El ejecutivo que ayudó a traer de vuelta a Steve Jobs a Apple llega a Buenos Aires con un festival de cine hecho con IA

El festival premia seis categorías audiovisuales y envía a la obra ganadora del Gran Premio a la edición de Cannes en abril de 2027. (GCBA)

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En 1997, un grupo de directivos de Apple tomó la decisión que salvó a la empresa: traer de regreso a Steve Jobs. Uno de ellos era Marco Landi, un ingeniero italiano que había llegado para dar vuelta a la operación europea y terminó como COO en Cupertino. Casi treinta años después, Landi se dedica a otra apuesta: convencer al mundo del cine de que la inteligencia artificial no viene a reemplazar la creatividad, sino a expandirla. Con esa idea fundó el World AI Film Festival, WAIFF, que el viernes 30 de octubre llega por primera vez a Buenos Aires.

La cita es en el Centro de Convenciones, dentro de la TecWeek 2026, con entrada libre y gratuita y acreditación desde las 9:30. No hace falta ser de la industria para entrar: buena parte de la agenda está pensada para quien quiere entender cómo se hace una película con IA y por dónde empezar. Landi abre la jornada a las 10 con una charla sobre las tendencias globales de la herramienta y lo que abre para la Argentina.

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El festival que creó ya tuvo dos ediciones en Francia, en Niza y en Cannes, donde este año recibió más de 5.000 obras de 80 países. Hoy recorre el mundo con sedes en San Pablo, Estambul, Londres, Beijing, Seúl, Kioto y Los Ángeles, y cada una manda sus mejores obras a la final en Cannes. Buenos Aires es la única sede de habla hispana del calendario.

El jurado del WAIFF: Agustín Cossa, Axel Kuschevatzky, Alejandra Bruno, Diego Guebel, Marco Landi y Sabrina Farji.

La agenda, panel por panel

El primer panel, “El talento del futuro: formación, nuevos roles e IA en la industria audiovisual”, reúne a quienes están formando a la próxima generación: María Solís, de Image Campus; Miguel González Massenio, de la Universidad del Cine; Carlos Caram, de la Universidad de Palermo; Marcelo Altmark, de la FADU de la UBA; y Artur Monteiro, de House. Modera Julieta Schulkin. Para quien quiera entrar en este campo y no sepa por dónde, este es el bloque.

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A las 11:30, “Imágenes, relatos y procesos” cruza la experiencia de tres sectores que ya producen con IA: la animación, la publicidad y el cine. Están Bautista Vidal, de Purga Studio; Maximiliano Lasansky, de Pampa Films; Adrián Garelik, de Gennial; y Laura Gagliesi, de Animar Cluster, con moderación de Irina Sternik.

A las 12:30 se presenta el caso de “El Libertador”, el cortometraje con el que Infobae recreó con IA el encuentro entre San Martín y Sarmiento en 1846, con Opy Morales, director de Estrategia de IA de Infobae, y Juan Leyrado, la voz de Sarmiento. El eje es qué permiten las imágenes sintéticas para representar hechos históricos y qué problemas abren.

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Juan Leyrado, la voz de Sarmiento en el cortometraje de Infobae creado con inteligencia artificial, participará del panel de las 12:30 en el WAIFF Buenos Aires.

La tarde se pone más áspera. “¿La IA es enemiga, aliada o algo más?” junta a la industria tradicional con el debate que más incomoda: creatividad, propiedad intelectual, futuro del trabajo y con qué se entrenan los modelos. Participan Agustín Sacanell, de la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión; Hernán Guerschuny, director y productor; Daniel Pensa, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica; y Julieta Schulkin. Modera Agustina Laboureau, autora de La Biblia del Derecho Creativo, que a las 15 sigue con “IA y propiedad intelectual” junto a los abogados Félix Memelsdorff y Francisco José de Zavalía. Es el bloque que cualquier creador debería ver antes de subir una obra a un festival.

A las 15:30, “Transformación de la cadena de valor” mira el negocio: costos, riesgos y flujos de trabajo con Ramiro Navarro, de Frontier Estudios; Rodrigo Figueroa Reyes, de FiRe Advertainment; Nicolás Esmede, de 1.8; y un referente de Shorta. Modera Desirée Jaimovich.

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Marco Landi, exdirector de operaciones de Apple, fundó el World AI Film Festival para promover el uso de la inteligencia artificial en el cine. (WAIFF)

A las 16:30, el economista y periodista Sebastián Campanario da una charla sobre predecir el presente. A las 17, Lucas Jinkis, fundador de GoSeries, habla de las oportunidades que la IA abre para series, películas y nuevas plataformas de distribución. Y el cierre, a las 17:30, es filosófico: Julien Raout, director artístico de WAIFF Global, y la directora Sabrina Farji, ambos jurados de esta edición, discuten cómo la IA cambia el valor y el sentido de toda expresión creativa.

Quién decide

El jurado local lo preside Axel Kuschevatzky, productor de Argentina, 1985 y de Relatos salvajes, y lo integran Diego Guebel, cofundador de Cuatro Cabezas; Agustín Cossa, supervisor de producción virtual que trabajó en El Eternauta; la guionista Alejandra Bruno; la directora Sabrina Farji, vicepresidenta primera de la Academia de Cine argentina; y el productor Nicolás Esmede. Del lado internacional están Landi, Raout, las productoras estadounidenses Joanna Popper y Nancy Hamilton, y el realizador brasileño Nyko Oliver.

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El certamen internacional exhibe producciones de ochenta países y clasifica obras para la competencia final en Cannes.

Lo que se proyecta

En paralelo a las charlas, el auditorio de proyecciones exhibe de 10 a 18 las obras finalistas de la competencia local, hasta cinco por categoría, elegidas entre los 180 proyectos que recibió la convocatoria. Para quien quiera saber qué nivel tiene hoy el cine con IA en la Argentina, es la forma más directa de verlo. Se suma una Ventana Internacional Cannes curada por Raout, con once producciones de China, Francia, Brasil, Reino Unido, Corea del Sur, Suiza y Jordania, entre cortos, animación, publicidad y microseries.

Hay además cuatro activaciones interactivas: MEAT PROXY de Gotika, TecFriendsBa de People Like Pixels, Gray Box Studio de Gennial, y Podcast en Buenos Aires 1880-1900 de Enchulame la Cámara y SnackPlay.

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La jornada termina con la ceremonia de premiación. El jurado anuncia a los ganadores de las seis categorías: cortometraje, largometraje, animación, microserie vertical, publicidad y documental. Cinco obras representarán a la Argentina en Road to Cannes, y la ganadora del Gran Premio viajará a Cannes en abril de 2027.

La programación completa está en worldaifilmfestival.com/buenos-aires.