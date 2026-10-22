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Cuáles son los 7 juegos que abandonarán PS Plus Extra y Premium en noviembre de 2026

El servicio de suscripción renovará su catálogo el 17 de noviembre con la salida de siete títulos, entre ellos GTA V y Red Dead Redemption 2

GTA Online, el modo multijugador masivo de GTA V, impulsó la popularidad del título desde su lanzamiento. (Reuters)
GTA Online, el modo multijugador masivo de GTA V, impulsó la popularidad del título desde su lanzamiento. (Reuters)
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PlayStation Plus perderá dos de sus mundos abiertos más aclamados justo antes del estreno del juego más esperado de Rockstar Games. GTA V y Red Dead Redemption 2 saldrán del catálogo de PS Plus Extra y Premium el 17 de noviembre de 2026, dos días antes del lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre.

Dos títulos históricos de Rockstar completan su ciclo en el servicio

GTA V y Red Dead Redemption 2 figuran entre los videojuegos mejor valorados de la historia según distintos rankings de la industria: el primero ocupa el puesto número seis y el segundo, el número 10. Ambos recibieron puntuaciones perfectas y premios al Juego del Año en el momento de su estreno.

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Red Dead Redemption 2 funciona como antecesor temático de GTA VI dentro del universo narrativo de Rockstar, mientras que GTA V es, de manera directa, la entrega previa de la saga principal. Su popularidad se explica en gran medida por GTA Online, el modo multijugador masivo que impulsó este formato de juego y que anticipó la escala que se espera para el próximo lanzamiento de la compañía.

La salida de GTA V ocurre dos días antes del lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre. (Europa Press)
La salida de GTA V ocurre dos días antes del lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre. (Europa Press)

La salida de PS Plus no significa la desaparición de ambos títulos del mercado. Siguen disponibles para la compra en formato digital y en ediciones físicas, cuyo precio bajó con los años.

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El listado completo de salidas varía según la región

Sony confirmó que, además de los dos títulos de Rockstar, otros cinco juegos dejarán PS Plus Extra y Premium el 17 de noviembre de 2026 en España y Latinoamérica:

  • Red Dead Redemption 2
  • GTA V
  • The Talos Principle 2
  • Football Manager 26 Console
  • Rock of Ages 3, Make & Break
  • Cricket 24
  • Thank Goodness You’re Here
Red Dead Redemption 2, de Rockstar Games.
Red Dead Redemption 2 ocupa el puesto número 10 entre los videojuegos mejor valorados de la historia, según distintos rankings de la industria.

El listado difiere según el mercado

En Japón se mantienen los mismos siete títulos, pero en Norteamérica y Australia la cifra sube a once juegos. En esos territorios se suman Monster Boy y el Reino Maldito, Hotshot Racing, Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair, Rapala Fishing Pro Series y Yet Another Zombie Defense HD, aunque en esa versión no figura Thank Goodness You’re Here.

Para quienes busquen una alternativa antes del estreno de GTA VI, The Talos Principle 2 y Football Manager 26 ofrecen experiencias alejadas del formato de mundo abierto. Todos los títulos salientes pueden consultarse en la sección “Última oportunidad para jugar” dentro de la aplicación de PlayStation; una vez pasada la fecha límite, solo podrán jugarse si se compran.

Mientras se prepara la salida de estos siete juegos, el catálogo de PS Plus Extra y Premium ya sumó nuevos títulos. Los suscriptores pueden acceder actualmente a Mafia, The Old Country, Horizon Forbidden West y Mycopunk.

PlayStation Plus incorporará nueve juegos a los catálogos Extra y Premium o Deluxe durante octubre de 2026.
Horizon Forbidden West y Mafia, The Old Country ya forman parte del catálogo actual de PS Plus Extra y Premium.

A esa lista se añadirán, a partir del 27 de octubre, Poppy Playtime, Capítulo 2, Tales of Arise, Beyond the Dawn Edition, y Monster Energy Supercross 25.

El 28 de octubre es la fecha en la que Sony suele anunciar los juegos gratuitos del nivel Esencial para el mes siguiente, por lo que se espera que ese día se confirme la selección correspondiente a noviembre de 2026.

A diferencia de los títulos de los niveles Extra y Premium, que entran y salen de forma rotativa, los juegos reclamados a través del nivel Esencial permanecen disponibles de manera indefinida mientras la suscripción continúe activa.

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