Daniela Celis evaluó a los primeros a candidatos de su casting para encontrar pareja: “Mirá las venas de su brazo”

Daniela Celis evaluó a los candidatos de su llamativa convocatoria para encontrar pareja

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Días atrás, Daniela Celis sorprendió a sus seguidores al anunciar que abriría una convocatoria para conocer hombres. La exparticipante de Gran Hermano recibió críticas y mensajes de apoyo por la propuesta, que luego trasladó al streaming de Telefe para evaluar algunos de los perfiles que se anotaron.

La influencer había explicado en sus redes cuáles eran las condiciones que buscaba. “Que viva solo, que tenga movilidad, que sea independiente y que esté bueno”, escribió junto a una foto suya. Además, aclaró las expectativas de la convocatoria: “Si me querés conocer llena el formulario. Aclaro, no busco el amor de mi vida, no me quiero casar, no quiero padrastros. Busco divertirme y pasarla bien”.

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Celis también compartió una postal junto a su equipo antes de avanzar con la selección. “Les quiero recordar que se viene Pestañela vs 20 hombres. Ellas me mostraban el perfil de los postulantes”, contó. Luego, Celus se dirigió a las personas que evaluaban completar la solicitud. “Yo no sé si vos que estás del otro lado creés en el amor o no, pero yo te invito a que me conozcas, a que nos conozcamos y la pasemos bien”, afirmó. También indicó que el código QR aparecía en pantalla para que los interesados pudieran acceder al formulario.

Este viernes, la joven analizó a algunos candidatos al aire. La primera imagen mostraba a un joven sentado en una silla de madera, con un mate en la mano, un buzo con capucha verde, gris y rosa y pantalones negros. La respuesta de Daniela fue inmediata: “Es un no rotundo. Hasta si me tapaban la cara entera tenía un no”.

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Daniela Celis inició una convocatoria para conseguir 'chongo'

Luego apareció el rostro de otro postulante y Mica Viciconte lanzó: “Esos chicos tienen doce años”. Celis coincidió: “Es un bebé”. Charlotte Caniggia sumó: “Tiene el cortecito de hongo, nene”, mientras la ex Gran Hermano cerró el intercambio con una referencia a sus hijos: “Ya tengo dos bebés, no quiero tres, por favor”.

La evaluación tomó otro rumbo cuando mostraron a un futbolista dentro de una cancha. “Ojo acá”, advirtió Lizardo Ponce. “A ella le gustó”, comentó Charlotte Caniggia al notar que Celis asentía. Viciconte intervino entre risas: “Pará, ¿qué equipo es? No veo”.

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La influencer no dudó en pedir que avanzaran con ese perfil. “Tráemelo. Anotame este, por favor”, dijo. Ante la consulta de Ponce, “¿Este te gustó?”, una panelista cuestionó a quienes quedaron lejos de llegar al fútbol profesional: “Yo parece que soy rehater. Pero jugador de fútbol frustrado son los peores. Que ay, que me lastimé la rodilla a los quince años y por eso no llegué a primera. Esos te juro que son, son los peores”.

La influencer detalló que busca postulantes independientes y descartó intenciones de contraer matrimonio

Celis dejó clara su postura al reparar en un detalle físico del joven: “Mirá las venas que tiene en el brazo. Me gustan”. Más tarde, al ver una foto con el primer plano de un bíceps, aprobó al candidato: “Pasa, pasa, pasa. Que venga mañana, si puede”.

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Antes de la emisión, la convocatoria había provocado comentarios críticos en sus redes. Ante esa reacción, Daniela compartió un descargo. “Pero, se sorprendieron porque ahora subí un formulario y un QR. Para que se postule la gente. Quiero contarles que la sorprendida soy yo. Sí, a veces me sorprende mi fama. ¿Cuánto pasó? ¿Un par de horas? Gracias Marta, Graciela, Gisela que son las típicas que comentan ‘no le da vergüenza’. Después quieren que las respete. Gracias de verdad por potenciar mi engagement”, expresó.

Por último, publicó el mensaje que recibió de parte de su equipo sobre la cantidad de inscriptos: “Dani, es increíble. Estalló la convocatoria. Se anotaron muchísimos chicos, más de los que pensábamos. Pestañeando chongos está explotadísimo”.

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