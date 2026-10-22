Caputo se reunió con un hombre clave de Trump tras el anuncio de inversiones por USD 20.000 millones hasta 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau. (Ministerio de Economía)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que giró en torno a los anuncios de inversiones en la Argentina por parte del gobierno norteamericano así como la posibilidad de incrementar el comercio bilateral.

El cónclave tuvo lugar en el Ministerio de Economía y contó con la participación del secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; la asesora Viviana Bovo; el consejero económico, Matt Stokes; el embajador argentino en EE.UU, Alec Oxenford; el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

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“Avanzamos en una agenda para potenciar la atracción de inversiones, aumentar el comercio bilateral y afianzar la cooperación económica entre ambos países. Continuaremos fortaleciendo esta alianza estratégica y la excelente relación que tienen nuestros presidentes”, expresó Caputo en su cuenta de X tras el encuentro.

El cara a cara entre el jefe del Palacio de Hacienda y Landau se da luego del anuncio de Lamelas de hasta USD 20.000 millones financiamiento para empresas de EE.UU. que inviertan en el país antes de que termine 2027, en el marco del Corredor Andes-Atlántico.

La reunión se dio tras el anuncio de Estados Unidos de inversiones y financiamiento por hasta USD 20.000 millones para la Argentina. (Ministerio de Economía)

El paquete de financiamiento presentado por el diplomático norteamericano ante empresarios durante la cumbre de energía de la Cámara de Comercio Argentina en Texas representa casi tres veces los USD 7.000 millones que Argentina y Estados Unidos habían pactado en septiembre.

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La posibilidad de una ampliación ya había sido anticipada por Javier Milei en la inauguración de la AOG Patagonia 2026, celebrada un día antes: “No descarten que pueda aumentar el número”, señaló el Presidente, sin dar precisiones sobre el volumen de los fondos.

Lamelas vinculó la continuidad de la asistencia estadounidense con la permanencia del actual rumbo político y económico. “Estamos listos para seguir impulsando, financiando de los Estados Unidos más allá del 2027, si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás. Pusimos el número de 2027, porque es la elección y nosotros estamos apoyando a este Gobierno. Esa plata va a estar lista hasta el 2027 y vamos a ver lo que pasa después”.

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El embajador también expresó su respaldo a la administración de Milei y sostuvo que los argentinos deben optar por “el rumbo correcto”, definido por él como “hacia la derecha y no hacia la izquierda”.

Al explicar el origen de los recursos, Lamelas afirmó: “Vinimos poniendo la plata sobre la mesa”. Indicó que los USD 20.000 millones se canalizarán mediante el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Exim Bank), la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Departamento de Estado y otras dependencias federales. “Son verdaderas inversiones y financiamientos para proyectos críticos del futuro de Argentina que se van a hacer realidad”, agregó. Luego, ratificó su confianza en la política económica oficial: “Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes, que lo van a lograr”.

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El embajador de Estados Unidos condicionó el futuro apoyo a la Argentina al resultado electoral de 2027. (Embajador de Estados Unidos)

El nuevo anuncio se relaciona con el entendimiento suscripto el 22 de septiembre en el Consulado argentino en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Chris Landau. Ese acuerdo incluía USD 7.000 millones del Exim Bank para Argentina LNG, el proyecto que YPF desarrolla con la italiana Eni y la emiratí XRG en Vaca Muerta, además de una eventual participación de capital privado.

La preocupación de EEUU

Antes de reunirse con Luis Caputo, Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que Washington sigue “con interés” el debate sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que prevé sanciones para compañías —también estadounidenses— relacionadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas.

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A propósito de la normativa que busca aprobar el Gobierno, Landau apuntó que “las leyes de la nación argentina es cuestión para las autoridades de la nación argentina”, pero agregó: “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”.

En paralelo, el funcionario estadounidense vinculó la eventual eliminación del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas con el plan de reforma que impulsa la administración de Donald Trump dentro del organismo multilateral.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio San Martín, junto a Quirno, Landau destacó la sintonía entre ambos gobiernos: “No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”.

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El canciller argentino, por su parte, ratificó que el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas es “innegociable”. También afirmó que una hipotética disolución del Comité de Descolonización, conocido como C-24, “no tiene ningún tipo de mella” sobre la postura del país. De todos modos, admitió que el ámbito resulta relevante para la Argentina, que expone allí su posición ante el Reino Unido todos los años.

Landau reconoció que EE.UU. "sigue con interés" el debate por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. (Foto: Reuters)

Ante la consulta sobre una posible iniciativa estadounidense para desmantelar el C-24 —el espacio en el que la Argentina plantea desde 1965 su reclamo de soberanía— y sobre las inquietudes de Washington por las sanciones contempladas en el proyecto oficialista, Landau explicó que la Casa Blanca busca revisar el funcionamiento de las Naciones Unidas. En ese contexto, aseveró que el comité figura entre los organismos que “a través de los años no han hecho casi nada”.

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“Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto de reforma, de agilizar la operación de Naciones Unidas, con un tema en particular sustantivo”, planteó el funcionario.

Landau añadió que el C-24 “ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos en cuestión de Puerto Rico y otros temas”.

Por su parte, Juan Pablo Segura, secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, destacó en sus redes sociales oficiales que la Argentina “es uno de nuestros socios más sólidos en el hemisferio”.

“En Buenos Aires, el vicesecretario de Estado Landau y yo nos reunimos con el canciller Pablo Quirno para conversar sobre nuestros esfuerzos por ampliar el comercio, profundizar los lazos de inversión y seguir aprovechando el impulso del lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico el mes pasado”, sumó.

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Bajo la perspectiva de Segura, el acuerdo rubricado entre ambos países “traerá inversión estadounidense segura, confiable y transparente a los sectores de transporte, energía, minerales críticos e infraestructura digital de Argentina”.