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Un agricultor halló en su campo de maíz en Minnesota los restos de un cohete chino de 3,35 metros

La nave debía reingresar sobre el océano, pero una maniobra fallida lo hizo caer sobre Estados Unidos

Un agricultor halló una pieza metálica de 3,35 metros de diámetro en un campo de maíz del estado de Minnesota. (REUTERS/Steve Nesius)
Un agricultor halló una pieza metálica de 3,35 metros de diámetro en un campo de maíz del estado de Minnesota. (REUTERS/Steve Nesius)
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Un agricultor del condado de Stevens, en Minnesota, encontró un objeto metálico circular de 3,35 metros de diámetro mientras cosechaba maíz el 14 de octubre. El análisis de Ars Technica concluyó que se trata de la etapa superior de un cohete chino Zhuque-2E.

La Oficina del Sheriff del condado de Stevens recibió el aviso ese mismo día y confirmó el hallazgo en Scott Township, una zona rural al oeste del estado. “Los agentes confirmaron que había un objeto metálico grande, de unos 3,35 metros de diámetro, presuntamente un objeto espacial”, informó la oficina en un comunicado.

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Las autoridades trabajan junto a agencias estatales y federales para identificar al dueño del objeto y coordinar su retiro del campo, aunque no precisaron una fecha para completar esa tarea. Según informaron, el objeto no representó ningún peligro para la población mientras permaneció en el terreno.

Un cohete que recorrió medio planeta antes de caer

El 15 de septiembre, un cohete Zhuque-2E de la empresa china LandSpace despegó desde Dongfeng, una zona de lanzamientos comerciales ubicada junto al centro militar de Jiuquan, en el noroeste de China. Media hora después del despegue, liberó diez satélites en una órbita polar circular de unos 900 kilómetros de altitud.

El cohete de la empresa LandSpace despegó desde Dongfeng para colocar diez satélites en órbita polar. (EFE/EPA/Michael González)
El cohete de la empresa LandSpace despegó desde Dongfeng para colocar diez satélites en órbita polar. (EFE/EPA/Michael González)

Los satélites pertenecen a la red Qianfan, también llamada “Mil Velas”, el proyecto con el que China busca competir con Starlink, la constelación de SpaceX. Desde 2024, el país lanzó 258 satélites Qianfan, con el objetivo de llegar a 1.296 unidades y, a largo plazo, superar los 15.000.

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Después de soltar su carga, la etapa superior del cohete encendió otra vez su motor para reducir la velocidad y salir de órbita, sin completar una vuelta entera a la Tierra. El vuelo duró entre 75 y 80 minutos y recorrió medio planeta: despegó en el desierto de Gobi, sobrevoló la Antártida y cruzó América.

Esa misma noche, usuarios de redes sociales registraron estelas de fuego que cruzaban el cielo sobre Kansas rumbo a Minnesota, visibles también desde Wisconsin. Según Ars Technica, el horario, la trayectoria y la dirección de esos registros permitieron vincular la caída con el lanzamiento del Zhuque-2E.

El diámetro de la etapa superior del cohete coincide de forma exacta con el del objeto hallado en el campo de maíz.

El proyecto Qianfan busca desplegar miles de unidades en órbita para competir con la constelación Starlink de SpaceX. (AP Foto/John Raoux)
El proyecto Qianfan busca desplegar miles de unidades en órbita para competir con la constelación Starlink de SpaceX. (AP Foto/John Raoux)

Un diseño pensado para caer en el océano

Lo inusual del caso, según el sitio especializado, es el tamaño del resto recuperado, mayor al de la mayoría de los objetos que sobreviven a la reentrada, y el hecho de que haya caído el mismo día del lanzamiento.

Nunca antes una persona sufrió heridas graves por la caída de basura espacial, aunque sí existen antecedentes de daños materiales. El derecho internacional establece que el país responsable de un lanzamiento debe responder por los daños que un objeto espacial cause en tierra.

La práctica habitual para desechar una etapa de cohete es dirigirla hacia una reentrada controlada sobre el océano, lo que sugiere que lo ocurrido el 15 de septiembre fue resultado de una maniobra de desorbitado fallida. LandSpace no se pronunció públicamente sobre la caída del resto en Minnesota.

En teoría, deshacerse de una etapa gastada apenas termina su misión es una práctica responsable que limita la generación de basura espacial. Pero los cohetes chinos ya habían generado inconvenientes similares.

La etapa superior del vuelo anterior del Zhuque-2E, en junio, se fragmentó tras cumplir su misión y dejó decenas de piezas de basura en una zona de la órbita baja terrestre muy transitada, donde operan la Estación Espacial Internacional y buena parte de los satélites Starlink.

Los cohetes estadounidenses que cumplen misiones en órbita baja suelen reservar combustible para una disposición guiada hacia el reingreso, algo que no ocurrió con el vuelo de septiembre del Zhuque-2E.

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