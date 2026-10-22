Del Obelisco a Puerto Madero, el primer paseo de Daniela Christiansson con su madre y sus hijos tras regresar al país

Daniela Christiansson junto a su madre y sus hijos, Elle y Lando, durante su primer paseo por Puerto Madero tras instalarse en la Argentina

Guardar

A poco más de una semana de su regreso definitivo a la Argentina, Daniela Christiansson salió a recorrer los puntos más emblemáticos de Buenos Aires junto a sus dos hijos y su madre. La modelo sueca compartió el paseo a través de sus historias de Instagram, donde mostró postales del Obelisco, el Teatro Colón, la Avenida Corrientes, la Casa Rosada y Puerto Madero, con textos en los que comparaba cada lugar con íconos internacionales.

La pareja de Maxi López recorrió los lugares más icónicos de la ciudad

En una de las primeras publicaciones, Christiansson fotografió el Obelisco desde el interior de un auto, en medio del tránsito porteño, con la leyenda “Sightseeing in Buenos Aires today” (Recorriendo Buenos Aires hoy). Después, armó un collage con seis imágenes que tituló “Un poquito de Buenos Aires”, donde identificó cada sitio con referencias pensadas para sus seguidores extranjeros: al Teatro Colón lo describió como “la Scala de Buenos Aires”, a la Avenida Corrientes la presentó como “el Broadway porteño” y a la Casa Rosada la definió como “la Casa Blanca argentina”.

PUBLICIDAD

"Sightseeing in Buenos Aires today", escribió la modelo sueca en una de sus historias de Instagram, con el Obelisco de fondo

El recorrido también incluyó una parada en Puerto Madero, donde posó junto a su madre, su hija Elle en brazos y el pequeño Lando en el cochecito. De fondo se distinguían las grúas históricas del barrio y, en otras tomas, el Puente de la Mujer y los rascacielos característicos de la zona.

La modelo llegó al país el fin de semana pasado con sus hijos, su madre y la mascota familiar

El paseo se produjo días después de que Christiansson aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a Elle, Lando, su madre y la perrita Kika, con la decisión tomada de instalarse de manera permanente en el país. Maxi López las esperó en el aeropuerto y confirmó que la mudanza desde Suiza estaba cerrada. “Ahora sí, ya vienen para quedarse. Ya cerramos la casa en Suiza”, dijo el exfutbolista ante las cámaras de Intrusos (América).

PUBLICIDAD

La pareja de Maxi López recorrió el Teatro Colón, la Avenida Corrientes, la Casa Rosada, Puerto Madero y el Puente de la Mujer, y compartió las postales en sus redes bajo el título "Un poquito de Buenos Aires"

La pareja llevaba casi cuatro meses separada por la distancia. Cuando López viajó para cubrir el Mundial 2026 en la pantalla de Telefe, Daniela regresó con los chicos a Suiza para organizar la mudanza definitiva. Durante ese período, circularon versiones de una supuesta crisis entre ambos, algo que la modelo se encargó de desmentir. “No los sentía esos rumores porque estaba todo el día hablando con mi hombre. Siempre fuimos cercanos. A pesar de la distancia siempre fuimos una pareja. No pasó nada”, explicó Christiansson en declaraciones al programa de América.

Daniela también se refirió a su vínculo con Wanda Nara, expareja de López y madre de los hijos mayores del exfutbolista. “Muy buena”, respondió sobre la relación, aunque aclaró que no mantienen contacto directo. “No tenemos contacto”, dijo, y agregó que entre ambas no existe ningún conflicto. Por su parte, López calificó su relación actual con la empresaria de manera escueta: “Bien. Top”.

PUBLICIDAD

Tener a mi mamá cerca mientras veo crecer a mis hijos... qué regalo de la vida", publicó Christiansson junto a su madre en un posteo por el Día de la Madre

La modelo le dedicó un emotivo posteo a su madre por el Día de la Madre

En este nuevo capítulo porteño, Christiansson cuenta con un apoyo fundamental: su madre, que viajó desde Suecia para acompañarla mientras se termina de acomodar en su nuevo destino. Con motivo del Día de la Madre, la modelo le dedicó un posteo en sus redes junto a una foto de ambas: “Tener a mi mamá cerca mientras veo crecer a mis hijos... qué regalo de la vida. Feliz Día de la Madre”, escribió.

Christiansson dejó abierta la posibilidad de participar en MasterChef Celebrity

Consultada sobre una eventual participación en MasterChef Celebrity, el certamen del que López ya formó parte en una edición anterior, la modelo no descartó la idea. “Sí, puede ser... ¿Por qué no?”, respondió, lo que provocó la reacción de su pareja: “Viste... Vamos a charlar a ver qué pasa”.

PUBLICIDAD

Con la familia reunida y las valijas deshechas, las postales turísticas de la modelo sueca parecen marcar el inicio de una nueva etapa porteña para el clan López-Christiansson, que dejó atrás un año de idas y vueltas entre continentes.