antes de cualquier despido por IA a partir de 2027

La notificación también debe incluir el contacto de una persona que pueda explicar el resultado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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California se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en exigir que un humano confirme cualquier despido o sanción decidida por un sistema de inteligencia artificial. El gobernador Gavin Newsom firmó el 30 de septiembre la ley SB 947, que entrará en vigor el 1 de julio de 2027.

Conocida como No Robo Bosses Act, la norma prohíbe a los empleadores basarse exclusivamente en un sistema automatizado para despedir o disciplinar a un trabajador. Cuando lo usan como fuente principal de esa decisión, deben designar a un revisor humano que corrobore el resultado.

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Ese revisor debe apoyarse en evaluaciones de jefes, archivos del legajo, revisiones de pares o el historial de trabajo del empleado. La empresa, además, debe notificar por escrito que la IA fue la herramienta principal de la decisión y describir los datos que usó.

La empresa, además, debe notificar por escrito que la IA fue la herramienta principal de la decisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La notificación también debe incluir el contacto de una persona que pueda explicar el resultado. El incumplimiento se castiga con una multa civil de USD 500 por infracción, exigible por la Comisión Laboral de California y por fiscales estatales y locales.

“Ningún trabajador debería ser despedido o sancionado por una máquina, sea o no inteligencia artificial”, dijo a CNBC el senador estatal Jerry McNerney, autor del proyecto. “La inteligencia artificial debe seguir siendo una herramienta controlada por humanos, y no al revés”, agregó el legislador demócrata.

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Detrás de la ley estuvo la Federación del Trabajo de California, AFL-CIO. Su presidenta, Lorena Gonzalez, celebró la firma con una frase que apuntó a un alcance nacional: “Los trabajadores de California y nuestros sindicatos cambiaron el relato sobre cómo los estadounidenses pueden enfrentar y ganarle a la IA que avanza sobre sus empleos”.

Un veto que tardó un año en revertirse

La SB 947 no es la primera versión del proyecto. En octubre de 2025, Newsom había vetado un texto previo, la SB 7, pese a que había sido aprobada por una mayoría amplia en ambas cámaras legislativas.

La norma, impulsada tras una demanda que acusa a Meta de usar IA en despidos, es la primera de su tipo en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su carta de veto, el gobernador argumentó que la iniciativa imponía “requisitos de notificación poco enfocados” a cualquier empresa que usara incluso las herramientas más inocuas, y objetó que prohibiera usar las calificaciones de clientes como dato principal de un sistema automatizado.

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McNerney reintrodujo el proyecto meses después con un texto más acotado: eliminó buena parte de esos requisitos de aviso previo y concentró la norma en los sistemas que inciden directamente en sanciones y despidos, según detalló la organización profesional SHRM.

Las dudas que preocupan a las empresas

La ley, sin embargo, dejó términos sin definir que ya generan dudas entre los especialistas en derecho laboral. Según un análisis del estudio Paul Hastings, el texto no explica qué significa que un empleador “dependa principalmente” de un sistema automatizado, ni cuándo un resultado puede considerarse “incompleto o engañoso”.

Firmas como Fenwick y Paul Hastings recomiendan a las empresas hacer un inventario de las herramientas que usan para evaluar o sancionar personal y armar, antes de julio de 2027, un proceso de revisión humana documentado. La definición legal excluye filtros de spam, antivirus, calculadoras y bases de datos, y no alcanza a las decisiones de contratación.

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El incumplimiento se castiga con una multa civil de USD 500 por infracción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto no es abstracto. Meta enfrenta una demanda presentada en julio por extrabajadores que acusan a la empresa de haber usado sistemas asistidos por IA para elegir a quién despedir.

Una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, citada por CNBC, halló que el 90% de los gerentes en Estados Unidos ya usa al menos una herramienta automatizada para instruir, monitorear o evaluar a sus empleados.

Parte de un paquete más amplio de 13 leyes

La SB 947 fue una de 13 leyes sobre inteligencia artificial que Newsom firmó esa misma jornada. Entre ellas, la SB 951 exige a los empleadores con 75 trabajadores o más notificar cuando un despido masivo se deba, en todo o en parte, a la automatización, desde el 1 de enero de 2027.

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Las empresas con operaciones en California tienen hasta el 1 de julio de 2027 para adaptar sus procesos de personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la misma fecha de entrada en vigor, la AB 1883 prohíbe usar sistemas de vigilancia con IA para inferir el estado emocional de un empleado o recolectar sus datos neuronales.

Newsom firmó el paquete un día después de que el presidente Donald Trump reuniera en la Casa Blanca a ejecutivos de empresas de inteligencia artificial que suscribieron un acuerdo voluntario de seguridad. “Lo que escuché ayer en Washington es una porquería, y eso debería asustar a todo el mundo”, dijo el gobernador californiano en un video difundido tras ese encuentro.

“La inteligencia artificial debe ampliar oportunidades, no ir en perjuicio de los trabajadores y las familias”, sostuvo Newsom al anunciar la firma del paquete. Las empresas con operaciones en California tienen hasta el 1 de julio de 2027 para adaptar sus procesos de personal a la nueva exigencia de supervisión humana.

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