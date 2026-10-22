Guardar

Boca Juniors se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, con un gol agónico de Leandro Paredes que selló el resultado y le garantizó al club un ingreso cercano a los 2.625.000 dólares. Con el pase a la definición, el Xeneize aseguró un total de 5.725.000 dólares en premios por su participación en el certamen continental, cifra que puede elevarse de manera considerable si logra coronarse campeón.

El capitán ingresó desde el banco tras recuperarse de una lesión y marcó el tercer gol de Boca en el tramo final del encuentro, en un partido dirigido por Rodolfo Arruabarrena que combinó impacto futbolístico y financiero. El tanto no solo revirtió la serie de semifinales: también activó de manera directa dos conceptos de premios que otorga la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

PUBLICIDAD

Por un lado, el triunfo le reportó al club un incentivo de 125.000 dólares, según el esquema que la Conmebol aplica por cada partido ganado en el torneo. Por otro, la clasificación a la final que garantizó ese gol le aseguró un piso de 2.500.000 dólares, correspondiente al premio fijado para el subcampeón. La suma de ambos conceptos, 2.625.000 dólares, representa el valor económico directo que puede atribuirse al tanto de Paredes, ya que sin esa clasificación el club no habría accedido a ese ingreso garantizado por disputar la definición.

El gol de Paredes valió casi U$S 3 millones: la fortuna que recaudó Boca por ser finalista de la Sudamericana y cuánto ganará si es campeón (REUTERS/Thiago Ribeiro)

Antes de disputar la semifinal, Boca ya había reunido 3.100.000 dólares a lo largo de su recorrido en la Sudamericana, producto de la combinación entre los premios por avanzar de ronda y los incentivos por partidos ganados. El club llegó a esa instancia luego de quedar eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

PUBLICIDAD

El camino hacia la final incluyó cuatro victorias previas al cruce con Vasco da Gama: ante O’Higgins en la fase de playoffs, en los dos enfrentamientos frente a Deportivo Recoleta y en el primer partido contra San Pablo. Esos triunfos representaron 500.000 dólares adicionales en incentivos, a los que se sumaron los 125.000 dólares del encuentro en el Maracaná.

En paralelo, el club fue acumulando los premios fijos por clasificación que otorga la Conmebol en cada instancia: 500.000 dólares por la eliminación de O’Higgins, 600.000 por superar a Recoleta, 700.000 por avanzar a los cuartos de final y 800.000 por meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo. La suma de ambos conceptos explica el total de 5.725.000 dólares que el club tiene asegurados hasta el momento.

PUBLICIDAD

El monto garantizado puede crecer de manera sustancial según el resultado de la definición. La Conmebol estableció un premio de 10.000.000 de dólares para el equipo que se consagre campeón de la Copa Sudamericana, frente a los 2.500.000 dólares que recibe el subcampeón.

Boca Juniors si gana la final se asegurará 16.280.000 dólares; si pierde la final, el total se ubicaría en 8.780.000 dólares (EFE/ Antonio Lacerda)

Esa diferencia de categoría implica que, si Boca gana el título, su recaudación por premios en el torneo ascendería a 13.225.000 dólares. El monto podría llegar a 13.350.000 dólares en caso de que el triunfo se produzca dentro de los 90 minutos reglamentarios, lo que activaría el incentivo adicional de 125.000 dólares por partido ganado. La brecha entre levantar el trofeo y terminar como subcampeón alcanza los 7.500.000 dólares.

PUBLICIDAD

Si se contabiliza también lo recaudado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que le reportó al club 3.680.000 dólares antes de su eliminación, los ingresos de Boca por competiciones continentales en 2026 ascienden a 6.280.000 dólares hasta el momento. De consagrarse campeón de la Sudamericana, esa cifra combinada treparía a 16.280.000 dólares; si pierde la final, el total se ubicaría en 8.780.000 dólares.

Boca disputará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, frente a Atlético Mineiro, que clasificó tras eliminar a Montevideo City Torque en semifinales. Antes de ese compromiso, el equipo deberá enfocarse en el Torneo Clausura: este domingo 25 de octubre visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del campeonato local.

PUBLICIDAD