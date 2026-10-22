Política

Facundo Nejamkis: “Bullrich está condicionando al Gobierno”

El director de Opina Argentina analizó los últimos movimientos de la senadora, quien se declaró preparada para competir en 2027, y explicó cómo busca ganar autonomía dentro de La Libertad Avanza sin comprometer la gobernabilidad

El director de Opina Argentina recomendó entablar negociaciones con el peronismo para garantizar previsibilidad económica
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Patricia Bullrich volvió a dejar abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027 y marcó diferencias sobre el rumbo político del Gobierno. Para Facundo Nejamkis, director de la consultora Opina Argentina, la senadora busca fortalecer su posición dentro de La Libertad Avanza sin romper con Javier Milei ni comprometer la gobernabilidad.

Ella lo que está haciendo es poniendo en valor lo que ella vale y condicionando de una manera lo más elegantemente posible, y no poniendo en juego la gobernabilidad”, sostuvo Nejamkis en Infobae al Regreso.

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La definición llegó después de que Bullrich afirmara en una entrevista con Infobae en Vivo: “Yo siento que estoy preparada para ser presidente”. Aunque evitó confirmar una candidatura, aclaró que su prioridad actual es que el programa económico se traduzca en mejoras concretas para la población.

“Momento, oportunidad, situación no es lo que estoy discutiendo en este momento. En este momento yo estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente la sienta”, señaló la senadora, que también defendió la eliminación de las PASO y reclamó avanzar con los cambios antes de fin de año.

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(Infobae en Vivo)
Nejamkis advirtió que la desconfianza del círculo rojo repercute en el alza del riesgo país (Infobae en Vivo)

Nejamkis advirtió sobre los límites de una candidatura de Bullrich

El consultor señaló que Bullrich representa a un sector del electorado que acompañó a Milei en el balotaje de 2023, pero que tiene características diferentes de las del núcleo libertario.

“En los votos de Javier Milei de noviembre del 2023 confluyen dos tendencias”, explicó Nejamkis, al referirse a los votantes que habían respaldado al libertario en la primera vuelta y a quienes habían elegido a Bullrich en las elecciones generales.

No es lo mismo el votante de Milei que el votante de Patricia Bullrich. Son votantes diferentes”, afirmó. El director de Opina Argentina describió al electorado proveniente de Juntos por el Cambio como “más grande, más conservador, de clase social más alta”, mientras que caracterizó al núcleo libertario como más joven y con mayor presencia masculina.

Esa diferencia explica, en su análisis, por qué la senadora busca preservar un perfil propio dentro del oficialismo. Sin embargo, Nejamkis consideró que una eventual proyección presidencial está condicionada por el lugar que ocupa Milei en el escenario político.

Para que Patricia Bullrich tenga una oportunidad, Milei tiene que estar destruido. Ningún número nos muestra esa posibilidad”, sostuvo. También afirmó que el Presidente conserva un caudal de apoyo de entre 35 y 45 puntos, según su evaluación de las encuestas.

Patricia Bullrich afirmó que está preparada para competir por la presidencia en 2027
Patricia Bullrich afirmó que está preparada para competir por la presidencia en 2027

Las declaraciones de Bullrich generaron especulaciones sobre una posible interna, pero Milei rechazó esa interpretación. “La sintonía que yo tengo con la doctora Bullrich es enorme”, aseguró el mandatario, quien además cuestionó las versiones sobre una eventual continuidad del espacio libertario sin su conducción.

Nejamkis interpretó que el mensaje presidencial también buscó marcarle un límite a la senadora. “Él también le está hablando a ella: ‘Ojo, no te creas que podés armar el mileísmo sin Milei’”, señaló.

Gobernabilidad, economía y acuerdos políticos

Más allá de sus aspiraciones electorales, Bullrich planteó la necesidad de construir respaldo político interno para sostener al Gobierno. En particular, cuestionó la dependencia de un eventual auxilio financiero externo ante una crisis.

Va a haber gobernabilidad. No nos vamos a caer en una ingobernabilidad como en el 2025, que terminamos atados de Bessent”, afirmó, en referencia al secretario del Tesoro de Estados Unidos.

La senadora sostuvo que la estabilidad debe apoyarse en acuerdos políticos y previsibilidad institucional, en lugar de depender de la disponibilidad de fondos externos. En esa línea, defendió la eliminación de las PASO y pidió resolver las modificaciones electorales antes de fin de año.

Durante el análisis, Martín Tetaz vinculó la discusión sobre los consensos con la posibilidad de avanzar en acuerdos institucionales y económicos, como la independencia del Banco Central y la aprobación del presupuesto.

(Infobae en Vivo)
Facundo Nejamkis sostuvo que Bullrich solo tendrá posibilidades electorales si Javier Milei sufre un colapso político (Infobae en Vivo)

Nejamkis, por su parte, advirtió sobre las dudas empresariales respecto de la continuidad del programa oficialista. “Hay una parte del círculo rojo que está preocupado y es lo que te lleva un poquito más arriba el riesgo país”, sostuvo.

Según el consultor, esa incertidumbre también afecta las decisiones de inversión y consumo. Por eso, consideró necesario ampliar los acuerdos más allá de los respaldos parlamentarios circunstanciales. “Si vos querés dar tranquilidad en el largo plazo, te tenés que sentar con el peronismo que tiene votos”, afirmó.

Nejamkis también destacó el peso de los electores que no tienen una identificación partidaria estable y pueden cambiar su apoyo según la evolución de la economía. “En el medio hay un votante swing, que va y viene. Ese votante no piensa las cosas como las pensamos nosotros, no está ideologizado”, concluyó.

Para el director de Opina Argentina, la evolución económica será determinante para la continuidad de la coalición que llevó a Milei a la Presidencia y para el margen de autonomía de Bullrich. La senadora dejó abierta la puerta a 2027, pero su posicionamiento sigue atravesado por una relación política en la que busca ganar protagonismo sin disputar abiertamente el liderazgo del Presidente.

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