Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Dragon Ball Super: Beerus

Las dos animaciones tienen batallas y un antagonista muy popular entre los jóvenes. (Fotocomposición Infobae)

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El estreno de Dragon Ball Super: Beerus abre una posibilidad para que los seguidores del anime imaginen a Las Guerreras K-pop dentro del universo de Goku y Vegeta.

Con referencias visuales y un pedido preciso, una herramienta de inteligencia artificial (IA) puede crear una escena de combate que enfrente al grupo con Beerus en un escenario espacial.

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El procedimiento puede realizarse desde un navegador actualizado, sin instalar archivos de origen desconocido ni programas externos que soliciten permisos innecesarios.

Es clave que aparezcan personajes icónicos de cada entrega para una ilustración más precisa. (Captura de tráiler oficial)

Cuál es el primer paso para recrear imágenes de Las Guerreras K-pop

El primer paso es reunir una imagen grupal de Las Guerreras K-pop donde se distingan los rostros, los peinados, las prendas y los accesorios de cada integrante.

Una toma de cuerpo entero o desde la cintura permite que el generador identifique mejor las diferencias entre las protagonistas y reduzca la posibilidad de repetir caras o mezclar los vestuarios.

Además, se debe tener una referencia de Beerus, Goku y Vegeta. La imagen debe mostrar elementos reconocibles de cada personaje, como las orejas y el atuendo del Dios de la Destrucción, el uniforme naranja de Goku y la armadura de Vegeta.

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Si la escena incluirá transformaciones, conviene que las referencias ya exhiban el cabello azul y las auras de energía correspondientes.

Gemini es una herramienta útil para generar imágenes en segundos. (Foto: Europa Press)

Qué plataforma permite generar imágenes con IA

Las imágenes pueden adjuntarse en el chat de Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google. El acceso se realiza desde el sitio oficial mediante un navegador actualizado, una alternativa que evita instalar aplicaciones desde páginas no verificadas o archivos cuyo origen no se puede comprobar.

Dentro de la conversación, los archivos se incorporan con el botón de adjuntar o al arrastrarlos hacia la ventana del chat. Es preferible enviar las referencias de Las Guerreras K-pop y de Dragon Ball en un solo mensaje. De ese modo, la herramienta recibe el conjunto visual antes de interpretar la instrucción.

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Antes de avanzar, se debe revisar que las miniaturas se vean completas. Una imagen borrosa, un recorte que elimine parte del vestuario o la presencia de figuras ajenas pueden modificar el resultado y dificultar que cada personaje conserve sus rasgos.

Esta es una ilustración hecha con IA de Las Guerreras K-pop en el universo de Dragon Ball Super. (Foto: Gemini)

Cómo debe redactarse el prompt para la IA

El texto debe indicar el estilo de animación, los personajes, sus ubicaciones y el tipo de enfrentamiento. Las imágenes de referencia permiten conservar la apariencia general, mientras que el prompt define la acción.

Un ejemplo de pedido es: “Crear una ilustración de acción estilo anime. Tres guerreras K-pop inspiradas en las referencias visuales enfrentan a Beerus, Goku y Vegeta en un planeta destruido. Ubicar a las guerreras a la izquierda y a Beerus a la derecha, con Goku y Vegeta detrás. Mostrar plano panorámico, escombros flotando, expresiones de combate y destellos de energía”.

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La instrucción puede sumar datos para distribuir los ataques. Por ejemplo: “Beerus concentra una esfera violeta en la mano derecha; Goku usa una energía azul; Vegeta avanza con el puño cerrado; una guerrera sostiene una espada, otra forma un escudo de energía y la tercera prepara dagas luminosas”.

Asimismo, la ambientación requiere elementos propios de la saga para que el cruce tenga coherencia visual. Un cielo oscuro con galaxias, cráteres, ruinas, rocas suspendidas y explosiones de ki pueden situar a las protagonistas en una batalla similar a las de Goku y Vegeta contra adversarios de gran poder.

En otra variante se puede enfrentar a Las Guerreras K-pop y Goku con Bills, el Dios de la Destrucción. (Foto: Gemini)

Qué hacer antes de descargar y compartir la imagen

La primera generación debe revisarse por partes. Es común que la IA produzca manos con dedos adicionales, armas deformadas, ojos desalineados, accesorios repetidos o personajes que aparecen en un lugar distinto al indicado. Puede confundir el cabello de una integrante con el aura de otro peleador.

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Las correcciones funcionan mejor con órdenes breves y puntuales. Se puede pedir: “Mantener tres guerreras”, “corregir la mano izquierda de Beerus”, “eliminar el brazo duplicado de Goku”, “ubicar a Vegeta detrás de Goku” o “hacer que la guerrera de cabello trenzado conserve su chaqueta amarilla”.

Una vez elegida la versión final, el archivo puede descargarse desde la misma conversación. Antes de compartirlo en redes sociales, mensajes o una publicación, hay que aclarar que se trata de una imagen creada con inteligencia artificial y de una recreación realizada por usuarios, sin vínculo oficial con las producciones originales.