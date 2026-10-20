Nokia 1100 y Tamagotchi, los dos dispositivos preferidos de los 90’s: cuánto valen hoy

El Tamagotchi y el Nokia 1100 mantienen un valor comercial activo en el mercado retro de 2026. (Composición)

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El mercado de la tecnología retro experimenta una demanda constante impulsada tanto por el coleccionismo como por la búsqueda de una desconexión digital funcional. Dos de los dispositivos más representativos de esta tendencia son el Tamagotchi (icono definitivo de la década de 1990) y el Nokia 1100 (lanzado a principios de los años 2000, pero consolidado como el estándar de resistencia para la generación noventera).

A diferencia de otros aparatos de su época que hoy son obsoletos, ambos equipos mantienen un valor comercial específico en 2026.

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El Tamagotchi: producción activa y precios estandarizados

Mientras la mayoría de los juguetes electrónicos de hace tres décadas solo se consiguen de segunda mano, la mascota virtual de Bandai mantiene una línea de producción ininterrumpida. La compañía comercializa el “Original Tamagotchi”, conservando la programación original (Generación 1 y 2), la pantalla monocromática y los componentes de hardware clásicos.

Bandai produce de forma ininterrumpida el Original Tamagotchi, con precios desde 19,99 dólares. (Amazon)

En Estados Unidos, el precio oficial y general de estos modelos es de $19.99 dólares. Esta tarifa estándar aplica para la mayoría de los diseños distribuidos en grandes cadenas minoristas como Walmart y Amazon. Dependiendo de la disponibilidad de inventario o si se trata de carcasas con diseños de edición especial, el valor en estas plataformas puede presentar variaciones menores, situándose entre los $19.99 y los $22.97 dólares.

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Por otro lado, Bandai también comercializa reediciones de modelos más avanzados que incorporan conectividad infrarroja y mayor complejidad en el ciclo de vida de la mascota. Las versiones como Tamagotchi Connection o Tamagotchi Paradise registran precios que oscilan entre los $32.99 y $44.97 dólares, dependiendo del canal de distribución.

Nokia 1100: el mercado de segunda mano y el estado de conservación

A diferencia del Tamagotchi, el Nokia 1100 dejó de fabricarse oficialmente en 2010. Con 250 millones de unidades vendidas, sigue siendo el teléfono celular más distribuido de la historia. Hoy, la adquisición de este dispositivo depende exclusivamente de plataformas de subastas o mercados digitales de segunda mano, siendo eBay uno de los canales principales para su comercio a nivel internacional.

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El Nokia 1100 dejó de fabricarse en 2010, tras vender 250 millones de unidades en el mundo. (Composición Infobae: Difusión)

El valor actual de un Nokia 1100 no está estandarizado y fluctúa significativamente en función de su estado de conservación. Las unidades usadas que presentan desgaste visible en la carcasa antideslizante, marcas en la pantalla y que no incluyen accesorios originales, suelen comercializarse por debajo de los 50 dólares. Estos dispositivos generalmente son adquiridos por usuarios que buscan un teléfono secundario de máxima resistencia y autonomía de batería para realizar llamadas básicas o mensajes de texto.

El impacto del coleccionismo en el valor del teléfono

El precio se incrementa drásticamente cuando el equipo ingresa en la categoría de colección. Un Nokia 1100 que conserva su caja original, el cargador de fábrica y los manuales impresos puede superar los 100 dólares en sitios de subastas. Los modelos sellados de fábrica, los más demandados en el mercado retro, alcanzan importes aún más elevados, sujetos directamente a la competencia de pujas entre coleccionistas.

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Quienes adquieren este equipo en la actualidad deben considerar un factor técnico fundamental antes de la compra: el dispositivo opera en bandas de telefonía de generaciones anteriores (2G). Su utilidad como herramienta de comunicación depende enteramente de que los operadores de telecomunicaciones locales mantengan activa la infraestructura de redes compatible con este estándar, un aspecto que varía según el país o la región de uso.

HMD lanzó en septiembre de 2026 el modelo Nokia 300 Charge, con batería de hasta 40 días de autonomía. (HMD)

Para aquellos usuarios que buscan la fiabilidad del clásico teclado físico y la resistencia extrema, pero con componentes de hardware actualizados, la marca ha mantenido vivo el legado de este icónico modelo a través de reediciones modernas como el Nokia 300 Charge en septiembre de 2026: un dispositivo sin conexión a internet ni redes sociales, pero equipado con una batería que promete hasta 40 días de autonomía en modo de espera, linterna integrada y el diseño robusto que definió a la telefonía móvil de la década de los noventa.

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