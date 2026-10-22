Renunció Daniel González, el funcionario clave que coordinaba las áreas de Energía y Minería

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, participa en una entrevista en el estudio del canal de streaming Carajo. Durante la emisión, el funcionario habla frente al micrófono acerca de su gestión y su renuncia al cargo dentro del área gubernamental.

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Tras más de dos años de gestión, Daniel González renunció este jueves a su cargo como secretario de Coordinación de Energía y Minería, un puesto desde el que articuló las políticas de dos sectores prioritarios para el Gobierno. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, no habrá reemplazos.

González, quien anunció su renuncia en el programa Las Tres Anclas, se había incorporado al Gobierno en agosto de 2024, convocado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para coordinar las áreas de Energía y Minería.

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“Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería.¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!“, escribió Caputo en su cuenta oficial de X.

“El agradecido soy yo, al Presidente de la Nación por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en la Argentina. Y a Toto también. De ellos solo he recibido confianza, respeto, afecto y cariño. Lo he disfrutado mucho”, indicó el ahora exfuncionario en el canal de streaming Carajo.

Daniel González ocupó durante algo más de dos años el cargo de secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación. (Secretaría de Energía)

Y continuó: “Es un ciclo que se acaba. Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición. No tengo redes, soy un bicho un poco raro para esto. Creo que pude aportar mi granito de arena en áreas que tenían un potencial, tienen un potencial enorme, pero siempre era por un tiempo limitado”.

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Siguiendo esa línea argumental, subrayó que “fueron casi dos años y medio y bueno creo que así como es muy difícil para el que viene del sector privado dar el paso ir al sector público, aunque parezca contradictorio, también es muy difícil irte”.

“Primero, porque sos parte de un proyecto, de una épica. Si uno está es porque lo disfruta y porque está bueno y genera adrenalina. Lo venimos hablando con Toto hace unos meses”, sumó.

“Nos pareció con el ministro que este era un buen momento. Yo se lo planteé hace unos meses y a él no le pareció un bueno momento. Por algo él es ministro y yo no. Tenía razón: teníamos varias iniciativas legislativas dando vueltas y teníamos que sacar la Ley de Zona Fría, la Ley de Combustibles -que ya tiene media sanción-, Super Rigi -que ya tiene media sanción”, enumeró.

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Y prosiguió: “Teníamos que presentar el Presupuesto. Se nos venía el Argentina Week en París, con mucha participación de empresas de energía y minería. Estábamos un poco atrasados con los RIGI. Teníamos que acelerar porque nos estaban entrando mucha cantidad de proyectos y queríamos evitar el efecto bola de nieve”.

A juicio de Daniel González, la administración libertaria está “haciendo una transformación muy grande”. “Si no fuera la línea que baja del Presidente hubiera sido imposible, pero que está poniendo a la Argentina en un lugar distinto”, agregó.

Daniel González desembarcó en la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación a mediados de 2024.

Al hacer un repaso de su recorrido por la Secretaría, González aseguró que el sector energético heredado del gobierno anterior “era un desastre”. Bajo su perspectiva, con la Ley Bases se dejó de intervenir y eso “generó confianza en el sector”.

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“No descubrimos Vaca Muerta, pero le cambiamos el ritmo porque los proyectos no se hacían. Ahora nos parece natural un RIGI de USD 3.500 millones, pero es fenomenal. Nos corrimos y le permitimos al sector privado florecer. Respondieron enormemente”, afirmó.

En la última jornada de Argentina Week en París, semanas atrás, González estuvo en la Agencia Internacional de Energía (IEA) junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; la secretaria de Energía, María Tettamanti, y más de 10 gobernadores.

Su desembarco en el Palacio de Hacienda ocurrió tras su paso por YPF, donde fue director financiero y luego director ejecutivo interino, y por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), entidad que dirigía hasta su llegada a la función pública.

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Aunque su designación formal aún no se había publicado en el Boletín Oficial cuando comenzó a trabajar, la Casa Rosada lo presentó como secretario de Recursos Naturales. Desde ese lugar, asumió un papel de articulación entre la Secretaría de Energía y la de Minería.

Según pudo saber Infobae, María Tettamanti continuará al frente de la Secretaría de Energía y Lucero seguirá ocupando el cargo de secretario de Minería.

Antes de ingresar a YPF en 2012, González trabajó para Merrill Lynch y Bank of America en Buenos Aires y Nueva York. Su renuncia se conoce luego de poco más de dos años dentro de la gestión libertaria.

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